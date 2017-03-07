Протоиерей Александр Дягилев: Как не стать мамой своему мужу

Муж не первый год сидит без работы, жена при средних доходах супруга берет в кредит дорогую машину. Почему одним так трудно брать ответственность за свои действия, а другим – отдавать ее, рассказывает протоиерей Александр Дягилев.

Зрелый человек готов сказать слово «нет» и услышать его в ответ

– С чего начинается инфантилизм в семье? Как его распознать?

– Не нужно думать, что инфантилизм бывает исключительно мужской: он встречается и у женщин. Но по сути это означает, что человек для себя, внутренне, не переходит в категорию взрослого. Главный признак взрослого человека – это способность прогнозировать последствия своих действий и умение нести за них ответственность.

– А что значит ответственность жены в семье и ответственность мужа, если коротко?

– Понятие об ответственности появляется в Библии в 3-й главе книги Бытия, где описывается грехопадение Адама. Сначала, после грехопадения, Бог спрашивает: «Адам, где ты?» Он не спрашивает: «Где вы, Адам и Ева?» Он спрашивает с Адама. Адам отвечает: «Я услышал голос Твой, убоялся и скрылся, потому что я наг». «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, от Которого я не велел тебе есть?» И Адам говорит: «Жена, которую ты дал мне, она мне дала плод от древа, и я ел». То есть это попытка перенести ответственность за случившееся на самого Бога: Ты виноват, потому что Ты мне дал такую жену…

Ева же валит все на змея. Классическая ситуация! И вот фраза, которая звучит в начале наказания Адама. Наказание Евы мы детально разбирали в прошлой нашей беседе, а наказание Адама звучит так: «…за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, от которого Я запретил тебе есть, проклята земля за тебя» – причем под землей подразумевается всякое земное творение, которое до этого было подчинено Адаму.

Адам был поставлен, чтобы владеть рыбами морскими, птицами небесными и всякой тварью. А тут получается – проклятие, павшее на начальника, пало и на то, что ему подчинено.

Ответственность несет тот, с кого спрашивают. Бог спрашивает с Адама. Перед Адамом был выбор: в том числе и сказать своей жене «нет». Это очень интересная тема. И, кстати, признак ответственного человека – способность, все взвесив, сказать «нет» даже очень близким людям.

– Почему так трудно говорить «нет»?

– Говорить слово «нет» может только человек, который считает себя взрослым, ответственным за свои слова, неинфантильный, зрелый человек, у которого нет цели оскорбить этим словом другого, и который спокойно, нормально готов услышать слово «нет» и в свой адрес.

Это не детское «нет, не хочу, не буду!», а взрослая реакция: я все взвесил и говорю «нет». И, собственно говоря, это перекликается с Евангелием: «Пусть слово ваше будет «да, да» или «нет, нет», а что сверх этого – то от лукавого» (Мф. 5:37).

Но человеку незрелому тяжело сказать слово «нет» кому бы то ни было, потому что он сам воспринимает отказ в свой адрес так: «Мне сказали, что я плохой. Другому бы ответили: “Да”».

Тогда он действительно себя внутренне считает плохим, его это ранит. При таком восприятии отказа ему кажется, что словом «нет» он кого-то оскорбит. А он не хочет никого оскорблять или обижать.

Поэтому вместо «нет» мы часто говорим «я подумаю», «может быть», «я постараюсь», хотя это все – скрытые формы отказа. На самом деле любой человек вправе сказать и «да», и «нет». Но у «нет» много причин, и далеко не всегда это окончательный отказ.

Не надо обижаться, замыкаться, можно, в конце концов, попытаться продолжить диалог с любовью, выяснить, почему тебе сказали «нет», попытаться что-то изменить, и может быть, даже будет «да» в итоге. Это взрослый подход.

К инфантилизму приводит неумение чего-то хотеть

– Почему человек не берет на себя ответственность? Особенно все клеймят мужской инфантилизм, что понятно – мужчина глава семьи, его ответственность выше.

– Во-первых, слово «ответственность» современным людям зачастую малопонятно, особенно мужчинам. Что такое ответственность? Мальчикам еще в школе говорят: «Ты должен быть ответственным, ты должен быть мужчиной». А парень смотрит и не понимает, чего от него хотят.

Для него это как какое-то иностранное слово – он не очень понимает, что за этим стоит. А часто и примера отца нет. Многие ответственность так воспринимают: кто-то набедокурил, а я должен отвечать. Почему я?..

– Казалось бы, быть сильным, нести ответственность – естественная мужская потребность. Разве не так?

