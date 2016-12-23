Подача истории России в Ельцин Центре требует уточнения — президент РФ

23 декабря. ПРАВМИР. Президент РФ Владимир Путин считает, что вопросы подачи истории России в екатеринбургском Ельцин Центре требуют уточнения.

При этом глава государства сказал, что выступает против обострения дискуссии. На сегодняшней пресс-конференции журналистка спросила у президента, известно ли президенту о резонансной ситуации вокруг центра. «Как вы относитесь к этому? Как бы вы ответили тем, кто негодует по поводу того, что центр функционирует на бюджетные деньги?», — цитирует ее «Российская газета».

«Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимательного подхода. Такие, как подача информации об истории России — не только новейшей, но и истории в целом. Я против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы», — сказал сегодня президент.

По его словам, в том, что дискуссия разворачивается, нет ничего плохого. «Кто-то придерживается либеральных взглядов, кто-то – консервативных. У нас всегда были почвенники и западники. Но когда в следующем году мы будем отмечать события 1917 года, мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к расколу», — заявил глава государства.

Ранее, напомним, режиссер Никита Михалков в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации раскритиковал работу Ельцин Центра, в котором, по его словам, «ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей», и предложил изменить характер его деятельности.

На следующий день режиссер получил ответ на свою критику от супруги первого президента РФ Наины Ельциной. «Я глубоко возмущена этими заявлениями Михалкова. И не только потому, что они лживые, не имеющие никакого отношения ни к Ельцин Центру, ни к его деятельности. Поражает то, что он на протяжении уже нескольких месяцев распространяет ложь о том, как представлена история страны в музее первого президента России, не стесняясь выдёргивать из контекста элементы экспозиции, навешивать ярлыки и прямо оскорблять людей, которые в те годы работали на благо нашей страны. При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это же в голове не укладывается. Как можно критиковать то, что не видел?!», — говорится в опубликованном на сайте центра сообщении. Она также вспомнила, как Никита Михалков был доверенным лицом Бориса Николаевича на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оценивал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в строительство новой России.

Никита Михалков обнародовал открытое письмо, в котором выразил сожаление в том, что его слова причинили огорчение Наине Ельциной. «Не про память Бориса Николаевича Ельцина и не про его деятельность я говорил, а про то, каким образом и кто составляет и исполняет программы сомнительного исторического содержания с сомнительными историческими выводами», — написал он.

В самом Ельцин Центре пригласили Никиту Михалкова на экскурсию. Он воспользовался приглашением, но и после визит в центр не изменил своего мнения.