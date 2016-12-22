Патриарх: Неудачные и неуместные проповеди мешают спасению людей

22 декабря. ПРАВМИР. Выступая на Епархиальном собрании Москвы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал об особенностях церковной проповеди в мегаполисе.

«Практически все столичные приходы не имеют четких границ — ни территориальных, ни соответствующих социальным, профессиональным, возрастным и многим другим различиям в обществе. Как правило, молящаяся за воскресной Литургией община весьма разнородна, — отметил он. — Учительное слово, обращенное к такой многоликой и многообразной пастве, должно быть поистине универсальным. Для этого проповедник столичного прихода должен обладать широким кругозором, уметь отличать главное и непреходящее в христианском благовестии от культурных особенностей, привнесенных разными историческими эпохами или своеобразием жизни того или иного народа».

«Как и любое публичное выступление, каждое слово с амвона должно быть тщательно подготовленным. Проповеднику не следует полагаться исключительно на вдохновение и на некогда выученные риторические штампы, каким бы обширным ни был его опыт. Конечно, нельзя совершенно исключить ситуации, когда священнослужитель вынужден проповедовать экспромтом, практически без подготовки. Но экспромт удается лишь тогда, когда за немногими словами стоят многие часы вдумчивого чтения и размышления, сосредоточенная молитва», — сказал предстоятель Русской Православной Церкви.

«Раз за разом выходя на амвон, проповедник начинает привыкать к мысли об авторитетности собственных слов. Но в современном обществе такая привычка таит в себе немало опасностей. За последние десятилетия серьезным образом изменилось восприятие людьми публичных выступлений, в том числе церковной проповеди, — пояснил патриарх Кирилл. — Сегодня каждое утверждение может быть проверено простым поиском в Интернете, скорость обмена текстовыми сообщениями в социальных сетях может расширить аудиторию любого оратора до немыслимых ранее пределов. Да, прихожане в храме по-прежнему безмолвно слушают проповедника, но это совершенно не означает, что они со всем сказанным соглашаются».

«Неудачные и неуместные слова проповеди становятся соблазном для людей, мешают их спасению. Следует воздерживаться от воспроизведения в церковной проповеди не согласующихся со Священным Писанием частных и личных мнений, псевдонаучных мифов, новостей, слухов и даже явно сомнительных с исторической и богословской точки зрения сюжетов агиографической литературы, не говоря уже о политических оценках», — подчеркнул патриарх.

«В проповеди необходимо избегать засилья обличительной или менторской риторики, — полагает патриарх Кирилл. — Несомненно, гомилетическое наследие нашей Церкви содержит немало обличений тех или иных пороков и даже исторических личностей, и порой эти обличения бывали весьма острыми и нелицеприятными. Но если именно обличение делается “фирменным стилем” проповедника, то люди начинают воспринимать его слова сначала с раздражением, затем — с досадой и в конце концов — с иронией».

«Название главной Книги нашей жизни — Евангелия — означает, что существом проповеди христиан должна быть благая весть. Современный человек слишком часто бывает напуган, подавлен, скован бесчисленным множеством самых разных страхов. Долг пастырей Церкви — научить его побеждать этот страх правой верой, твердой надеждой и деятельной любовью», — отметил предстоятель Русской Церкви.

В своем докладе он также остановился на вопросах катехизации, приходского консультирования и приходской просветительской деятельности в целом. По словам патриарха, предметом обсуждения остается количество, длительность и содержание катехизических бесед с крещаемыми, а также упорядочение практики огласительных бесед. «Согласно общецерковным установлениям, принятым еще в 2011 году, крещение взрослого человека или ребенка старше 7 лет предваряется не менее чем двумя полноценными огласительными беседами, а также беседой со священником, в которой оглашаемый призывается к раскаянию в грехах, содеянных до крещения. Если же речь идет о крещении младенца, то для родителей и будущих крестных предусмотрено не менее двух полноценных катехизических бесед», — заявил патриарх.

Он также сообщил, что общими усилиями архиереев, клириков и мирян Московской городской епархии во исполнение поручения Епархиального собрания 2015 года было разработано пособие по оглашению. Оно содержит ряд практических рекомендаций по проведению огласительных бесед, их возможную логическую структуру, а также вспомогательный и раздаточный материал. Владыка отметил, что пособие носит рекомендательный характер и жесткая унификация нежелательна, поскольку при катехизации необходимо учитывать индивидуальные особенности человека — возраст, образование, уровень восприятия.

Также продолжается работа над созданием пособия для бесед перед совершением Таинства Венчания. Рабочая группа под руководством епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона составила первый проект, который сейчас находится на рецензии.

Патриарх Кирилл поддержал и предложение протоиерея Сергия Куликова о систематизировании опыта катехизации приходов города Москвы в целях совершенствования миссионерской и просветительской деятельности. В связи с этим комиссией по миссионерству и катехизации будет подготовлен обзор лучших катехизических практик Москвы в их разнообразии.