– Это не только потребность, во многом это общество диктует. Я могу поделиться своей личной историей. Когда умер мой папа, мне было 12 лет. Это был первый в моей жизни опыт столкновения со смертью близкого человека. Впрочем, за несколько лет до того умер дед, но тогда мне было всего 4 года, а вот когда умер папа, я был все-таки уже во вполне сознательном возрасте.

Для ребенка потерять родителя – это шок, удар. Помню, как стали приходить родственники, выражать соболезнования, и я слышал, причем от разных людей, одну и ту же фразу: «Теперь ты остался главным мужчиной в семье. Теперь ты за все отвечаешь». Я в 12 лет не понимал, что такое «за все отвечаешь», что такое эта ответственность.

И вот люди мне это говорят, а на практике я вижу, что всё продолжают решать моя бабушка и моя мама. Возник протест: «Зачем же тогда вы мне про это говорите?! Будь мужчиной! А как я буду мужчиной? Дайте мне тогда то место в жизни, где я буду мужчиной, где я что-то буду решать»! Но мне всего 12 лет – мне никто ничего не дает… Поймите, когда за меня решают, в какой школе я должен учиться, как я должен учиться, то получается, что это не моя воля, а чужая воля и чужое решение. Я лишь подчиняюсь.

Есть две очень важных конструкции, побуждающих к действию: должен-могу-делаю и хочу-могу-делаю. Когда мы обсуждаем на ежемесячных встречах с супружескими парами, которые бывали на выезде по программе «Семейный диалог», тему ответственности, мы даже не используем слово «инфантилизм», а говорим об умении хотеть, о второй связке – хочу-могу-делаю.

У человека, который не привык брать на себя ответственность, за которого всё всегда решали старшие, эта связка нарушена – у многих мужчин она не работает вообще. Работает лишь первая – начинающаяся со слова «должен», и для побуждения к действию ему важно услышать чей-то приказ или фразу: «Ты должен это сделать…»

Это происходит из-за того, что мужчине с детства запрещают хотеть. В детстве мы слышим: «Хочется – перехочется», «Слишком многого захотел!», «Обнаглел! Губу раскатал», «Хороший ребенок – послушный ребенок», «Ишь чего захотел – мама лучше знает, что тебе надо», – а при этом мальчик еще регулярно слышит и другие фразы: «Ты должен…», «Тебе надо…», «Мужской долг…».

В итоге мальчик вырастает, становится мужчиной и делает лишь то, что должен, а не то, что он действительно хочет. Он начинает запрещать себе хотеть, поскольку сделать что-то из побуждения: «Хочу» – воспринимается как не мужской поступок, как преступление, а кроме того – приказывающий берет ответственность на себя. А вот когда главный мотив: «Я хочу», – то как бы потом отвечать не пришлось…

В итоге уже взрослый мужчина ждет, что кто-то за него примет решение, что ему хотеть. А если ему чего-то все же хочется, он ищет хотя бы внутреннего оправдания, почему он не просто хочет, а именно должен это сделать.

На самом деле любой человек может провести такой эксперимент над собой: попробовать написать 15 вещей, которые ему бы хотелось сделать. Всего 15! Это уже будет трудно очень многим из нас. А таких вещей должно быть 100, в идеале.

Девочкам еще разрешают хотеть, но тоже в рамках.

Вот такой пример. Вы никогда не сталкивались в подростковом возрасте с такой ситуацией: идет навстречу парень – и какой парень! Глаз не отвести. А девушка думает: «Нет, этот точно не для меня. Мне бы кого-нибудь попроще»…

У парней – то же самое. Идет девушка красивая, парень ею восхищается, но про себя думает: «Нет, она не для меня, я замухрышка, она даже в мою сторону не посмотрит». Хотя – подойди к ней, познакомься, может, она как раз для тебя! Нет. «Я себе какую-нибудь попроще найду – которая соответствует мне».

Причем, получается, любить-то я ее не буду. Потому что как только я ею восхищаюсь по-настоящему – она сразу переходит в категорию «не для меня». Поскольку «плохой» человек не имеет права на счастье – возникает внутренний запрет на счастье: если «я плохой», то я не достоин ничего хорошего в этой жизни.

Просто подумайте, произнесите вслух: «Это не для меня», «Мне бы чего-нибудь попроще» – ведь знакомые фразы, не так ли? Ведь вы наверняка думали ими когда-то! Постарайтесь почувствовать, отзываются ли они эмоционально в глубине вашей души или согласием обреченного человека, или протестом?

Человеку свойственно пытаться быть хорошим!

– Как это все связано между собой: ответственность, инфантилизм, установка «я плохой», «мне бы что попроще»?

