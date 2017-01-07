Предстоятель Церкви поздравил с Рождеством экипаж МКС

7 января. ПРАВМИР. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с Рождеством Христовым российский экипаж Международной космической станции (МКС) и передал космонавтам свое благословение.

Как сообщает ТАСС, сеанс видеосвязи состоялся сегодня в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.

“Праздник Рождества мы называем праздником мира. Вы совершаете свою миссию, которая имеет в том числе большое значение и для дела мира. У вас международный экипаж, я вижу и японский, и американский флаг, и российский. Замечательно, что на космической станции нет тех границ и преград, которые, к сожалению, существуют на Земле, – сказал Патриарх. – Храни вас Господь. Благословляю вас и ваши труды на орбите”.

Предстоятель отметил, что 7 января в Москве “установилась настоящая рождественская погода: яркое солнце и трескучий мороз”. В свою очередь космонавты рассказали, что на МКС поддерживается постоянная температура, которая немного снижается, когда станция попадает в тень.

“Честно говоря, ни одна камера, ни один фотоаппарат не может передать эту красоту, земную и неземную. Она настолько захватывает, что если бы не работа, то, наверное, смотрел бы в иллюминатор целый день”, – поделился впечатлениями о том, как видят Землю с МКС, член экипажа, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.

Кроме него, в состав российской части экипажа юбилейной экспедиции МКС-50 входят космонавты Роскосмоса Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков. Также на борту станции находятся астронавты НАСА Роберт Кимбро (командир экспедиции), Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке. Рыжков и Борисенко прибыли на МКС 21 октября 2016 года, их полет продлится 130 суток, возвращение на Землю ожидается 26 февраля. Новицкий прибыл на станцию 17 ноября, его полет продлится до весны этого года.