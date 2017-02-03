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Полицейские спасли замерзающих детей в Красноярском крае

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3 февраля. ПРАВМИР. Красноярские транспортные полицейские благодаря бдительности преподавателя спасли детей от неблагополучной матери, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Полицейские спасли замерзающих детей в Красноярском крае

«В отделение по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Ачинск обратился преподаватель средней образовательной школы №5 города Боготол с просьбой о помощи в розыске своей ученицы. Женщина рассказала, что девочка не появилась на занятиях в школе, а ее мать, любительница разгульной жизни, на связь не выходит», – говорится в сообщении МВД.

Сотрудники полиции совместно с представителями органов опеки нанесли визит в дом, где проживала неблагополучная семья. Выяснилось, что сутками ранее при распитии спиртных напитков между сожителем матери и его собутыльником, на глазах у детей, произошла драка. В потасовке сожитель получил значительные повреждения и был госпитализирован в хирургию местной больницы. Мать заперла детей в доме и удалилась за очередной порцией алкоголя.

«Три ребенка в возрасте 2, 4 и 9 лет, остались в неотапливаемом доме, без каких-либо продуктов питания и средств к существованию. Школьница просто не смогла бросить своих маленьких родственников и старалась сделать все, чтобы облегчить их участь», – говорится в сообщении.

Полицейские совместно с органами опеки отправили детишек в детскую больницу. В настоящее время органами опеки и попечительства материалы о лишении родительских прав в отношении матери направлены в суд города Боготола.

«Принятое госорганами решение мать троих детей явно не беспокоит. Она вновь продолжает вести разгульный образ жизни», – сообщает полиция.

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