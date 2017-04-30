Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей под оползнем в Киргизии

30 апреля. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей вследствие оползня в селе Аюу Ошской области Кыргызской Республики.

В своем письме президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву Патриарх призвал общество объединиться для преодоления последствий случившейся катастрофы и помощи пострадавшим.

“Всецело разделяя боль родных и близких погибших, выражаю им свои искренние соболезнования. Неисповедимы пути жизни и смерти у Творца и Господа. Случившимся Всемилостивый Владыка вновь напоминает нам, ныне живущим, о драгоценном даре человеческой жизни, долге хранить его и заботиться о своих ближних”, – говорится в послании Патриарха.