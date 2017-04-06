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Приемные родители вернули в детдом семерых детей

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6 апреля. ПРАВМИР. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выяснит обстоятельства возврата детей в детдом иногородними приемными родителями, приехавшими в Москву.
Приемные родители вернули в детдом семерых детей
Фото: ТАСС

«Ситуацию с приемной семьей, прибывшей в Москву из Калининградской области, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с руководителем департамента соцзащиты города Москвы Владимиром Петросяном», – сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

Приемная семья, переехавшая из Калининграда в Москву, вернула семерых детей в детский дом, так как не смогла добиться более высоких социальных выплат от местных властей. Об этом рассказал журналистам директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом», член попечительского совета при правительстве РФ Вадим Меньшов.

«В прошлую пятницу родители вернули семь детей в возрасте от трех до 12 лет. Органы опеки предлагали родителям подписать документ, что они детей изъяли, однако родители подписать отказались и заявили, что возвращают детей сами», – цитирует Меньшова ТАСС.

На вопрос журналистов, почему приемные родители отказались от детей, Меньшов сказал: «Потому что они иногородние, власти Москвы отказались оформлять “приемную семью” и платить им зарплату. Дети получали только ежемесячные выплаты в размере 18 тысяч рублей на одного ребенка», – добавил он.

При этом, по его словам, при оформлении приемной семьи в Москве «зарплата» родителей может достигать 85 тысяч рублей на ребенка.

В настоящее время все несовершеннолетние дети временно помещены в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей города Москвы до решения вопроса передачи их на постоянное место жительства в Калининградскую область.

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