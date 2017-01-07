Президент России поздравил православных с Рождеством Христовым

7 января. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством.

«Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», – говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

В поздравлении также сказано, что «Русская Православная Церковь, другие христианские конфессии» играют «огромную, поистине уникальную роль в возрождении высоких нравственных, моральных ценностей, сбережении нашего богатейшего исторического и культурного наследия».

«Наращивается их взаимодействие с государственными и общественными структурами в делах образования, просвещения и благотворительности, в укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения. И конечно, они многое делают для гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога, сохранения в нашей стране гражданского мира и согласия. Такая большая, созидательная работа заслуживает глубокой признательности и уважения», – говорится в поздравлении президента.

Владимир Путин пожелал «православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия».