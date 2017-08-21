Похожих депрессий не бывает

Если вы вдруг стали очень коммуникабельным, открытым, интересным и при этом в руках спорится тысяча дел - не радуйтесь раньше времени. Так может начинаться биполярное аффективное расстройство.

В начале августа ирландская певица Шинейд О’Коннор (обладательница Grammy, прославившаяся исполнением песни Nothing Compares 2 U) опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение. В нем она рассказала о состоянии депрессии, в котором пребывает последние два года. Певица призналась, что окружающие, включая близких, отвернулись от неё, она “разрушена” и ее “не оставляют суицидальные мысли”. Этот пост Шинейд О’Коннор увидело более двух миллионов человек и, конечно, он вызвал бурные обсуждения. Кто-то считает, что певица вела не самый достойный образ жизни, поэтому докатилась до ручки, и состояние ее вполне понятно. Многие уверены, что достаточно было бы вести заниматься спортом, практиковать прогулки на свежем воздухе и заниматься благотворительностью. А кто-то убеждён, что и сейчас не поздно последовать всем этим рекомендациям. Однако, немало и тех, кто выразил певице сочувствие и признался, что ее состояние им знакомо. Про то, что же на самом деле чувствуют эти люди и можно ли им помочь – Правмиру рассказал Вячеслав Ряховский, заместитель главного врача Научного центра психического здоровья.

Мании, депрессии и их вариации

-Как люди с биполярным расстройством описывают свое состояние и как оно отличается от просто плохого настроения, накопившейся усталости?

– Представьте, живет себе человек и знает особенности своего характера. В какой-то момент времени он отмечает, что ему стало гораздо легче выполнять большие объемы работ чем раньше, что настроение у него улучшилось и он стал очень коммуникабельным и интересным для собеседников. Согласитесь, никому же не придёт в голову обращаться к психиатру в таком состоянии?

Но вот, спустя некоторое время в состоянии этого человека наступил спад и он пришел к врачу. При расспросе выясняется, что до спада у него “все было совершенно восхитительно, все удавалась, вокруг было много друзей, он был центром внимания, душой компании, изумительным компаньоном, вёл тысячу дел, а главное, у него все получалось”. Теперь же “катастрофа”, “мир рушится”, “ничего не могу”, “ничего не успеваю”, «сил нет, устаю», “выпал из жизни”,”жена считает никаким и думает от меня уходить”… одним словом, человек описывает полную катастрофу.

В данном случае пациент перенес впервые в жизни гипоманию перешедшую в депрессивное состояние и отчасти катастрофичность описания произошедших с ним перемен в худшую сторону связана именно с этим контрастом в ощущениях гипомании-депрессии. Человек с установленным диагнозом биполярного расстройства, как правило, хорошо знает признаки депрессии и мании в своем состоянии и при их появлении сразу может обратиться к врачу.

-Многие из тех, кто откликнулся на видеообращение певицы, говорят: “Ничего удивительного, что такое с ней случилось. Тяжёлое детство, развод родителей, приют, в котором она оказалось после магазинной кражи, бурная молодость, сочувствие ирландской республиканской армии, порванный портрет папы Римского, четыре брака, судебные споры по опеке над детьми …и вот вам результат, получите биполярное аффективное расстройство в 36 лет”. Все перечисленное действительно способствует проявлению депрессии?

-Здесь нужно различить хотя бы два варианта. Во-первых, тяжелое детство, в понимании большинства людей, ассоциируется с такими факторами как расставание и уход из семьи одного из родителей, частые внутрисемейные конфликты, случаи физического насилия в отношении ребенка, в целом неблагоприятная социальная среда его окружения, попадание ребенка в детский дом и многие другие. Естественно, эти факторы могут психотравмировать ребенка и привести к развитию у него психического расстройства.

Во-вторых, ребёнок уже с малых лет может страдать психическим заболеванием и уже следствием этого могут быть проблемы с его поведением и поступками начиная от обычного непослушания и капризов, или замкнутости и мрачности до проявлений приступов немотивированной агрессии, грубых истероформных реакций и психотических расстройств.

И в первом, и во втором случаях при появлении первых признаков психического расстройства нужно обращаться за консультацией к специалисту, так как распознание психической патологии на ранних этапах и особенно в раннем возрасте имеет большое значение для успешного лечения.

-Вы хотите сказать, что с биполярным расстройством рождаются, то есть сразу ясно, что у человека есть заболевание?

-Нет, мы не можем сказать есть или нет биполярное расстройство у человека при рождении. Даже если у родителей есть это заболевание, мы говорим лишь о повышенном риске его развития. Следует отметить, что в раннем детском возрасте диагностика аффективных расстройств затруднена из-за незрелости эмоционально-волевой сферы. В то же время наблюдая за ребенком, за цикличными изменениями в его поведении, манере общения, повседневной активности можно на ранних возрастных этапах увидеть проявления аффективного расстройства и сделать об этом предварительное заключение. Все-таки значительно большая часть аффективных расстройств проявляется и диагностируется уже во взрослом возрасте.

-Когда биполярное расстройство проявляется и чем оно характеризуется?

– Как следует из названия, основным клиническим проявлением биполярного аффективного расстройства являются контрастные изменения фона настроения от депрессий до маниакальных состояний. При этом вариабельность протекания расстройства очень велика. Депрессии и мании при биполярном расстройстве могут длиться различное время: от нескольких недель до нескольких месяцев, или даже в отдельных случаях лет.

Клинические симптомы и их интенсивность проявления депрессий и маний многообразны и зависят от многих факторов.

Но самый главный критерий диагностики именно биполярного расстройства – это наличие в течении жизни пациента хотя бы одной фазы противоположной текущей.

То есть пациент лечится от состояния мании, а в прошлом известно, что он перенес депрессивный эпизод или наоборот.

Маниакальное состояние проявляется повышенным фоном настроения, повышенной активностью, уменьшением потребности в отдыхе, в том числе ночном сне. При легких формах маний – гипоманиях, человек деятелен, много общается – становится душой компании, очень активен, с легкостью начинает новые дела, строит большие планы и иногда действительно способен достигнуть хороших результатов.

Такое состояние легкой гипомании очень комфортно и нравится самим пациентам и нередко, впоследствии, они о нем говорят как состоянии «полного здоровья». Но при тяжелых маниях ситуация другая – из-за нарушений внимания, неспособности к сосредоточению, больной не может закончить начатые дела, из-за снижения критики к своему состоянию такие пациенты часто легко вовлекаются в разные авантюрные ситуации, совершают нелепые или асоциальные поступки.

Депрессии могут тянуться годами

-Что вы имеете ввиду ?

-Например, человек может становится гиперсексуальным, чрезмерно нерасчетливым в трате крупных сумм денег, совершать нелепые покупки или заключать немыслимые договора и брать кредиты, которые в последствии придётся оспаривать в суде.

-Состояния сменяют друг друга?

-Особенность биполярного расстройства в том и заключается, что у человека могут быть как состояния депрессии, так и состояние мании. Диагноз выставляется только тем, кто в своей жизни перенес и то, и другое состояние, и плюс, и минус. Колебание между одним состоянием (мания) и вторым (депрессией) характерно, но они никак между собой при этом могут быть не связаны.

-Многие вещи мы склонны объяснять все-таки внешними обстоятельствами. У меня произошла трагедия, утрата близкого и я впала в депрессию. Биполярное расстройство провоцируется чем-то внешними или все-таки это просто генетическая ошибка?

-Механизм может запуститься внешним воздействием. Это о чем мы говорили в начале беседы. Психотравма способна запустить цепочку, которая приведёт к эндогенному варианту развития заболевания (то есть к тому, что заложено внутри данного человека при рождении).

Видите ли, у всех людей разная устойчивость к стрессу, к горю. Одни люди переносят горе и боль утраты в рамках естественной физиологической реакции, которая рано или поздно заканчивается. У других оно носит более продолжительный характер и приобретает черты эндогенного заболевания. В случае биполярного расстройства мы, скорее всего, будем наблюдать переход картины реакции на утрату в проявление эндореактивной депрессивной фазы, которая требует обращения к врачу.

