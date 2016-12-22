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Потому что мы не стукачи

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Мэр Екатеринбурга, основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман в своем фейсбуке поделился характерной историей на тему борьбы с подростковой наркоманией.
Потому что мы не стукачи
Фото: segodnya.ua

Лекцию читал о наркотиках. Дети продвинутые, серьёзный разговор пошёл. Одна девчонка говорит: “Ну и что? Мы знаем, кто у нас в классе употребляет, но мы никогда не скажем, потому, что мы не стукачи!” И все ждут, что я отвечу. Ну, держи, думаю.

А теперь, говорю, слушайте меня внимательно. Основные смерти от наркотиков – на первом году употребления. Смерти некрасивые, в подъезде, в туалете на загаженном полу, или просто своей блевотиной захлебнулся. Так вот. Представьте, приходят в школу родители, плачут: “Ребята, Вася умер, приходите прощаться…” А вы с ним 10 лет в одном классе и надо идти, и вы понимаете, отчего он умер. И вот все на кладбище, зима, могилу выдолбили в стылой земле, он в гробу лежит неживой, мать убивается, отец окаменевший, бабушку старенькую под руки держат, крышку опускают, стук молотка, опускают в могилу, каждый по комку бросает, стук об крышку, тут могильщики лопатами позвякивают, кидают, земля шуршит в тишине… И в этот момент ты подойди к матери и скажи: “А я ведь знала, что ваш Вася наркотики употребляет, но я вам не говорила, потому, что я не стукачка!”
Они молчали несколько минут. Думаю, что поняли.

Фото: egd.ru

Фото: egd.ru

Вспомнил я как-то эту историю во время лекции и стал рассказывать. Вижу, слушают внимательно, и даже слишком внимательно, чувствую, что-то серьёзное происходит, смотрю на них , а они глаза отводят, шелест пошёл по классу и я понял, что это всхлипы. Я вдруг понял, что ранил, какую-то боль задел, испугался даже. И завуч перепуганная шепчет: “Признайтесь, Вы знали?! Они недавно были на похоронах одноклассника, только его не Вася звали…”

У парня в 10-м классе родители развелись, и они с матерью переехали в новый дом. Познакомился с парнями постарше, сдружился. И вот сосед предложил марку зажевать вечером. А ему в диковинку, но боязно, но интересно и тревожно. И он в школе подошел к однокласснику и говорит: “А я вечером марку буду пробовать..” А тот отвечает: “Дурак что ль?” Он к другому: “Мне марку подогнали, вечером закинусь!” Потом к девчонкам и снова про марку, и громко, чтоб другие услышали. Ну, услышали, пальцем покрутили, думали понтуется.

И вот вечером пришёл к другу, взял марку, вздохнул и положил под язык. И потерял сознание. И захлебнулся рвотой. Друг забегал, вызвал скорую, когда приехала, он уже умер.

На похоронах было ровно так, как я и рассказал. Все плакали, потому, что он был хороший парень, и его все любили. Он и не хотел пробовать, но почему-то не мог остановиться и очень надеялся, что одноклассники его сдадут. Но они не сдали.

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