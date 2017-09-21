Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с землетрясением в Мексике

21 сентября. ПРАВМИР. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Мексики Энрике Пенья Ньето.

«В это тяжелое для Вашей страны время прошу передать слова поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым, крепости сил всем, кого коснулось бедствие», ― говорится в Патриаршем послании.

«Молюсь Милостивому Богу об исцелении страждущих и утешении скорбящих, о даровании мексиканскому народу мужества и стойкости в перенесении выпавшего на его долю испытания», ― добавил Предстоятель Русской Православной Церкви.

19 сентября 2017 года в Мексике произошло разрушительное землетрясение, в результате которого, по последним данным, погибли более 200 человек. В стране объявлен трехдневный траур.