Депрессия не контролируется волей

-Сейчас то и дело слышишь “у меня депрессия”. Статистически число людей в депрессии выросло?

-Если человек говорит “у меня депрессия”, при этом продолжает активно работать и остается вовлечённым в какие-то социальные круги, у него семья, дети, родители, которых он опекает, работа; ну понятно же, что все это способно вызвать чувство усталости и напряжения. И естественно, в такие минуты люди могут о себе сказать: “я устал, у меня депрессия”. Но это, что называется для красного словца.

Но ситуация в целом с заболеваемостью депрессивными расстройствами действительно меняется не в лучшую сторону. Их число растет, и по данным исследований депрессия как причина нетрудоспособности уже прочно занимает второе место после заболеваний сердечно-сосудистой системы.

-В видеообращении ирландской певицы прослеживается тема одиночества. Она говорит: “я хожу по земле одна, словно наказана…”, “никому не нужна”, “никто не заботится обо мне”. Чувство одиночество – это ее индивидуальная особенность или что-то общее и характерное для депрессии?

-Это и есть депрессивная фаза, ровно то, о чем мы уже говорили. По сути, в ее обращении звучали антивитальные рассуждения с элементами суицидальных высказываний. Человека в таком состоянии обязательно необходимо лечить в условиях стационара.

-А это правда, что в таком состоянии от человека все отворачиваются, как говорит в своём видео О’Коннор ?

-В том то и дело, что не отворачиваются, наоборот, стремятся приободрить. Не зная о том, что такое депрессия, какая она может быть, как может начинаться, окружающие часто думают, что человек рядом просто хандрит. Обычно на такое состояние у окружающих реакция простая: “возьми себя в руки”, “посмотри какой ты был”, “у тебя все было отлично, все есть, а ну соберись…” все эти дружеские похлопывания по плечу с призывом собраться, развеселиться, развеяться, пойти погулять особенно характерны в молодежной среде. Другое дело, что к положительному результату эти слова и действия в ситуации депрессии не приводят.

Первое время человек еще может пытаться прислушиваться к советам, но депрессия тем и отличается от усталости, что она не контролируется усилием воли.

Даже на ранних этапах депрессии, несмотря на все попытки взбодриться, начать что-то делать у человека сохраняются слабость, апатия, чувство заторможенности. Все дается с большим трудом, быстро возникает усталость.

А при более тяжелых состояниях полностью утрачивается трудоспособность, проблемой даже могут стать такие задачи как обычное самообслуживание у себя дома, на этом фоне часто появляются такие расстройства как нарушения сна, снижение аппетита – вплоть до полного его отсутствия, больной за непродолжительный период времени может значительно похудеть. Но такие тяжелые формы депрессии уже и для окружающих становятся очевидными и необходимость помощи врача не вызывает сомнений.

Психологи депрессию не лечат

–Так что же делать близким?

-Депрессию надо лечить. Состояние может тянуться неделями, месяцами и даже годами, если человек оставлен без помощи. Пущенное на самотёк заболевание может приобрести хронический характер и иметь неблагоприятный исход.

Если вам очевидно, что у вашего близкого есть депрессия, если близкий находится в угнетенном состоянии, у него снижены интересы по сравнению с тем, какими они были несколько месяцев назад, он жалуется на слабость и быструю утомляемость и все это имеет длительный характер, то предложите ему обратиться к специалистам. Не обязательно сразу идти к психиатру, можно пойти к психологу, психотерапевту. Главное, сделать шаг в эту сторону.

-Вы хотите сказать, что психолог действительно сможет оказать помощь человеку с психическим расстройством? Все-таки депрессия при биполярном аффективном расстройстве – медицинский диагноз.

-Психолог увидит, что у пациента депрессия и ему нужна медицинская помощь. Другое дело, как он поведёт себя дальше. Но несомненно, в случае выявления признаков эндогенной депрессии, психолог должен порекомендовать человеку обратиться к психиатру. Или у обратившегося будет только подавленное состояние, связанное с конфликтом на работе или в семье – здесь психолог поможет лучше всего.

