О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Православная стенгазета № 9 (376)

|
Православная стенгазета № 9 (376)

В номере:

– Неделя 1 Великого поста. Торжество Православия
– Проповедь на Евангельское чтение
– Заповеди Иисуса Христа. 2 заповедь
– Пусть Господь застанет нас в борьбе

Выпуск от 03 марта 2017 года. Скачать

Нужен только принтер. 8 листов раз в неделю распечатать и повесить в притворе по благословению настоятеля. Взгляд прохожего зацепится, он остановится, почитает. Задумается. Пора переходить от слов к делу. Даже если только одному человеку чтение этой стенгазеты в чем-то поможет, значит, все не напрасно. Значит, и вы внесли свой вклад в дело миссии.

Стенгазета издается при участии Синодального Информационного отдела Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл призвал использовать стенгазету портала «Православие и мир» в приходском служении

Архив всех номеров стенгазеты

Присылайте фотографии стенгазет на адрес gazeta@pravmir.ru. Нам очень нужны ваши отзывы!

Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
93% собрано / 89645 руб. осталось
Павел Мельников: Помочь восстановиться
Павел Мельников: Помочь восстановиться
56% собрано / 257217 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Великий канон преподобного Андрея Критского — четверг
Редакция портала "Православие и мир"

Аудиозапись, видео, текст канона и перевод на русский язык

"
Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник
Редакция портала "Православие и мир"

Видео- и аудиозапись, текст канона и перевод на русский язык

"
Прощеное воскресенье: смысл, история, порядок богослужения (+видео, аудио)
Редакция портала "Православие и мир"

Не примет Господь наших многочисленных земных поклонов, если в сердце нашем будут продолжать жить обиды

Все статьи автора
Статьи Дня
Тайм-менеджмент для священника, который хочет лечь и не вставать
Священник Джордж Морелли

Почему многозадачность – катастрофа для батюшки

Постное письмо № 6. Источник учебной молитвы
Архимандрит Савва (Мажуко)

В этой книге есть стихиры женщины и текст императора-еретика

«Хорошая научно-популярная книга – почти детектив»
Наталия Демина

Премии в области научно-популярной литературы «Просветитель» исполняется уже 10 лет

самое читаемое

10 суеверий и заблуждений о Великом посте26,257

Постная еда с Анной Людковской: Лучшее16,931

«Если за тобой придут, связывай простыни и лезь из окна»15,521

Постное письмо № 4. Кто поставил Церковь на колени?12,277

Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского – вторник9,612

Автобус неслучайных людей: 24 часа на добро8,203

Постное письмо № 5. Есть ли покаяние?7,261

“Государь понял, что есть Божия воля отступить…”6,555

Великий канон преподобного Андрея Критского — четверг5,886

Великий канон преподобного Андрея Критского — среда5,453

лучшие авторы

Ирина Якушева26,148

Архимандрит Савва (Мажуко)22,544

Новостная служба21,351

Редакция портала "Православие и мир"20,830

Тамара Амелина17,618

Анна Людковская16,871

Константин Капков10,700

Священник Константин Камышанов10,560

Священник Джордж Морелли4,030

Валерия Михайлова3,921

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть