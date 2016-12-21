Президент поручил ужесточить контроль за спиртосодержащей продукцией

Об этом говорится в соответствующем поручении, опубликованном на сайте Кремля.
В частности, глава государства поручил «обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов, включая введение лицензирования указанных видов деятельности».
Он также потребовал ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарственными препаратами для медицинского применения и ветеринарного применения и ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.
Также президент поручил усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота такой продукции.
Также в документе говорится о необходимости подготовить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.
От отравления средством для принятия ванн «Боярышник» к сегодняшнему дню в Иркутсткой области скончался 61 человек. В общей сложности от отравления средством пострадали 106 человек. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявлял, что направит в правительство предложение полностью запретить в продовольственных магазинах продажу непищевых спиртосодержащих жидкостей. По его словам, власти в регионе пытались сделать это самостоятельно, но позже установили, что у них нет необходимых полномочий.
После отравления средством были арестованы 11 человек. Их обвиняют по ст.238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).