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Православный календарь: 25 апреля

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25 апреля. ПРАВМИР. Сегодня Православная церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших, а кроме того вспоминает преподобного Василия исповедника, епископа Парийского, священномученик Зинон, епископа Веронийского, к тому же сегодня – Дни Муромской иконы Божией Матери и Белыничской иконы Божией Матери.
Православный календарь: 25 апреля
Богослужение на Радоницу.

Радоница — первое поминовение усопших после праздника Пасхи. Подробнее – в материале «Радоница: 15 частых вопросов о поминовении усопших».

Василий исповедник, епископ Парийский

0Преподобный Василий исповедник, епископ Парийский, жил в VIII веке. Он был избран на епископскую кафедру жителями города Парии, почитавшими святителя как истинного пастыря стада Христова.

Когда возникла иконоборческая ересь, святитель Василий решительно выступил за почитание святых икон и отказался подписать постановление об их уничтожении. Святитель избегал всякого общения с еретиками и не допускал их в свою епархию. За свою ревность он претерпел многие гонения, голод и нищету.

До конца своей жизни святитель Василий был верен православному исповеданию.

Священномученик Зинон, епископ Веронийский

1Священномученик Зинон, епископ Веронийский, был родом грек и происходил из Сирии. С юношеских лет он принял монашество и трудился над изучением Священного Писания. Странствуя по монастырям, святой пришел в город Верону и поселился там. Жители избрали его епископом своего города.

Правившие тогда императоры Констанций (353-361) и Валент (364-378) покровительствовали арианской ереси, осужденной на I Вселенском Соборе в 325 году. При их поддержке ариане начали гонения на православных. Святитель Зинон мужественно переносил от еретиков все притеснения. В своих проповедях и посланиях он твердо отстаивал православное учение о Господе Иисусе Христе как Единородном Сыне Божием, Рожденном от Отца прежде всех век. Святитель Зинон написал 16 пространных и 77 кратких поучений и наставлений. Скончался он около 380 года.

Святитель Григорий Двоеслов (память 12 марта) рассказывает о чуде, совершившемся в 558 году в день памяти святителя Зинона. Весной в Италии было сильное наводнение. Река Тибр вышла из берегов и затопила окрестности; разлилась и река Атесис, протекавшая возле Вероны. Вода достигла храма, выстроенного во имя священномученика Зинона, и поднялась до самых окон церкви. Двери храма были открыты, но вода не устремилась в них, а остановилась стеной, не повредив церкви.

Муромская икона Божией Матери

2Муромская икона Божией Матери была принесена в Муром из Киева просветителем этого края святым благоверным князем Константином.

Святой Константин убеждал язычников принять христианство, но они упорствовали и решили убить князя. Узнав об этом, святой вышел к заговорщикам с иконой Божией Матери. Благодать, исходившая от Ее Лика, тронула сердца язычников. Они переменили свои намерения и сами стали просить совершить над ними Крещение.

С этой иконой Рязанский святитель Василий приплыл на своей мантии из Мурома в Рязань.

Белыничская икона Божией Матери

0Белыничская икона Божией Матери первоначально находилась в одном из православных храмов Могилевской области. После заключения унии (1596) икона перешла к католикам и была поставлена в костеле Белыничского католического монастыря, основанного в 1622-1624 годах великим Литовским гетманом Львом Сапегой на берегу реки Друти, в 45 верстах от Могилева. Икона почиталась как католиками, так и православными. В 1832 году монастырь был упразднен, и костел действовал как приходский храм.

В 1876 году он был передан православным с восстановлением монастыря. 12 апреля того же года в том храме была совершена первая Божественная литургия на освященном православным епископом престоле в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Белыничская икона Божией Матери является общей святыней христианского мира.

Также 12 апреля Церковь вспоминает Преподобного Исаака Сирина, Преподобномучеников Мину, Давида и Иоанна, Преподобных Анфусу деву и Афанасию игумению, а также Преподобномученника Сергия Крестникова.

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