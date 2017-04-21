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28
апреля
в 19:00
Постные письма. Послесловие – встреча с архимандритом Саввой (Мажуко)
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Постные письма. Послесловие

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Постные письма. Послесловие
Архимандрит Савва (Мажуко)

Дорогие друзья!

Ежедневно на протяжении всего Великого поста вы читали на «Правмире» прекрасные постные письма архимандрита Саввы (Мажуко).

Они восхищали, радовали, вдохновляли и, действительно, украсили этот пост. Мы получили от вас множество откликов и решили устроить встречу автора с читателями.

Встреча с архимандритом Саввой (Мажуко) состоится 28 апреля в Культурном центре «Покровские ворота».

Место: Культурный центр «Покровские ворота», г. Москва, ул. Покровка, д. 27, стр. 1.

Дата: 28 апреля, 19.00

Вход свободный.

Приходите! Обещаем интереснейшее общение и ответы на волнующие вас вопросы о духовной жизни.

Вопросы отцу Савве можете задавать уже сейчас, с помощью вот этой формы:

afisha_chudo_post_posle

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