Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом в Барселоне

18 августа. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Кирилл направил соболезнование Королю Испании Филиппу VI в связи с терактом в Барселоне.

«С болью в сердце воспринял известие о теракте, совершенном в Барселоне, в результате которого погибли и получили ранения многие люди. Примите мои искренние соболезнования. В эти тяжелые дни траура скорблю вместе с народом Испании, родными и близкими убиенных и пострадавших. Возношу молитвы Всемилостивому Господу о даровании мужества и утешения семьям погибших и о скорейшем исцелении раненых», — говорится в тексте соболезнования.

Два террористических акта произошли вечером и ночью 17 и 18 августа в испанских городах: сначала фургон въехал в толпу людей в Барселоне, затем неизвестные совершили наезд на пешеходов в Камбрильсе. Всего в результате терактов по последним данным погибли 14 человек, количество пострадавших увеличилось со 100 до 130.