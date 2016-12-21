Президент поручил ужесточить контроль за спиртосодержащей продукцией

21 декабря. ПРАВМИР. После истории с массовым отравлением суррогатным "Боярышником" в Иркутске президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота спиртосодержащей продукции.

Об этом говорится в соответствующем поручении, опубликованном на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил «обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности».

Он также потребовал ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.

Также президент поручил усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота такой продукции.

Также в документе говорится о необходимости подготовить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.