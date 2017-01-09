Почему мы так долго молимся

"Когда люди влюблены, они не могут друг с другом набыться, наговориться. Им даже молчать хорошо, только бы вместе. Так же и с Богом…" — епископ Иона (Черепанов) находит неожиданные слова в ответ на распространенные недоумения, почему в Православной Церкви "всё так долго". Для чего нужны длинные службы и молитвенные правила, планируется ли сократить их в связи с насыщенным графиком жизни современных людей, и можно ли не молиться, когда устал после работы, читайте в интервью.

Как это было у апостолов

— Владыка, у вас есть ответ на вопрос, почему у православных всё так долго? Последование ко Причастию, службы, акафисты, каноны… Ведь нигде в Евангелии Господь не говорит: «Молитесь как можно дольше». Наоборот, молитва, которую Он дает людям — «Отче наш» — предельно короткая и лаконичная (Мф. 6, 9-13). И это фарисеев Христос упрекал за то, что они лицемерно долго молятся (Мф. 23, 14). А апостолов предупреждал: «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 7-8).

Получается, мы — как фарисеи и язычники?

— Последние слова из процитированных вами были как раз ключевыми. Как видим из текста, язычники молились о каких-то житейских вещах, потому и предупреждает Господь, что Отец небесный знает о наших нуждах прежде прошения у Него. И дальше говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 32-33).

Собственно, почему желательно, особенно на этапе воцерковления, совершать молитвы по молитвослову, то есть, используя тексты, написанные святыми людьми: там все прошения касаются Царствия Небесного. Представьте, о чём бы мы стали молиться, когда вот только-только уверовали в Господа, ещё не погрузились в глубину Евангелия, не ощутили всю возвышенность слов Христа. Конечно, просили бы того, что кажется насущным, и чего обычно себе и другим желаем: здоровья, благополучия, счастья в личной жизни. Но против этого, в общем-то, и предостерегал Господь.

И вот слова замечательной молитвы святителя Иоанна Златоуста, читаемой каждый вечер: «Господи, не лиши мене небесных Твоих благ. Господи, избави мя вечных мук. Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя. Господи, избави мя всякаго неведения и забвения, и малодушия, и окамененнаго нечувствия…».

Все прошения касаются совершенствования души, наших взаимоотношений с Богом, к Которому мы обращаемся действительно как к Отцу Небесному, Который знает о наших бытовых проблемах, и Ему даже напоминать об этом не надо, а просим мы Его лишь о том, что необходимо для пребывания с Ним в Вечности.

По поводу обличения фарисеев, которые много молились, здесь речь идет вот о чем. В те времена фарисеи стремились к максимальной праведности и это свое стремление всячески подчеркивали. Существовали определенные молитвы, традиции поклонения Богу. Как, к примеру, нынешние правоверные мусульмане: когда приходит время, они, не стесняясь, расстилают коврик — будь-то в аэропорту, в учреждении, заведении или где-либо ещё — и совершают положенное молитвенное правило. Такому исповеданию веры стоит поучиться и нам, христианам, которые в большинстве своем стесняются перекреститься перед едой или проходя мимо храма, боятся смутить окружающих, отказавшись от скоромной пищи в постный день. Всё это не от смирения — в данном случае им-то как раз и не пахнет; просто мы стыдимся исповедовать себя христианами. Но Христос говорил: «Кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами» (Мк. 8, 38). И этих слов Христа никто не отменял.

Но вернемся к фарисеям. Для них молитвы в определенное время были связаны с конкретными обрядами и являлись как раз не исповеданием веры, а подчеркиванием своего благочестия. Собственно, это Господь и ставит им в упрек.

По поводу того, почему у православных всё долго. Молитвословия наши появились не на пустом месте: современное богослужение имеет в своей основе богослужение ветхозаветное. В «Деяниях святых апостолов» читаем о том, что первые христиане собирались в Иерусалимском храме, в синагогах — то есть участвовали в службах: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5, 42).

Описано также, что после сошествия Святого Духа на апостолов они «каждый день единодушно пребывали в храме» и преломляли по домам хлеб (Деян. 2, 46). То есть сначала молились, а затем совершали Евхаристию — преломление хлеба в воспоминание о Христе. Можно провести аналогию с нынешней традицией. Суточный круг православного богослужения включает в себя часы, вечерню и утреню. Литургия в него не входит — она стоит вне всего, потому что это Тайная вечеря, за которой мы причащаемся Тела и Крови Господа Иисуса Христа. Суточный круг можно сравнить с той молитвой, которую ежедневно совершали апостолы, единодушно пребывая в храме, а Литургию — с особой службой, совершаемой ими отдельно по домам.

При этом написано, что они пребывали в храме каждый день. Не только ведь прочитать «Отче наш» они туда заходили… Наоборот, участвовали во всем цикле богослужения, которое включало в себя и чтение Священного Писания, и иные молитвословия. Помните, для чего рукоположили диаконов? Чтобы не отвлекаться на хозяйственные вопросы, а пребывать «в молитве и служении слова» постоянно (Деян. 6, 4). Всё это также говорит о том, что службы не были короткими.

