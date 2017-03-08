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Правительство утвердило национальную стратегию в интересах женщин

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8 марта. ПРАВМИР. Правительство утвердило национальную стратегию в интересах женщин на 2017–2022 годы. 
Правительство утвердило национальную стратегию в интересах женщин

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте кабмина.

Как говорится в документе, стратегия определяет основные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами.

Стратегию планируется реализовать в два этапа – 2017-2018 и 2019-2022 годы. На первом этапе предусматривается разработка механизмов ее реализации, на втором – меры по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Проект стратегии, разработанной Министерством труда и социальной защиты, был направлен в правительство 10 февраля.

Напомним, в конце февраля вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России существует дискриминация женщин по уровню зарплат. По словам Голодец, уровень средней зарплаты у женщин составляет лишь 73% от уровня средней зарплаты у мужчин, при этом уровень образования у женщин выше.

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