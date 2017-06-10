Что говорить детям перед ЕГЭ?

Российские выпускники на пороге одного из самых тяжелых испытаний - единого госэкзамена. «Мой ребенок не сдаст», – волнуются родители. «Решается твоя судьба», «Только попробуй провались на экзамене», – такое нередко слышат дети. Мама троих детей-подростков Вероника Хлебова в эти дни совершенно спокойна. Как практикующий психотерапевт, она делится своим жизненным опытом с читателями «Правмира» и рассказывает, что дети и родители могут сделать со одним на всех огромным стрессом перед экзаменами.

Мой сын выпускник, а я спокойна

Сейчас очень много говорят о группах, которые подталкивают подростков к мыслям о суициде. Я не верю, что вина в данном случае целиком и полностью лежит на создателях группы. Речь идет о том, что подростку так плохо, что он оказался в этой группе. Под влиянием взрослых людей ребенок, конечно, очень уязвим. Чем больше его контролировали или критиковали, запугивали и унижали, тем больше вероятность, что он не сформировал собственное критическое мышление, не почувствовал себя ценным и достойным человеком. Если ребенок не найдет понимания дома, он найдет его в такой группе.

Мой старший сын – выпускник. Я совершенно спокойна перед экзаменами. Недавно я даже спросила у него: “Тебя не смущает, что я не тревожусь по поводу твоих экзаменов?”, он ответил, что тоже спокоен. Почему? Между нами есть доверие. Давайте будем честными, много ли родителей доверяет своему ребенку? С самого раннего детства детей без конца развивают, с первого класса они посещают кружки и секции, у них совершенно нет пространства для собственного опыта, им не дают совершать ошибки и извлекать их них уроки.

Дать ребенку право на ошибку

Ребенок лишен возможности даже получить двойку! Ведь мама каждый вечер делает с ним домашнее задание. А если уж он сказал грубое слово другу, то ребенка непременно отчитает мама или мама друга. Дети не смогут сделать элементарные выводы, строя свои собственные межличностные взаимоотношения.

Родители сейчас не дают детям пространства для личного опыта, поэтому дети не могут повзрослеть. Они застревают в раннем детском возрасте. При этом родители счастливы: ребенок всё время занят, у него нет времени на всякие “глупости”, разговаривает он в основном об успехах в учебе… Внешне ребенок “при делах”, он тянет, у него получается, но какой ценой!

“Учитель плохо объяснял, хотелось поиграть”

У меня был клиент, который рассказывал, как он прогуливал занятия по английскому, которые ему оплачивали родители. Он выезжал на них, гулял и возвращался домой. Я, разумеется, поинтересовалась, почему он это делал. Он улыбнулся: “Мне было скучно, учитель плохо объяснял, и мне так хотелось поиграть!” Ему хотелось поиграть!

У вашего ребенка есть время побыть ребенком? Поиграть, заняться его собственными детскими делами?

Вы спросили его, интересно ли ему заниматься с репетитором? Подарите ему его собственные два часа в день! Спросите, что интересно ему самому! Ведь вы выбираете себе инструктора по фитнесу, выбираете, чем заняться – музыкой или изучением языков. Почему у ребенка не должно быть такого выбора?

Вечно занятой ребенок начинает осознавать: “Я нужен, только пока я хорошо учусь, меня замечают только, когда я учусь плохо”. Именно в подростковом возрасте, когда возникает кризис идентичности, ребенок задает себе вопросы “Зачем я? Где мое место в этом мире?” Экзамен – просто одно из событий в череде других. Еще одна зона оценки, еще одна зона, где ты можешь стать плохим, а родитель спросит с тебя за это.

“Мы любим тебя, что бы ни случилось”

Каким же должно быть послание родителей детям перед экзаменом? “Экзамен – это важное время, важный опыт. Конечно, мы переживаем и болеем за тебя, хотим, чтобы ты сам порадовался своим успехам. Но, в конечном итоге, мы поможем тебе, будем на твоей стороне и любим тебя, что бы ни случилось. Экзамен – не окончательный вердикт о тебе как о личности. Посмотри на него, как на промежуточный итог. Если оценка будет недостаточно хороша, это будет всего лишь опыт, из которого ты извлечешь урок”.

Представьте экзамен опытом, на который ребенок сможет опереться в его будущей жизни.

Вы боитесь, что ребенок не будет стараться сдать экзамен после таких слов? Что ж, обратите на это внимание. Именно об этом психологи говорят, когда рассуждают о вашем недоверии к собственному ребенку. Да, если он всю жизнь жил в системе наказаний-поощрений за успехи в учебе, эти страхи отчасти оправданны. Пусть этот экзамен станет первым шагом к построению новых доверительных отношений.

Сын плакал и ходил на плавание, чтобы сохранить мою любовь

Доверительные отношения не означают, что ребенок делает всё, что он хочет. Это отношения, в которых вы уважаете его, а он уважает вас. Отношения, в которых вы садитесь перед ним и спрашиваете, чего он хочет.

Когда моему среднему сыну было пять лет, я отдала его на занятия по плаванию. У него очень хорошо получалось! Каждое соревнование он брал золотую медаль. Но занятия по плаванию для него были настоящей пыткой. Мы стояли перед спортивной школой, и он не мог туда войти. Нагрузки были слишком велики для него. Все остальные дети на занятиях были старше его на год или два. Его задирали как самого младшего, ему было тяжело, но, пытаясь сохранить мои восхищение и любовь, он ходил.

Однажды мы пришли на занятие в очередной раз, и я увидела, как мой сын стоит и плачет перед турникетом на входе в спортивную школу.

В тот день я сказала, что мы больше не ходим на плавание, и он может заниматься всем, чем хочет. Он забросил все секции и кружки, и два года не ходил никуда. Ему потребовалось два года, чтобы восстановить силы, я не давила на него. В четвертом классе он сам выбрал новые кружки, увлекся бадминтоном, сам ходил на тренировки и с тренировок. У него созрела его собственная мотивация. Дайте детям время ее сформировать!

Вы хотите отдать ребенка к репетитору перед ЕГЭ? Поговорите с ним! Скажите: “Ты хочешь стать врачом, но с химией у тебя трудности. Есть возможность подтянуть этот предмет, это увеличит твои шансы приблизиться к твоей мечте. Что скажешь?” Прислушайтесь к нему.

Позвольте детям пережить опыт экзамена, удачным он будет или нет. Это опыт их жизни.