Да, «Отче наш» — молитва Господня — настраивает на то, о чем нужно молиться. И, собственно, все остальные тексты, которые родились в христианской общине, являются как бы её расширенной версией. Главное же остаётся неизменным: мы молим нашего Господа о том, чтобы нам быть с Ним в Царствии Его, а остальное всё приложится.

На что променять красоту богослужения

— Человеку в городе, в селе столько всего надо сделать, и длинные службы в субботу и воскресенье практически ни на что не оставляют времени. Почему нельзя их сократить, чтобы учесть темп ритма жизни современных людей?

— Если взять общину первых христиан, то в Писании подчеркивается, что они ежедневно собирались, ежедневно пребывали в молитве.

Сейчас люди, даже имеющие массу свободного времени, работающие по свободному графику, каждый день храм не посещают. В лучшем случае — в субботу и воскресенье. Нельзя сказать, хорошо это или плохо, но так есть. Необходимость участия в богослужении сократилась лишь до Литургии в воскресный день или по особым праздникам. Христиане уже практически не почитают дни памяти святых, не внимают чудным песнопениям, не назидаются текстами, возносящими мысленно к мученикам, преподобным, праведникам. Ежедневное общение с Господом сведено к коротеньким утренним и вечерним молитвам. Так что Церковь, по-моему, уже донельзя перестроила всё под современные нужды.

Часто говорят: «Это жестоко, мы всю неделю трудимся, а в субботу вместо отдыха вечером должны идти на службу…». Знаете, мне жаль тех людей, которые сознательно хладнокровно лишают себя красоты песнопений, посвященных воскресшему Христу. Ведь Литургия будничная и воскресная практически ничем не отличаются, но вот всё то, за что этот день, собственно, и называют «малой Пасхой», сосредоточено в вечерне и утрене, которые, по сложившейся традиции, служатся накануне воскресенья. И если человек вдумчиво относится к тому, что в храме поется и читается, старается всё это осмыслить, прожить, ему в голову не придёт променять красоту богослужения на какие бы то ни было иные занятия.

— Не являются ли длинные службы и молитвенные правила теми самыми взваленными на плечи верующих «бременами неудобоносимыми», о которых говорил Господь в Евангелии?

— Если для человека молиться в тягость, значит, он просто не любит Бога. Как бы жестоко это ни звучало.

В одном из интервью я уже говорил, что когда люди влюблены, они не могут наговориться, наобщаться. Им в радость даже просто сидеть рядом, смотреть друг на друга.

И если у человека нет нужды говорить с Богом, значит, он Бога не любит. Это страшное состояние.

Вспомните каждый своё неофитство, когда мы бежали в храм, молились утром и вечером, как жалко было заканчивать эту молитву, как хотелось вновь и вновь обращаться к Богу. Да, мы знаем, что это было действие призывающей благодати; на первых шагах Господь показывал правильное устроение человеческой души по отношению к Богу: как молиться, как жить, как выстраивать Богообщение. Тогда мы как бы увидели эталон — вот так должно быть, стремись дальше к этому.

Со временем Господь отнимает благодать, чтобы мы уже сами стяжали её, учились трудиться, двигались в этом направлении. Понятно, что не всегда будет получаться, но помня ту радость пребывания с Богом, мы будем стремиться вернуть то, что потеряли. И видя это наше осознанное горячее желание, Господь по нашим трудам обязательно пошлет благодать, но произойдёт это тогда, когда сознание радости Богообщения не повредит нам, не вскормит наше тщеславие.

Ещё хочу сказать по поводу многословия. В начале ХХ века жил замечательный подвижник, будущий священномученик Онуфрий (Гагалюк). Как епископ Харьковской кафедры, в 1937 году он был расстрелян. У меня есть его фотография с подписью, адресованной духовному чаду. Владыка пишет: «Рабе Божией Елене в укрепление веры и преданности воле Божией». И далее: «Всякий, обращающийся к Богу за помощью, получит ее, но не всегда в таком виде, как ожидает. Господь лучше нас знает, что нам полезно. Если мы просим что-либо у Бога, то во всем полагаемся на Его святую волю. Наше же дело — молиться и молиться».

Действительно, Господь всегда слышит молящегося. И кроме молитвы о небесных вещах, мы должны просить помощи и в наших земных делах, в том числе и о здравии ближних, о своем здравии, о помощи в различных нуждах. Но Бог видит ситуацию глобально, в целом, и то, что сейчас может нам казаться полезным, важным, неотложным, на самом деле для нас вредно и совершенно не нужно, а необходимо совсем иное. Также и то, что может казаться чем-то ужасающим и жутким, в конечном итоге обращается во благо.

Поэтому наше дело — «молиться и молиться».

Молитва без ущерба работоспособности

— Если нет сил, всё-таки можно встать утром или лечь спать вечером и просто искренне от сердца сказать «Господи, помилуй!»? Или нужно обязательно читать утренние и вечерние молитвы — из последних сил, но полностью?

