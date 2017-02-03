Представитель РПЦ стал советником спикера Госдумы

3 февраля. ПРАВМИР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назначил советником на общественных началах Александра Щипкова, первого зампреда синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. При этом сам Щипков от комментариев отказался.

В нынешней должности в РПЦ он курирует отношения с партиями, пишет газета.

В конце января 2017 года господин Щипков хвалил Вячеслава Володина за то, что тот курировал работу «по сокращению числа сирот в стране».

«Описывая эту ситуацию, я понимаю, что у него абсолютно христианский взгляд на эту проблему и подход к ее решению. Как социолог религии я могу точно оценить эту мотивацию не только как гражданскую, но и как религиозную», – говорил Щипков.

Ранее Александр Щипков уже работал с политиками, в частности, был советником Сергея Миронова, когда тот был спикером Совета федерации.