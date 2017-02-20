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По делу Грозовского поданы многочисленные жалобы о нарушении прав обвиняемого на защиту

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20 февраля. ПРАВМИР. Завершившееся следствие по уголовному делу священника Глеба Грозовского привело к рекордному количеству жалоб в суды и адвокатскую палату Петербурга о нарушениях права обвиняемого на защиту.
По делу Грозовского поданы многочисленные жалобы о нарушении прав обвиняемого на защиту
Священник Глеб Грозовский

Адвокатов обвиняемому в педофилии священнику назначает следствие, сам Грозовский с этим не согласен, пишет газета «Коммерсант».

Издание напоминает, что накануне экстрадиции в Россию бывшего настоятеля храма Иоанна Воина в поселке Малое Верево, бывшего советника гендиректора футбольного клуба «Зенит» и отца четырех детей Глеба Грозовского следователь отстранил от защиты адвоката Михаила Уткина, с Грозовским начал работать назначенный следствием адвокат.

В этой связи рассматривается ряд жалоб, среди которых – о нарушении прав адвоката Уткина, о действиях назначенного следователем адвокатом по этому делу Олега Дробышева и другие.

Между тем, городской суд Петербурга на прошлой неделе продлил до 21 мая срок содержания Грозовского под стражей.

Отец Глеб был экстрадирован в сентябре 2016 года из Израиля в Россию, в связи с обвинением в педофилии. Ему инкриминировались преступления в отношении трех школьниц в православных детских лагерях Ленинградской области и Греции.

Михаил Уткин утверждает, что доказательств вины подзащитного у следствия нет.

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