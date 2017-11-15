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“Пока я узнала, что дочка жива – чуть не поседела”

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Сегодня в Хабаровском крае вблизи аэропорта поселка Нелькан потерпел крушение самолёт Л-140. На борту было 5 пассажиров и 2 члена экипажа, выжила только трехлетняя девочка Жасмина Леонтьева.
“Пока я узнала, что дочка жива – чуть не поседела”
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Мама Жасмины Мария Леонтьева уехала в Хабаровск рожать третьего ребенка и взяла дочь с собой. Но после родов женщине пришлось задержаться в больнице, и девочку решили отправить домой к бабушке на самолете. Сопровождать ее согласилась Ольга Лапонникова, много лет проработавшая учителем в Нелькане. По свидетельствам очевидцев, во время катастрофы Жасмина сидела у нее на руках. Женщина не выжила.

О трагедии мама девочки узнала, когда позвонила домой, рассказала она в интервью ИА «Хабаровский край сегодня»:

– Ответил сын, он мне говорит: «Мама, в школе сказали, что самолет разбился». Я сразу давай звонить, выяснять. Звонила знакомым в Нелькане, а они мне: «Самолет не долетел». И, пока узнала, что дочка жива, чуть не поседела. Только на таблетках сейчас держусь, очень тяжело.

Сейчас Жасмина с бабушкой в больнице, девочка в сознании. У нее сломана нога и сотрясение головного мозга.

– Жасмина меня постоянно держит за руку, обнимает, и не выпускает из виду. Видимо ещё маленькая, и не поняла, что с ней произошло, – рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» бабушка девочки Елена Леонтьева.

Вместе с ней живет старший брат Жасмины – Даниил, сейчас он учится в 5 классе.

– Я встречала внучку в аэропорту, но момента катастрофы не видела. Мне позвонили, и сказали, что внучка уже в больнице», – рассказала бабушка.

Из-за погодных условий врачи из Хабаровска смогли вылететь в поселок только через 5 часов после крушения самолета. Завтра утром девочку должны доставить обратно в Хабаровск, вместе с ней полетит бабушка.

– Мама Жасмины не сможет быть постоянно в больнице, потому, что у нее на руках четырёхмесячный ребенок», – сказала Елена Леонтьева.

Когда девочка прилетит в Хабаровск, Мария Леонтьева сможет увидеться с дочерью. В больнице Жасмину порадовала бы машинка, считает мама: «У нее мечта – машина на пульте дистанционного управления».

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