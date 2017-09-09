Православный священник из Флориды: Многие прихожане консервируют дома и уезжают из штата

9 сентября. ПРАВМИР. Настоятель Свято-Григорьевского Патриаршего храма Русской Православной Церкви в городе Тампа (штат Флорида, США) протоиерей Андрей Ковалев объявил об отмене богослужений в храме в ближайшие дни в связи с приближением урагана "Ирма".

“В связи с серьезностью прогнозов урагана “Ирма”, и принимая во внимание объявление чрезвычайного положения губернатором Флориды, чтобы не подвергать потенциальной опасности членов нашего прихода, все службы 8-го, 9-го и 10-го (включая службы субботы и воскресенья) отменяются”, – говорится в обращении священника, размещенном на сайте храма.

“Я знаю, что многие прихожане консервируют дома и уезжают из штата. Принимая во внимание все, что сейчас происходит, и прогнозы, с одной стороны, и чтобы дать возможность прихожанам чувствовать себя свободней в принятии любых решений (выехать из штата и/или быть дома следить за имуществом, собраться у кого-то дома и т.д.) с другой стороны – служб не будет даже в том случае, если погода в воскресенье окажется и не очень плохой”, – написал отец Андрей.

Священник также призвал прихожан соблюдать спокойствие и благоразумие.

“Делайте все спокойно и с молитвой. Геройств не нужно, Бога искушать не будем. Соблюдайте все меры предосторожности”, – подчеркнул настоятель.

Напомним, Русская Православная Церковь Заграницей молится о прекращении урагана “Ирма” в США. По благословению митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона на епархиальном сайте опубликована «Молитва от злорастворений ветров и бури морския» на старославянском и английском языках.

Ураган Ирма — мощный атлантический тропический циклон 5 категории. Первый крупный ураган, сформировавшийся в восточной части Атлантического океана после урагана «Джулия» 2010 года и второй крупный атлантический ураган сезона 2017 года. Самый мощный атлантический ураган и самый продолжительный ураган 5 категории за всю историю наблюдений.

Ураган вызвал катастрофические разрушения на островах Барбуда, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Ангилья, Виргинских островах, Теркс и Кайкос и в южной части Багамских Осторовов. «Ирма» угрожает Кубе и Флориде, побережья которой он должен достигнуть утром 10 сентября. На юге штата была проведена эвакуация населения. Общее количество пострадавших от стихии может достичь 26 млн.

В Доминикане в зоне активности урагана находятся около 5 тысяч туристов из России. В окрестностях Майами проживает около 200 тысяч русскоязычных американцев.

В декабре 2015 года во Флориде был освящен храм святой Матроны Московской – самый большой православный храм штата.