Прохожий спас пять человек из пожара в Пермском крае

2 июня. ПРАВМИР. На пожаре в поселке Куеда Пермского края прохожий спас пятерых человек, сообщило региональное МЧС.

Пожар в деревянном доме произошел в поселке Куеда 31 мая. Сообщение поступило от очевидцев в 01:47, сообщает пресс-служба ведомства.

До прибытия пожарных подразделений из дома эвакуировались пять человек. Со слов 55-летней хозяйки дома, она проснулась от запаха дыма, открыла двери в холодный пристрой, там было сильное задымление и, открытый огонь в месте, где обычно курит муж.

Она разбудила 4-летнего внука, 14-летнюю внучку, 58-летнего мужа и гостившую женщину 86 лет. Через окно стали выбираться из дома. Тут же подбежал проходящий мимо дома мужчина, принял на руки внука, залез внутрь через окно и помог эвакуировать всех жителей на улицу.

Сам мужчина выбрался из дома последним. Никто не пострадал. Пожарным на тушение потребовалось 11 минут.

Площадь пожара составила 81 кв.м. Предварительная причина – неосторожность при курении.