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Почему читать сказки с планшета небезопасно

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Когда ребенок читает книги на планшете, родители часто тратят уйму времени, объясняя, что нельзя трогать на экране во время чтения, или думают только о том, как бы ребенок не уронил планшет. Лучше бы они позволили ребенку почувствовать тяжесть книги и вместе с ним переворачивали страницы.
Почему читать сказки с планшета небезопасно

Устройство выключает воображение

Сегодня мы все пользуемся планшетами, айфонами и айпадами как электронными книгами для себя и для детей.

Конечно, легче взять с собой планшет, чем тащить кипу тяжелых книг. В планшете у вас есть доступ практически к любой книге и любому жанру литературы, который вам нужен. А мультимедийные технологии делают книгу весьма привлекательной для детей.

Но есть и минусы – если нет сети или электричества, нет и доступа к книге.

Большинство книг на планшете имеют целью прежде всего развлечь ребенка.

Ребенок старается найти и нажать на разные значки и сигналы, которые вставлены в рассказ, но тем самым теряет главную нить повествования. Когда ребенок читает книгу на электронном устройстве, он часто не может полностью погрузиться в историю, и у него не работает воображение.

На ребенка влияет столько внешних раздражителей, что при чтении книги он уже не испытывает сильных эмоций.

Вместе – или с планшетом?

Одно из любимейших занятий моей дочери – заходить в детский зал нашей библиотеки и гулять вдоль стеллажей с книгами. Полки пестрят книгами с яркими обложками и удивительными иллюстрациями, и перед ней открывается огромный мир. Читая книгу на планшете, ребенок не сможет переворачивать страницы, рассматривать задуманные художником сюжеты иллюстраций или выбрать книгу по корешку.

Как прекрасно сесть вместе с ребенком в кресло – перед сном или в классе – и вместе почитать книгу, медленно перелистывая страницы, рассматривая иллюстрации, полностью погружаясь в историю и не отвлекаясь на сообщения, выскакивающие на экране или в тексте.

Когда родитель, учитель или сам ребенок берут в руки книгу, они знают, что внимание ребенка будет сосредоточено на тех словах, тех иллюстрациях, том мире, которые создал для него автор.

Когда ребенок читает книги на планшете, родители часто тратят уйму времени, объясняя, что нельзя трогать на экране во время чтения, или думают только о том, как бы ребенок не уронил планшет.

Лучше бы они позволили ребенку почувствовать тяжесть книги и вместе с ним переворачивали страницы.

Как родитель и педагог я считаю очень важным обсуждать книги с ребенком, а не просто занимать ими ребенка. Книга на планшете – это прежде всего развлекательное средство, в которое вводятся игровые компоненты, она не предполагает совместное чтение ребенка с родителем.

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Бумажные книги сближают

Согласно исследованиям, дети, которые читают книги только на планшетах, в целом читают хуже и менее свободно, чем дети, которые читают обычные книги.

Существует также исследование, проведенное в Temple University в 2013 году, согласно которому родители, читающие со своими детьми бумажные книги, в отличие от родителей, читающих электронные книги, более близки с детьми и легче находят с ними общий язык. Так как при так называемом «диалогическом чтении» дети участвуют в процессе чтения. Ведь нужно, чтобы ребенок вжился в историю, начал размышлять о ней, о тех идеях, которые хочет донести автор, а не просто ждал, когда появится очередная кнопочка, на которую надо будет нажать, или высматривал, когда из гнезда вылетит птица и закрякает утка.

Начать новое путешествие

Как же нам заставить ребенка полюбить бумажную книгу, в которой нет всяких завлекалок и кнопочек?

Если предоставить детям возможность самим выбрать книгу с полки – дома, в библиотеке или книжном магазине, – разрешить им полистать страницы, просмотреть разные книги, то процесс чтения принесет много радости.

Дети любят ритуалы. Если после обеда учитель всегда читает детям сказку, а потом обсуждает ее с детьми, давая им возможность поделиться своими мыслями, еще задолго до обеда они ждут этого момента.

Дети также любят проводить время с кем-то, кого они любят. Когда родители, старшие дети, дедушка или бабушка читают или рассматривают с детьми книгу, это дарит незабываемые ощущения и радость.

Как педагог и родитель я считаю, что самая лучшая книга в домашней или школьной библиотеке – потрепанная и зачитанная до дыр.  Ведь это значит, что ее снимали с полки тысячу раз, и для многих детей она любимая.

Дети ценят те вещи, которые ценят взрослые. Если любимый учитель, друг, родитель, бабушка или дедушка найдут время, чтобы почитать с ребенком книгу, а не вручат ему планшет, чтобы отделаться, то он с самого детства будет любить и ценить книгу.

И, наконец, о важности чувства завершенного дела. Каждый вечер вы читаете с ребенком книгу, и каждый раз закладка перемещается на одну-две главы к концу книги. Вы вместе с ребенком движетесь к концу истории – лягушка превращается в царевну, корабль достигает волшебной страны, и, наконец, вы переворачиваете последнюю страницу. А значит, завтра вы сможете открыть новую книгу и снова начать путешествие.

Перевод с английского Марии Строгановой

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