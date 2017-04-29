Православный календарь: 29 апреля

29 апреля. ПРАВМИР. Сегодня православные чтут память мучениц-сестер Агапии, Ирины и Хионии, святого мученика Леонида Коринфского и иже с ним, а также иконы Божией Матери Ильинско-Черниговскую и Тамбовскую.

Мученицы Агапия, Ирина и Хиония

Мученицы Агапия, Ирина и Хиония были родными сестрами, жившими около города Аквилеи в северной Италии в конце III века. Осиротев еще в юном возрасте, они решили не выходить замуж и вели благочестивый образ жизни. Когда император Диоклетиан посетил Аквилею, он воздвигнул жестокое гонение против христиан, так что в скором времени здесь все тюрьмы оказались переполненными.

Тогда и были схвачены эти три сестры-девушки и преданы различным истязаниям. В богослужении святым мученицам сказано, что они не устрашились ни нападения диких зверей, ни отсечения частей тела, ни других пыток. Во время их истязаний произошло несколько чудес, но мучители не вразумились. Наконец Агапию и Хионию сожгли на костре, а Ирину пронзили стрелами. Произошло это в 304 году. Тела святых мучениц были похоронены святой Анастасией, прозванной Узорешительницей за то, что она облегчала «узы» — трудности христиан, заключенных в тюрьмы.

Святой мученик Леонид и святые мученицы Хариесса, Ника, Галина, Калиса (Калида), Нунехия, Василисса и Феодора

Святой мученик Леонид и святые мученицы Хариесса, Ника, Галина, Калиса (Калида), Нунехия, Василисса и Феодора пострадали в Коринфе в 258 году. Их бросили в море, но они не утонули, а шли по воде, как по суше, и пели духовные гимны. Мучители догнали их на корабле, повесили на шеи камни и утопили.

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери

Ильинско-Черниговская икона Божией Матери была написана в 1658 году иконописцем Григорием Константиновичем Дубенским, в монашестве Геннадием. В 1662 году в течение 8 дней, с 16 по 24 апреля, от иконы истекали слезы. В том же году татары напали на Чернигов и разорили его. В полночь они ворвались в Троицкую обитель, вошли в церковь, опрокинули все иконы, взяли всю утварь, но чудотворная икона со всеми украшениями осталась неприкосновенной.

Невидимая сила не допустила нечестивцев до святой иконы. Царица Небесная не допустила также, чтобы враги вошли в пещеру преподобного Антония Печерского, где скрывалась братия обители. Внезапно, как бы устрашенные непостижимым видением, татары обратились в бегство.

Чудеса Божией Матери от Ее Черниговской иконы описал святитель Димитрий Ростовский (память 28 октября и 21 сентября) в книге “Руно Орошенное”. Позднее о Черниговской иконе Божией Матери писал святитель Тобольский Иоанн (+ 1715, память 10 июня). Чудотворный список Черниговской иконы Божией Матери, находившийся в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры, прославился в 1869 году.

Тамбовская икона Божией Матери

Тамбовская икона Божией Матери явилась в 1692 году. До своего прославления она находилась в кладовой тамбовской церкви во имя святого архидиакона Стефана. Из кладовой икона была взята по просьбе одного тяжелобольного. Ему было открыто во сне, что он исцелится, если отслужит перед этой иконой молебен. После горячей молитвы за молебном больной исцелился. Празднование иконе было установлено указом Святейшего Синода от 29 марта 1888 года.