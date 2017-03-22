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Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти

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22 марта. ПРАВМИР. Помощник машиниста ценой собственной жизни спас пожилого мужчину на станции Тихвин в Ленинградской области.
Помощник машиниста спас пассажира ценой собственной жизни в Ленобласти

21 марта на станции Тихвин произошел несчастный случай, в результате которого погиб помощник машиниста депо Волховстрой Етибар Мамедов.

Около 23 часов мужчина шел по платформе и заметил, что пассажир, вышедший из прибывшего электропоезда, остановился на пешеходном переходе через железнодорожные пути, по которым в это время следовал грузовой состав.

Пассажир не реагировал на сигналы, подаваемые машинистом, а также предупреждения по громкоговорящей связи дежурной по вокзалу.

«Етибар Мамедов, пытаясь предотвратить несчастный случай, побежал к нему, привлекая внимание криками и жестами. Благодаря действиям помощника машиниста, пассажир не пострадал. Однако, сам Етибар Мамедов не успел покинуть зону движения поезда и был смертельно травмирован», – говорится в сообщении пресс-службы Октябрьской железной дороги.

«Коллектив Октябрьской железной дороги выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Мамедова Етибара Манаф оглы, который, проявив самые лучшие человеческие качества, ценой собственной жизни спас пассажира», – говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел 9 марта в Подмосковье. 68-летняя врач Нана Адамадзе вытолкнула с переезда пожилую женщину, которая не реагировала на сигналы приближающейся электрички. В результате пенсионерка выжила, а ее спасительница погибла.

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