– Дело в том, что личность человека стоит на четырех ножках: первая – я, вторая – ты (или вы), третья – они (то есть все люди, или все представители какой-то категории людей: все мужчины, все женщины, все американцы, все евреи, все украинцы, все мусульмане, все католики и т.д.) и четвертая ножка – труд. В идеале должно быть так: «Я хороший, я творение Божье, а Бог плохого не творил». «Ты – тоже хороший, ты – такое же Божие творение и такой же образ Божий, как и я». «Они все хорошие, плохих людей не существует». «Труд – это хорошо, это моя самореализация в этом мире, реализация даров Святого Духа, плюс хлеб насущный, которые меня радуют».

Часто люди затрудняются ответить на вопрос: «Ты – хороший человек?», апеллируя к тому, что Церковь якобы призывает считать себя плохим, хуже всех, без этого немыслимо смирение и так далее. На самом деле, мой грех – это моя грязь. Да, ты, может быть, сам виноват в том, что выпачкался, ты можешь со смирением понимать, что ты грязнее всех, кто тебя окружает, но в любом случае грязь – это не я, а я – это не грязь.

Человек сотворен по образу Божию. Образ, по-гречески, «εικόνα» – «икона». Человек – это икона Бога, которая может оказаться и в сточной канаве, вся запачканная и поцарапанная, но от этого она не перестанет быть иконой. И если я увидел и осознал себя грязным, это повод пойти в душ, отстираться, переодеться. Если я осознаю, что я весь запачкался грехами, это повод пойти на исповедь, на Причастие, это повод сделать выводы и больше не вляпываться в эту грязь. Но очень часто люди начинают ассоциировать грех с собой: «Это я такой. Грех – это часть меня. Я – плохой».

Просто задумайтесь, фраза: «Я – плохой» – это хула на Бога, как будто Бог что-то плохое создал.

Итак, человек думает о себе и решает: «Я – плохой», – и вот одна ножка табуретки становится вдруг короче, табуретка начинает шататься, становится неустойчивой. Жить с пониманием того, что я – плохой, невозможно тяжело. И здесь возникает интересный момент. Чтобы личность могла как-то устоять и выжить, человек говорит себе: «Ладно, я плохой. Я это понимаю и принимаю. Но тогда и ты плохой («жена, которую Ты мне дал»), и она плохая, потому что она меня совратила».

И они по жизни – все плохие. Заметьте, очень часто, когда мужчина разводится с женщиной, он начинает говорить: «Теперь я точно знаю, все женщины – шлюхи» (простите за вульгаризм, но именно так и говорят). Или наоборот, женщина может начать говорить: «Все мужики – сволочи». И тогда человек испытывает как бы потребность – осуждать всех, с кем встречается. Он постоянно подмечает чужие недостатки – это тоже признак того, что он ощущает себя плохим. Тем самым он подпиливает остальные ножки этой табуретки, чтобы как-то устоять. В мире плохих людей он себя чувствует более или менее комфортно.

Человеку свойственно пытаться быть хорошим! Поэтому и возникает логика: «Я плохой, потому что он что-то не так сделал». Или «я плохой, но вы все тоже плохие». То есть не я один отвечаю за свои беды, но я пытаюсь на кого-то скинуть вину: понятно, что я плохой, но не могу же я быть плохим до бесконечности!

Ведь наверняка вы слышали, а может, и сами говорили фразы: «А сам-то!!!» – «А сама-то!!!» – «Ты на себя посмотри!!!» – «Чья бы корова мычала!!!»…

– А труд? Как он «укорачивается»?

– Когда работа ненавистна, когда я от нее пытаюсь уйти, воспринимаю ее как что-то такое, что дано мне в наказание, что я делать не хочу, что я ненавижу и т.д., это признак того, что четвертая ножка «укорочена». Опять же, это часто происходит от внутренней установки «я плохой». Человек, возможно, мечтает о какой-то профессии, но говорит себе: «Нет, нет, мне бы что-нибудь попроще!» И продолжает ходить туда, куда ненавидит ходить.

– Это психология неудачника…

– Практически все инфантильные люди в своем внутреннем восприятии – неудачники.

– Алкоголь – это тоже выбор инфантильный, некоторый уход от проблем?

– Это выбор – «Я плохой». На самом деле, как только человек говорит: «Я – плохой», запускается механизм самоуничтожения. На табуретке начинает расти этакий цветочек. Центром его является конфликт, внутренний или внешний, а лепесточки – это алкоголизм, наркомания, игромания, психосоматические заболевания, скачущее давление, инфаркты, инсульты, онкология, трудоголизм, ожирение – то есть либо зависимости, либо их последствия.

Внутреннее напряжение рождает спазм сосудов, отсюда инфаркты, инсульты, высокое давление и все прочее. Холестерин влияет на это намного меньше, чем спазмы от парасимпатической нервной системы: «Я не могу позволить себе расслабиться. Я все время кому-то должен. Я не имею права хотеть. Я жду все время какой-то опасности. Мир ужасен. Вокруг – враги. Я никому не доверяю. Я себе не доверяю».

Либо есть еще один вариант: человек привязывает себе костыль к ножке «я»: «Я хороший, если…» На самом деле это означает все то же – «я плохой», но в понимании человека: «Если я буду делать то-то, то все хотя бы будут думать, что я хороший». Это такая маска.

Например, если я вкалываю, как папа Карло, 24 часа в сутки, 5 лет без отпусков, то я хороший. Это трудоголизм. Если я в какой-то ситуации не брошу, откажусь от себя, любой ценой достигну результата, то я хороший.

Такой человек уязвим для манипуляций, потому что стоит ему поставить условия («ты будешь хорошим, если…»), он из кожи вон вылезет, чтобы это сделать. Причем он убедит всех, какой он хороший, кроме себя самого. «Я-то знаю, какой я на самом деле. Не дай Бог, люди меня увидят настоящим». Даже когда его хвалят, он относит это к своей маске, а не к себе, и чувствует, что его-то настоящего не любят.

«Хочешь ли ты, чтобы в плафоне была горящая лампочка?»

– А казалось бы, установка «мне бы что попроще», «я плохой», «я недостойный» – очень даже христианская. Вот многого хотеть – нескромно…

– Хотеть чего-то – это нормально! Когда я чего-то хочу, я умею поставить перед собой четкую цель. Дальше встает уже вопрос «Могу ли?» Могу ли с точки зрения физической? Могу ли с точки зрения нравственной? И если я чего-то хочу, физически это достижимо и с точки зрения нравственной я могу себе это позволить, поскольку это не является нарушением Заповедей Божиих, то я иду и делаю! И это не будет грехом! То есть должна быть такая цепочка: хочу-могу-делаю.

– Разве не грех – хотеть слишком многого?

– Еще раз повторю, если то, что я хочу, не является грехом – кто мне запрещает? Запрещает ли мне Бог хотеть то, что не является грехом? Покупать мне на мои деньги мерседес или отдать их все на благотворительность – это уже мой выбор, никто не вправе меня заставить или осудить.

– Другой вопрос: полезно ли это мне?

– Об этом тоже надо говорить! Апостол Павел дважды повторяет: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6:12 и 10:23). Вопрос «могу ли я?» подразумевает в том числе и «полезно ли это мне?», «могу ли я это себе позволить, не навредив себе»?

В норме – цепочка такая. Человек анализирует, взвешивает свои потребности, свои способности и говорит сам себе: «Вот я этого хочу, это грехом не является, я принимаю решение это сделать», – и в этот момент он берет на себя ответственность и обязательства. На стадии «могу» это все и взвешивается.

– У нас это все ломается на стадии «хочу»?

– Да, а у многих мужчин – и на стадии «могу»: я могу что-то начать делать лишь тогда, когда кто-то мне скажет, что я должен, чтобы не мне отвечать. Кто-то извне должен мне сказать, потому что с детства за меня решали. Хочется или не хочется, ты должен делать то, что должен – жди команды. И пока эта команда извне не прозвучала, я не делаю. И иногда эту роль командующего на себя берет жена. И она не понимает, что с мужем происходит: пока ему не скажешь, он не сделает. Потому что должен прозвучать какой-то жесткий голос извне.

– Есть даже такая шутка: «Я мужчина: сказал – значит, сделаю. И не надо напоминать мне каждые полгода!» Часто это приводит к тому, что жена говорит, говорит, говорит и, в конце концов, делает сама. Это только усугубляет ситуацию?

– Муж понимает, что в следующий раз он тоже может не делать.

– Как должно быть?

– Можно задать мужу вопрос: хочешь ли ты, чтобы это было сделано? Не просто «Ввинти лампочку!», а «Хочешь ли ты, чтобы в плафоне была горящая лампочка, а не перегоревшая?» Посмотрите, как часто мужчину в тупик ставит вопрос: ты хочешь кофе или чай? Именно мужчину. С женщинами проще. Чаще мужчина в ответ спрашивает: «А вы что будете пить?» «Какая разница, что я буду пить – ты что хочешь?»

– Когда человек не может определиться, не может себе поставить цель, о чем это свидетельствует?

