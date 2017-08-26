Поиски пропавших горняков на руднике «Мир» прекращены

26 августа. ПРАВМИР. Поисково-спасательные работы на руднике «Мир» в Якутии, где в начале августа произошла авария, прекращены.

Об этом сообщается в субботу, 26 августа, на сайте компании «Алроса».

Там отмечается, что операция прекращена из-за воды, скопившейся в чаше карьера, — 37,4 тысячи кубометров.

«Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что из-за образовавшихся промоин в солевых породах существует риск обрушения нижнего уступа карьера и разрушения горных выработок. «В сложившихся условиях выполнение каких-либо работ, включая откачку воды и ранее совершавшиеся направленные взрывы, невозможно», — говорится в релизе.

Опубликованы имена оставшихся под землей восьми шахтеров. Это Алексей Власенко, Дмитрий Жуков, Виталий Куликов, Дмитрий Марьин, Глеб Миронцев, Валентин Мисник, Михаил Неустроев, Игорь Степанов.

Операция велась круглосуточно в течение трех недель.