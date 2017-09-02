Православная энциклопедия – религиозное издание для верующих?

Журналист Юлия Латынина в статье "Новой газеты" назвала "Православную энциклопедию" опиумом для народа и обвинила государство в том, что на создание и распространение энциклопедии тратится слишком много бюджетных средств. Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» попросил Генпрокуратуру проверить законность госзакупок. Верно ли, что "Православная энциклопедия" - издание для православных?

Левон Нерсесян, специалист по древнерусскому искусству, старший научный сотрудник Третьяковской галереи:

– Я, собственно, никогда не относился к этому изданию как к чисто религиозному. С моей точки зрения, это очень серьезный, очень важный общегуманитарный проект, который находится на стыке нескольких наук: истории, филологии, богословия и истории искусств, которой я непосредственно занимаюсь.

Какие-то другие гуманитарные научные проекты такого масштаба, которые предпринимались бы на протяжении последних 10 лет, мне неизвестны. И то, что именно в этот проект вкладывались и продолжают вкладываться деньги – для меня чрезвычайно отрадно, потому что хочется, чтобы он был завершен.

Кстати, о завершении проекта я упоминаю не случайно – ведь существовала, скажем, так называемая «Православная богословская энциклопедия», которая издавалась в России с начала XX века и вплоть до Первой мировой войны – к сожалению, это издание было доведено только до буквы «К». Но я очень хорошо помню, как в наши студенческие годы мы регулярно ею пользовались, хотя это было совсем не так просто, учитывая, что времена были еще вполне советские. И да – мы сетовали на неполноту и несовершенство отдельных статей, но другого источника информации по целому ряду вопросов у нас просто не было.

Новая энциклопедия, разумеется, существенно превосходит то дореволюционное издание и представляет собой действительно универсальный источник по целому ряду отраслей гуманитарного знания. Приведу только один пример – сейчас в качестве научного редактора я работаю над изданием второго тома каталога икон Вологодского музея-заповедника (тоже вполне себе монументальный проект!). На данный момент в списке литературы – 18 статей из «Православной энциклопедии», и я понимаю, что их будет больше. Это и статьи по иконографии отдельных сюжетов, и агиографические справки по святым, иконы которых мы публикуем.

И, конечно, это не единственный пример, поскольку к «Православной энциклопедии» всем нам, историкам средневекового искусства, приходится обращаться регулярно – прежде всего к статьям по иконографии отдельных сюжетов и персонажей. Разумеется, их нельзя назвать исчерпывающими, но любая исследовательская работа с тем или иным иконографическим типом может и должна начинаться с той вполне грамотной справки, которую дает «Православная энциклопедия».

Сделаем небольшую оговорку: очевидно, что эти справки не вполне равноценны. Подобрать по всем темам абсолютно безупречных авторов, которые в курсе последнего слова в науке по тому или иному вопросу, – никакая редакция не в силах этого сделать. К тому же есть темы, которые исследовались мало и не исследовались вовсе, и не все авторы способны предпринять полноценное научное исследование, чтобы написать несколько страниц энциклопедической статьи. Но это особенность любого энциклопедического издания, над которым работает большой коллектив авторов, – одни статьи более удачны, другие менее, одни содержат новую информацию, другие представляют собой более или менее грамотный конспект того, что уже давно известно.

Но самое главное, что есть место, где эта информация собрана и продолжает собираться, и я надеюсь, что никакие «козни» этот процесс не прервут. А то и так приходится регулярно переживать, что до этой конкретной нужной тебе буквы энциклопедия пока еще не добралась…

Так сложилось, что я – автор всего одной статьи в «Православной энциклопедии». Но я знаю очень многих своих коллег-искусствоведов, прекрасных специалистов, пишущих для нее чрезвычайно интересные, ценные и полезные тексты, к которым я регулярно обращаюсь. И, конечно, мне регулярно пригождаются агиографические справки – прежде всего сведения о русских святых и русских переводных житийных текстах. И я подчеркиваю, что речь в данном случае идет не о тысяча первом интернет-пересказе Димитрия Ростовского, а о вполне грамотном научном анализе со ссылками на исследования и на источники, в том числе рукописные.

Наконец, есть еще целый ряд историко-богословских и литургических вопросов, которые любому действующему историку средневекового искусства абсолютно необходимы. И пусть не все они сегодня решены до конца, я могу быть уверен, что в «Православной энциклопедии» я найду самую свежую информацию, отражающую текущее состояние богословской и литургической науки.

Да, и для прояснения ситуации могу добавить, что никакого особенного пиетета перед собственно православными церковными проектами у меня нет. И прилагательного «православный» явно недостаточно для того, чтобы привести меня в восторг. Сам я вполне светский ученый, да и к тому же католик, и, кстати, будучи католиком, совершенно не уверен, что христианство можно «пропагандировать» с помощью издания энциклопедий – у нас несколько иное представление о миссионерской деятельности.

С моей точки зрения, «Православная энциклопедия» занимается, прежде всего, сбором и пропагандой знаний по истории отечественной духовной культуры и искусства, и тот факт, что Русская Православная Церковь возложила на себя такую миссию, должен безусловно украсить ее имидж в глазах, в целом, религиозно индифферентного общества. Со своей стороны я могу только выразить огромную благодарность коллективу авторов и пожелать им успешного завершения этой титанической работы.

По поводу же статьи Юлии Латыниной, которая сейчас у всех «на слуху», могу сказать только то, что она отражает ситуацию, к сожалению, вполне стандартную для современных отечественных СМИ. Мы сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что человек, очень поверхностно образованный и слабо разбирающийся в обсуждаемой проблеме, внезапно начинает считать свое мнение авторитетным и на глазах у «восхищенной публики» приступает к «сенсационным разоблачениям». Сколько таких «сенсационных разоблачений» мне приходилось читать по поводу музеев и музейных сотрудников – вы не поверите! В том числе и в церковных изданиях, между прочим…

Не думаю, что я вправе судить, какой из Юлии Латыниной журналист, но историк и филолог-медиевист из нее точно никакой, и мне, как вполне себе действующему ученому-гуманитарию, ее инвективы кажутся абсолютно смехотворными. Можно, конечно, вырвать из контекста несколько фраз с целью того, чтобы доказать, что все приведенные в «Православной энциклопедии» сведения ненаучны, и что она занимается исключительно пропагандой давным-давно устаревших суеверий.

Но это может произвести впечатление только на людей, к науке никакого отношения не имеющих. Для меня и моих коллег важно не то, какие именно сведения о Богородице приводит энциклопедия, а то, из каких источников эти сведения заимствованы, есть ли в статье критический разбор этих источников или хотя бы ссылки на исследования, в которых этот разбор проводился, и т. п. И дальше именно я и мои коллеги – а не Юлия Латынина и ее поклонники – будем судить о том, достаточно ли нам приведенных сведений, и оценивать, исходя из этого, ту или иную статью.

Для Юлии Латыниной в такой ситуации предусмотрена только одна возможность – ПОЛЬЗОВАТЬСЯ энциклопедией – то есть раскрыть ее на нужной букве и найти нужное слово. И если приведенные сведения ее почему-то не устроят – обратиться к любому другому источнику. А вот о том, насколько научны эти сведения, насколько они актуальны и насколько велика их общекультурная ценность, пускай судят специалисты, ладно? Если честно, ее трогательный малограмотный демарш вообще никак не должен был оказаться в поле зрения моем и моих коллег – все эти «властители дум», независимо от своей политической или конфессиональной ориентации, как правило, работают со своей, вполне устоявшейся аудиторией и вполне профессионально придумывают для нее развлечение за развлечением… С другой стороны, альтернативная экспертная точка зрения все равно должна быть высказана, а дальше уже дело публики – продолжать ли безоговорочно верить своему «кумиру» или немного призадуматься…

Александр Кравецкий, кандидат филологических наук, руководитель Центра по изучению церковнославянского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН:

– Реакция возмутившихся, что на издание «Православной энциклопедии» тратятся государственные деньги, понятна. На обложке энциклопедии написана конфессиональная принадлежность, а Церковь законодательно отделена от государства, поэтому с чего бы вдруг государству тратить деньги на подобное издание?

