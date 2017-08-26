Поиски пропавших горняков на руднике «Мир» прекращены

Об этом сообщается в субботу, 26 августа, на сайте компании «Алроса».
Там отмечается, что операция прекращена из-за воды, скопившейся в чаше карьера, — 37,4 тысячи кубометров.
«Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что из-за образовавшихся промоин в солевых породах существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок. «В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно», — говорится в релизе.
Опубликованы имена оставшихся под землей восьми шахтеров. Это Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Глеб Миронцев, Валентин Мисник, Михаил Неустроев, Игорь Степанов.
Операция велась круглосуточно в течение трех недель.
4 августа на руднике произошел прорыв воды. В первые часы после инцидента были эвакуированы 142 рабочих из 151. На следующий день удалось вызволить еще одного шахтера Алишера Мирзаева, застрявшего на глубине 410 метров.