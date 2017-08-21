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Патриарх обеспокоен ходом дел на Соловецком архипелаге

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21 августа. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность ходом восстановительных работ на Соловецком архипелаге.
Патриарх обеспокоен ходом дел на Соловецком архипелаге

«Есть замечательные результаты, которые радуют глаз и душу, но возникает и много вопросов», – сказал Патриарх в ходе совещания по вопросам сохранения и развития архипелага.

По его словам, вызывает озабоченность разработка статуса религиозно-исторического места применительно к Соловецкому монастырю и плана управления им.

«Подготовка проекта технического задания по разработке плана управления поручена Северному Арктическому федеральному университету имени М.В. Ломоносова. Важно, чтобы в этом проекте были полностью учтены замечания и предложения Русской Православной Церкви, поскольку именно Церковь явилась инициатором создания самого понятия религиозно-исторического места и принятия соответствующих поправок в закон, который обеспечивает возможность наполнить понятие религиозно-историческое место совершенно конкретным содержанием. Естественно, участие Русской Православной Церкви категорически необходимо для того, чтобы были учтены все непростые аспекты монастырской жизни», – сказал Патриарх.

Он предложил правительству РФ издать поручение о создании религиозно-исторического места на Соловках и разработке плана управления Соловецким архипелагом.

Фото: Пресс-служба Московского патриархата

«Вторая тема — это реставрация памятников монастырского ансамбля. <…> До сих пор не отреставрировано здание Преображенской гостиницы. За три года действия строительного контракта генподрядчик, несмотря на смену его учредителя, не выполнил даже предварительные работы. Вспоминаю добрые замыслы министра культуры, высказанные пять лет назад: встретить 100-летие революции отреставрированным центральным монастырским комплексом. К сожалению, эти добрые намерения осуществить не удалось», – добавил Предстоятель Церкви.

«Хотел бы обратить особое внимание на реставрацию башен и стен монастыря. Их очистка от лишайника вызвала негативные отзывы как в научном сообществе, так и в СМИ. Специалисты утверждают, что внешний вид башен и стен, которые являются визитной карточкой Соловков, в случае их очистки от лишайника изменится», – добавил Патриарх.

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырь был основан в 1420-1430-х годах на Соловецких островах в Белом море монахами Зосимой, Савватием и Германом. Своего расцвета он достиг в XVI веке при игумене Филиппе (Колычеве), будущем митрополите Московском. В 20-30-е годы ХХ века здесь располагался Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) для политических и уголовных заключенных. В 1992 году Соловецкий историко-культурный комплекс внесен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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