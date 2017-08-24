Полицейские Волжского спасли из пожара семью, проехав на машине сквозь пламя

24 августа. ПРАВМИР. Сотрудники полиции в Волгоградской области помогли спасли из огня семью, проехав на машине сквозь пламя.

23 августа на территории Волгоградской области бушевали природные пожары, был введен ЧС.

Днем сообщение о ландшафтном пожаре поступило из города Волжского: горела сухая растительность. Через час огонь распространился на дома четырех прилегающих садоводческих обществ.

«В ликвидации последствий принимал участие весь личный состав городского Управления МВД. Во время осмотра домовладений полицейские услышали зовущую на помощь 60-летнюю женщину. Вместе с сыном пенсионерка, пытаясь спастись от огня, попали в самый его эпицентр», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

На помощь к пострадавшим выдвинулся подполковник полиции Дмитрий Гринцов. Полицейскому на служебной автомашине «Нива» сквозь пламя удалось пробраться к окруженным огнем дачникам и в считанные секунды вывезти их на безопасное расстояние.

«Большую помощь спасателям также оказали стражи порядка непосредственно при тушении домовладений. Увидев выбивающийся из-под кровли двухэтажного дома огонь, полицейские своими силами организовали его тушение, эвакуацию жильцов, спасение ценного имущества», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате пожаров в Волгоградской области погибли два человека. По мнению главы региона, в ряде случаев причиной пожара были поджоги.