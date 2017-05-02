Православный календарь: 2 мая

2 мая. ПРАВМИР. Во вторник православные верующие чтут память блаженной Матроны Московской, преподобный Иоанна Ветхопещерника, святителя Георгия Исповедника, епископа Антиохии Писидийской и др.

Блаженная Матрона Московская

Девочка из бедной крестьянской семьи из села Себино, что в двадцати от Куликова поля, была у родителей четвертым ребенком, да еще и слепым от рождения. Мать рано приучила ее к церковным службам.

Когда она подросла, дочь местного помещика Лидия Янькова стала брать Матрону с собой в паломничества: в Киево-Печерскую лавру, Троице-Сергиеву лавру, в Петербург. Но на семнадцатом году у девушки внезапно отнялись ноги и до конца жизни – еще 50 лет – она была обречена оставаться «сидячей».

Всю жизнь она принимала людей, ждавших от нее помощи. Матрона молилась за людей, и по ее молитвам многие получали облегчение.

В 1925 году Матрона перебралась в Москву, где прожила до конца своих дней. Оба ее брата вступили в партию, а один даже стал сельским активистом, и терпеть в своем доме блаженную, которая целыми днями принимала народ и учила хранить веру православную, стало для семьи не только невыносимо, но и небезопасно.

Скончалась старица 2 мая 1952 года, а 3 мая в Троице-Сергиевой лавре на панихиду была подана записка о упокоении новопреставленной блаженной Матроны.

В ночь на 8 марта 1998 года по благословению патриарха Алексия II захоронение было вскрыто и обретены мощи Матроны, которые сперва доставили в Данилов монастырь, а затем перенесли в Покровский храм на территории Покровского женского монастыря.

2 мая 1999 года блаженная Матрона была канонизирована как местночтимая московская святая, а в 2004 году состоялась ее общецерковная канонизация.

Преподобный Иоанн Ветхопещерник

Преподобный Иоанн Ветхопещерник назван так потому, что подвизался в VIII веке в Лавре преподобного Харитона, которая называлась Ветхой, то есть древней, как старшая из палестинских обителей.

Лавра эта находилась недалеко от Вифлеема, близ Мертвого моря. Святой Иоанн в молодых годах оставил мир, пошел поклониться святым местам Иерусалима и поселился в Лавре, где достиг высокого духовного совершенства. Он был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.

Святитель Георгий Исповедник, епископ Антиохии Писидийской

Святитель Георгий Исповедник, епископ Антиохии Писидийской, жил во времена иконоборчества. В молодые годы он принял иночество, прославился святостью жизни и был поставлен епископом Антиохии Писидийской.

Во время гонения на святые иконы при императоре Льве Армянине (813-820) святитель Георгий прибыл в Константинополь и на Соборе епископов обличал иконоборческую ересь, убеждая императора отказаться от нее. Когда святой Георгий отказался удалить из храма иконы по приказу императора, он был сослан в заточение.