Но все-таки я советовал бы всем, кто возмущается, сначала глубже изучить вопрос. Дело в том, что «Православная энциклопедия» – это один из крупнейших гуманитарных проектов постсоветского времени. Притом каждая статья издания – это не компиляция. В эпоху информационных технологий сделать компиляционный справочник – дело нехитрое. Здесь же – огромная исследовательская работа по истории и культуре России. История Русской Церкви и история русской культуры, и история страны – связаны и уж точно пересекаются. Этот блок энциклопедия описывает лучше, чем кто бы то ни был. В ней – далеко не только богословские статьи, там говорится и об архитектуре, истории, литературе, философии, музыке.

Притом в «Православной энциклопедии» говорится не только о православии. Античная, славянская мифологии, другие религии и так далее – обо всем этом можно найти абсолютно нейтральные справочные статьи.

«Православная энциклопедия» делается не силами популяризаторов, компиляторов, а силами лучших исследователей. Ей удалось объединить и привлечь к сотрудничеству сотрудников академических институтов, вузов и так далее. Они за эти годы создали совершенно уникальное сообщество, которое выдает действительно качественный продукт.

Научный уровень этого издания и его вклад в культуру очень высок, и государство это поддерживает. Если бы государство при помощи госзакупок или какими-то иными формами снабжало все редакции средств массовой информации «Православной энциклопедией», «Словарем русских писателей», «Большой российской энциклопедией» и другими нормальными справочниками, мир бы точно стал лучше. И количество бессмысленностей, которые мы читаем в СМИ, стало бы немного меньше.

Так что, мне кажется, «Православная энциклопедия» – это из тех культурных ценностей, которые государство должно поддерживать.

Тем, у кого возникают вопросы к качеству статей «Православной энциклопедии» и кто сомневается в ее нужности, я рекомендую набрать в поисковике слова «Православная энциклопедия в электронной версии» и посмотреть, что это такое. Потому что сейчас гуляет по интернету журналистский пересказ статьи о Богородице, при чтении которого может создаться впечатление, что за государственные деньги «Православная энциклопедия» рассказывает людям сказки. Повторю то, что я уже говорил.

Уже в самом начале статьи «Богородица» содержится указание на то, что «из библейского рассказа мы не узнаем ничего ни об обстоятельствах Ее Рождества, ни о Введении во храм, ни о жизни Богородицы после Пятидесятницы», а затем авторы дают характеристику источников, из которых можно извлечь сведения о Богородице. И лишь после такого источниковедческого введения и обсуждения вопросов о достоверности источников следует краткий пересказ жития Богородицы, который начинается со слов: «Предание свидетельствует о том, что…» На мой взгляд, для справочного издания такой способ подачи материала является вполне корректным.

Абсолютно по той же схеме излагается в энциклопедии, скажем, рассказ об Афине или Велесе, хотя, понятное дело, для православного человека Богородица – реальна, а названные два другие персонажа – герои мифов. Но на подход в изложении это никак не влияет.

Эта информация доступна, ее легко проверить. Всех призываю заходить на сайт и читать.

В этой истории есть и еще один важный момент. Мы начинаем платить по счетам за все наши «оскорбленные чувства». Нас стали воспринимать как гонителей. В любом сообществе людей агрессивных подавляющее меньшинство, но видны именно они. Нас, к сожалению, видят такими, как те самые казаки, громящие выставки, активисты, срывающие спектакли. И мы получаем ответную общественную реакцию. При этом объектом травли оказываются не «активисты» и другие агрессивные маргиналы, а серьезные академические проекты, которыми можно только гордиться. Мы получаем общественную реакцию на какие-то агрессивные действия, которые происходят от нашего имени.

Дмитрий Афиногенов, ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, профессор Отделения византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ:

– «Православная энциклопедия» – это не издание для верующих, и люди, которые это говорят – просто не открывали ее.

Если открыть статьи «Бергсон» или «Гегель» – это громадные по объему статьи о каждом философе, масса сведений о других конфессиях, например, там есть все католические святые.

Есть статьи о религиозной ситуации в различных странах. Например, взять статью «Италия» – она громадная. Как вы сами понимаете, православных в Италии – ничтожный процент населения. Но там тщательнейшим образом расписана вся религиозная ситуация в этой стране. То же самое в статьях о других странах.

Кроме того, там масса материалов по истории, не только православного мира, но и Запада.

Там есть много информации, которая представляет специфический интерес, но не для верующих, а для всех, кто интересуется историей Православной Церкви и ее современным положением – а интересоваться этим может любой человек.