— Прежде всего, давайте посмотрим, кому «нужно».

Молитвы необходимы нам, Бог в них не нуждается. Мы знаем, что Господь — сердцеведец, и Его не обманешь. Есть реальные ситуации, когда человек приходит с работы уставший и действительно, кроме как перекреститься и сказать: «Господи, в руце Твои предаю дух мой», сил у него ни на что нет. Но если мы сначала садимся к компьютеру, просматриваем в фейсбуке все новости, лайкаем статусы друзей, переходим по всем интересным ссылкам, встреваем в какие-то обсуждения, а после, с трудом отрывая себя от монитора, крестимся и падаем на постель со словами «Господи, помилуй!», это, согласитесь, уже лукавство.

Всегда нужно действовать по совести. Конечно, бывает, человек устает, и дома ему необходим отдых. Если работа эмоционально тяжелая, особенно в больших городах, понятно, что вечером хочется как-то переключиться, получить душевную разгрузку и поддержку. В таких случаях, как правило, я советую читать, пока есть силы, вечернее правило до «Владыко человеколюбче», а уже перед самым сном дочитывать оставшиеся молитвы, которых совсем немного.

— Если утром встал и побежал по делам, нужно ли читать утренние молитвы позже, днем, когда появилось время?

— Думаю, лучше помолиться позже, чем не помолиться вовсе. Но каким бы ранним ни был подъем, встать на 15 минут раньше, чтобы попросить у Господа благословение на грядущий день, никакого ущерба нашей работоспособности не нанесет.

Но, опять же, Господь сказал: «Сыне, даждь Ми твое сердце». И если в силу объективных причин мы не смогли что-то прочитать, хорошо, если совесть нас в этом обличает. Но не стоит доводить себя до уныния и отчаяния — мол, не дочитала столько-то строчек молитвы, значит, Господь не помилует. «Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50, 19), поэтому если имеем такое сокрушение сердца, признаём искренне: «Господи, прости меня, что я вместо молитвы засмотрелась на какой-то новый клип по телевизору или зачиталась статьей в интернете», думаю, Господь простит. Но необходимо понуждать себя так самоорганизовываться, планировать свой график, чтобы всё успевать.

Ещё бывает, утренние и вечерние молитвы в нашем мозгу замыливаются, и мы вычитываем их механически, совершенно не погружаясь в удивительный и величайший смысл собранных там прошений. В такой ситуации я обычно даю две рекомендации. Первая — попытайтесь молиться вслух. Пусть тихонечко, вполголоса, но когда произносишь те слова, которые привык просматривать глазами, они воспринимаются совсем по-другому и начинают буквально звучать в уме и сердце.

И второе — по благословению вашего духовника можно время от времени заменять утренние и вечерние молитвы псалмами или чтением часов. Знаю, некоторые духовники благословляют утром читать первый час, а вечером — девятый. Или утром первый и третий часы, и вечером — шестой и девятый. По времени столько же, но молитвословия другие, и человек переключается, молится более осознанно.

Всё вариабельно, жестких рамок нет. Главное — чтобы была домашняя беседа с Богом, время для личного общения с нашим Господом.

Так и скажи: «Господи, мне лень»

— Что бы вы посоветовали людям, которым постоянно не хватает сил на утренние и вечерние молитвы, и обязательно находятся дела на субботу, мешающие нормально подготовиться ко Причастию?

— Самое главное — не оправдывать себя. В Псалтири есть замечательные слова, которые мы часто слышим на службах: «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех…» (Пс. 140, 4). «Непщевать» — это изыскивать оправдания. Мы просим Господа, чтобы Он не уклонил наше сердце в лукавые слова оправдывать свои грехи.

Если нет времени и сил, а зачастую и желания, решимости самоорганизоваться, не облекайте это в какую-то оправдательную форму — дескать, «всё это поздняя традиция», «раньше так апостолы не молились», «это всё монахи придумали, Богу это не нужно». Простите, но предки наши в дореволюционный период спокойно молились, хотя работали значительно тяжелее, чем мы, однако это не мешало им быть на богослужении, ходить к заутрени. Сейчас оправдывать себя тем, что «я в офисе переутомился, мне теперь поклоны тяжело делать и в храм я прийти не могу», это чистое лукавство и есть.

Будьте честны перед собой и перед Господом. Что-то не получается — так и скажите: «Господи, я Тебя люблю. Господи, я хочу Тебе служить. Господи, я хочу с Тобой беседовать. Помоги мне, немощному».

Имейте смиренное о себе понятие и просите Господа о помощи: «Господи, я хочу молиться, но пока у меня нет решимости, пока мне лень. Дай мне силы быть с Тобой, дай силы быть Твоим и жить как Твои ученики и апостолы, которые постоянно пребывали в молитве».

И обязательно Господь, видя наше сокрушенное сердце, не лишит нас небесных Своих благ, обязательно даст Свою помощь, даст силы жить, трудиться и молиться так, как подобает христианину.

Беседовала Юлия Коминко