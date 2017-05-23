Патриарх Кирилл: Пребывание мощей святителя Николая еще больше укрепит веру нашего народа

23 мая. ПРАВМИР. Многие люди стоят и будут стоять долгие часы только для того, чтобы войти в Храм Христа Спасители и прикоснуться к великой святыне — принесенным из города Бари мощам святителя Николая Чудотворца. Об этом заявил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении к участникам братской трапезы по окончании Божественной литургии в Храме Христа Спасителя 22 мая.

«И святитель Николай не может не отвечать на эти молитвы, потому что они сопровождаются пусть небольшим, но реальным подвигом», — продолжил Предстоятель Русской Церкви.

«Молитве современный человек уделяет мало времени. Но если у кого-то хватает сил семь, восемь или больше часов стоять на улице и в жару, и в холод, и под дождем, то это свидетельствует об очень сильной вере. А Господь отвечает нам именно в ответ на нашу веру», — говорит Святейший Владыка.

«Нередко люди разочаровываются, считая, что Бог не слышит их молитвы. Но возникает вопрос: а что мы делаем, чтобы Бог нас услышал? Ведь Богу не надо ничего, кроме нашей веры, кроме нашего искреннего обращения к Нему. Так и святые угодники Божии откликаются на искреннюю детскую веру, на некий жизненный подвиг, который совершается во имя веры», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

«Уверен, что святитель и чудотворец Николай ответит на многие молитвы, и многие будут впоследствии обращаться в этот храм и рассказывать, что произошло в результате молитв перед его мощами», — сказал Святейший Владыка.

«Сегодня верить в Бога очень трудно. Людям предлагают силу технологий, силу науки, силу медицины, уверяя, будто этого вполне достаточно для жизни. Тем самым место для Бога, для молитвы в жизни современного человека становится все меньше. Но я убежден, что для тех, кто будет стоять в долгих очередях к святителю Николаю, время молитвы радикально возрастет, и они получат опыт, которого ранее не имели», — добавил Святейший Патриарх Кирилл.

«И это самое главное. Они расскажут о своем опыте родным и близким. Об этом, несомненно, узнают журналисты. Об этом узнает страна. Об этом узнает весь мир. Мы прошли через годы кровавых гонений, мы прошли через годы тотального атеизма, когда нам говорили, что без Бога можно построить справедливое процветающее общество. Именно потому, что этого не удалось достичь, наш народ стал понимать, что без Бога невозможно добиться правильного общественного устройства и подлинной справедливости. И я очень надеюсь, что пребывание мощей святителя и чудотворца Николая еще больше укрепит веру нашего народа», — заключил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.