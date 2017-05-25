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Православная стенгазета № 21 (388)

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Православная стенгазета № 21 (388)

В номере:

– Память святых отцов Первого Вселенского Собора,
– Проповедь на Евангельское чтение священника Сергия Ганьковского,
– Владимирская икона Божией Матери
– Архмандрит Андрей (Конанос): Православие не душит, им дышат

Выпуск от 26 мая 2017 года. Скачать

Нужен только принтер. 8 листов раз в неделю распечатать и повесить в притворе по благословению настоятеля. Взгляд прохожего зацепится, он остановится, почитает. Задумается. Пора переходить от слов к делу. Даже если только одному человеку чтение этой стенгазеты в чем-то поможет, значит, все не напрасно. Значит, и вы внесли свой вклад в дело миссии.

Стенгазета издается при участии Синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл призвал использовать стенгазету портала «Православие и мир» в приходском служении

Архив всех номеров стенгазеты

Присылайте фотографии стенгазет на адрес gazeta@pravmir.ru. Нам очень нужны ваши отзывы!

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