Все утверждения по поводу разбазаривания денег – голословны. Производится очень качественный продукт в научном смысле слова. Качество обеспечивается многоуровневой системой подготовки текстов. В качестве авторов выбираются те лучшие специалисты, которые в этой области есть и согласны писать. Авторы отвечают за содержание статей, а также все они проходят очень тщательную редактуру.

Поэтому «Православная энциклопедия» – проект научный. Объем информации, который в ней представлен, несопоставим со всем, что сейчас выходит. В мире нет таких проектов, он уникален не только для России, но и для всего мира.

Я постоянно пользуюсь статьями коллег в «Православной энциклопедии», потому что кроме всего прочего там дается обновленная научная библиография, и когда я знаю авторов, мне нужны какие-то сведения, знаю, кто пишет эти статьи, и знаю, что это всегда будет на высшем уровне, и это последние достижения науки.

Статья Латыниной – просто невежество, обыкновенная леность. В статье цитируют апокриф – ну и что? Она же не открывала ее, не держала в руках ни одного тома. Чтобы оценить издание – надо открыть и посмотреть, что там написано.

Павел Лукин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН

«Православная энциклопедия» – проект, который представляет собой очень хороший пример сотрудничества между научными государственными организациями, такими, как Академия наук, различные университеты и так далее, и общественными организациями, в данном случае – Русской Православной Церковью и не только: в проекте участвуют представители других Православных Церквей.

Все статьи пишутся специалистами, учеными так, как и положено писать подобные статьи – без каких-либо конфессиональных ограничений. В итоге получается высококачественный научный продукт, один из лучших подобных проектов на сегодняшний день. Это не чисто церковный проект, энциклопедия не сконцентрирована исключительно на внутрицерковных каких-то проблемах. В ней рассматриваются самые разные вопросы, в том числе – важные для государства, для науки, прежде всего. Никаких вопросов о том, что «Православную энциклопедию» можно покупать для библиотек, для других нужд образования, не возникает.

Здесь нет проблем, как нет, скажем, тогда, когда государство закупает учебники по основам православной культуры, мусульманской культуры, иудейской культуры. Это совершенно не означает, что государство сливается с соответствующими вероисповеданиями.

В случае же с «Православной энциклопедией» тем более – это широкий проект, научно-взвешенный, без какой-либо религиозной пропаганды.

Это не энциклопедия богослужения и не миссионерская энциклопедия, а именно – научная. Я сам, когда работаю над какими-то научными вопросами, касающимися истории, часто прибегаю к «Православной энциклопедии».

Более того, там целый ряд статей носят не справочно-информативный, а исследовательский характер. Ведь с «Православной энциклопедией» сотрудничают практически все крупнейшие ученые: историки, филологи, которые занимаются самыми разными научными проблемами. И те статьи «Православной энциклопедии», о которых я сказал – это последнее слово в науке, и без них невозможно представить себе состояние историографии на сегодняшний день.

Я не знаю конкретные финансовые детали, но точно могу сказать, что подготовка «Православной энциклопедии» – очень трудоемкая работа. Там множество редакций, очень сложная многоэтапная система рецензирования, что и позволяет создавать очень серьезный научный продукт. Естественно, это стоит денег. Дешевое бывает только плохое, как известно. Серьезный проект требует серьезных расходов. Это однозначно.

Что касается статьи Юлии Латыниной… Я с уважением отношусь к ней как к публицисту, у нее есть интересные мысли, острые суждения. Но в данном случае она проявила очевидную некомпетентность, вырвав из контекста отрывок статьи про Богородицу, где сначала очень корректно говорится о том, что речь идет о преданиях. Информацию об этом Латынина отрезала и стала цитировать апокрифические рассказы так, как будто бы в энциклопедии говорится, что это – исторически достоверная информация. Это просто недобросовестное цитирование.

Как я понял из выступления Юлии Латыниной, она считает христианство негативным явлением, разрушившим замечательную Римскую империю, и так далее. Мне такая точка зрения кажется абсолютно ошибочной, неправильной, но Юлия Леонидовна имеет право ее придерживаться. А мы имеем право с ней не соглашаться. Но вот на что никто не имеет права, так это на подтасовку фактов и недобросовестное цитирование.