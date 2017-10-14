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Праздник в Покровском храме, где раньше был ресторан (фото)

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В Покровском храме Великого Новгорода 40 лет располагался ресторан. Сегодня в возрождающемся храме прошло первое богослужение на престольный праздник. О том, как это было - фоторепортаж Алексея Лика.
Праздник в Покровском храме, где раньше был ресторан (фото)

Церковь Покрова Богородицы была основана в 1305 году при башне новгородского детинца. В дальнейшем башня и церковь неоднократно перестраивались. С начала XIX века в Покровской башне размещалась женская тюрьма, а церковь стала тюремным храмом. В 60-х годах XIX века в башне и церкви располагались губернский архив и богадельня. Церковь серьёзно пострадала в годы Великой Отечественной войны. В 1968 году башня была реставрирована, после чего в ней разместили ресторан «Детинец».

«Детинец» проработал в Великом Новгороде более 40 лет. В ноябре 2009 года ресторан был закрыт на основании решения суда. Причина — нарушение техники пожарной безопасности. Позже, на одной из пресс-конференций мэр города Юрий Бобрышев заявлял, что «Детинец» был закрыт по личной просьбе патриарха Московского и Всея Руси Кирилла из-за нахождения ресторана в помещении церкви. 12 марта 2013 года церковь была передана епархии. 11 сентября 2017 года в храме Покрова Пресвятой Богородицы было совершено первое богослужение.

Фото: nubo.ru/pavel_egorov

 

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