-Психиатр поможет медикаментозно?

-Психофармакотерпия – это основной способ лечения, но существуют еще и немедикаментозные методы, но они осуществляются в условиях стационара.

Опасен самому себе

-Человек с биполярным расстройством он вообще опасен для окружающих? Есть ли необходимость помещать его в клинику?

– Если речь идёт о тяжёлой депрессии с суицидальными высказываниями, то, конечно, ему необходимо серьезное лечение под строгим наблюдением, что можно сделать только в условиях стационара. В состоянии двигательного возбуждения или приступе ярости при острой мании человек может причинить ущерб окружающим и самому себе, потому такие состояния также лечатся в условиях стационара.

-Прием антидепрессантов может и не помочь?

-В настоящее время спектр доступных к применению антидепрессантов достаточно широк. А список возможных их комбинаций просто громаден. А универсального лекарства нет. Не бывает так: обращаются разные люди с депрессивными расстройствами и мы всех вылечиваем одним и тем же препаратом. К сожалению, так не получается. Все мы разные. Восприимчивость к лекарствам у нас разная. Наконец, в разных состояниях депрессии помогают разные антидепрессанты, ведь они отличаются и по механизму действия, и по своим клиническим эффектам.

-Бесполезно пить антидепрессанты по совету подружки? Не помогут?

-Ни в коем случае! Самостоятельно, по совету друзей, подружек, родителей, хорошей соседки любые психотропные препараты употреблять категорически не рекомендуется. Хотя бы потому, что их действие на вас непредсказуемо. Необходим специалист, который разберётся в состоянии и порекомендует оптимальную схему терапии.

Дело в том, что препараты направлены не только против депрессии, но у них же есть обширный спектр побочных эффектов, которые нужно учитывать. И соматическое состояние при подборе препарата учитывается в первую очередь.

У человека могут быть другие (не психологические) проблемы со здоровьем, которые могут являться противопоказанием для назначения того или иного препарата.

-О Коннор певица. Совсем недавно покончили с жизнью рок-музыкант Крис Корнелл (лидер группы Soundgarden) и Честер Беннингтон (солист Linkin Park). У обоих молодых людей было диагностировано биполярное расстройство. Есть ли вообще связать между профессией и болезнью? Это заболевание характерно для творческих людей, или оно просто вызывает желание заниматься творчеством?

-Может быть кто-то и пытался отследить тут связь, но не очень пока получилось. Другое дело, что в состояние гипомании с высокой самооценкой, с чувством внутреннего высокого комфорта и ощущением больших возможностей к самореализации, человек может не только продвинуть далеко креативную идею, но и добиться хороших результатов. В таких состояниях пишутся диссертации и защищаются проекты, дипломы, разрабатываются идеи. Но это состояние продуктивной гипомании, которая встречается нечасто.

-А статистика известна? Сколько в процентном отношении людей с биполярным расстройством? Проводились ли такие исследования?

-Конечно проводились, правда оценить их результаты трудно. Потому что методология всех этих исследований разная. Можно сказать, что по данным разных исследователей распространенность биполярного аффективного расстройства в популяции колеблется от 0,6 до 1,5-2%..

-“Люди с болью” – как и чем им можно помочь, наверное не только же лекарствами? Есть ли какие-то советы для близких? Инструкции? Может быть нужно давать людям в депрессии выговориться, слушать их, обнимать, быть рядом?

– Если у близкого человека случается ухудшение состояния и вы это видите, то самым правильным будет в тот момент быть рядом и помочь. Но не просто посидеть рядом, обнять и дать выговориться, а все-таки попытаться убедить обратиться за помощью к специалисту. Иногда пациенты, знающие свой диагноз, оттягивают обращение к врачу до последнего момента, когда уже невмоготу переносить состояние депрессии.

Чтобы не доводить ситуацию до такого состояния, если родные замечают первые признаки психического неблагополучия, их главная задача в этот момент сориентировать пациента и обратиться к специалисту.