– Это один из признаков инфантилизма. Хотя, как ни странно, бывает другая крайность: когда человек умеет говорить слово «хочу», но пролетает стадию «могу». Он делает, но о последствиях не думает. Хочу лопатку в песочнице! Я ее беру и начинаю копать. А тот факт, что это не моя лопатка, и плачет ребенок, у которого я ее отобрал – какое мне до этого дело? Я ведь ее хочу!

Во взрослом варианте: хочу новую машину и покупаю ее в кредит, не отдавая себе отчет, как я буду его отдавать. Кредитные истории – тоже признак инфантилизма. «Потом придумаю», не имея четкого плана, как такой кредит отдавать.

В браке – так же. Вступая в брак, мужчина и женщина берут на себя определенные обязательства. Это подход взрослого человека. Мужчина хочет жениться и вместе с реализацией этого своего желания берет на себя некоторые обязанности. Вот здесь появляется «должен».

Инфантильный подход другой: «Я хочу секса. Вот девушка, секс с ней будет прекрасен. «Стань моей женой!» – я же православный, я же не хочу грешить, жить в блуде».

Создается семья, но что за этим следует, если мужчина на себя ответственность не берет? Например, секс заканчивается беременностью, а мужчина вдруг влюбляется в другую…

Есть такая машина «Ягуар», и если она у вас есть – вам приятно ехать в ее великолепном водительском кресле, вы чувствуете, что она может без труда разогнаться до 250 километров в час, но обладание ею подразумевает и определенный уход – в хорошем сервисе, и соблюдение скоростного режима, и других правил дорожного движения в реальной жизни. Так и семья – она дает много приятного, у нее огромный потенциал, но она подразумевает и обязанности, «уход» за ней.

Усилия по спасению души – это и усилия по саморазвитию

– Многие в кризис теряют работу, не могут содержать семью. Но мне трудно вспомнить, чтобы кто-то из женщин в моем окружении подолгу не работал, а вот из мужчин – сплошь и рядом. Почему мужчина задерживается в этом состоянии, и насколько это критично?

– Вообще считается, что, когда человек по какой-то причине не работает более полугода, ему требуется уже специальная реабилитация. В некоторых западных странах это буквально поставлено на поток, безработным со стажем специально помогают вернуться в некое русло психологи, чью работу оплачивает государство, потому что через полгода безделья у такого человека уже сама идея работать или начать свой бизнес вызывает отторжение и протест.

К тому же, если «я плохой», то и «работа плохая». Низкая самооценка плюс плохое мнение о самой идее работать – работа воспринимается как некое проклятие, как что-то такое, от чего нужно бежать любой ценой.

И чаще всего если такая ситуация появилась, что муж или жена слишком долго не работают, то есть смысл обратиться к специалисту, причем, прежде всего, помочь человеку разобраться с собственной самооценкой: хороший ли я? Если я плохой, зачем тогда на этом свете я живу? Тогда мое место в аду, а где еще должен, в результате, оказаться плохой человек? (Впрочем, почему-то никто в ад не хочет – люди желают себе спасения души.)

Если я – плохой, если я – неудачник, зачем я буду работать? Меня все равно уволят. Уж лучше дома сидеть…

На самом деле любить себя надо! Но любить – не в значении самолюбия, самолюбования, нарциссизма, а любить себя в том смысле, что я образ Божий, который достоин быть в Раю. Поэтому я желаю себе спасения, я имею право хотеть быть в Раю, и всеми силами к нему буду стремиться, чтобы избавиться от грехов и наследовать Царствие Небесное.

Усилия по спасению души – это, в том числе, усилия по саморазвитию. Желание себе спасения – признак того, что я себя люблю. Если же я плохой, то Рай не для меня, зачем мне вообще жить – и запускается механизм самоуничтожения, во всем, во всех сферах жизни.

Если же я хороший и настроен на развитие и устранение своих недостатков, то я смело и с интересом иду заниматься новым делом, устраиваюсь на работу или начинаю свое дело.

– А нужно ли что-то предпринимать женщине, которая долго не работает? Ведь она может сидеть с детьми, быть домохозяйкой, в этом нет ничего постыдного.

– Понимаете, если у женщины много детей и она качественно ведет домашнее хозяйство, – она работает. Это ее работа. А вот если она сидит на диване, сутками смотрит телевизор, а ее богатенький муж приносит зарплату, нанятая прислуга убирает квартиру, приносит продукты и готовые блюда из ресторана, – это признак того, что ей нужна реабилитация.

Под работой в данном случае подразумевается не только ходить на 8 часов в офис, отсидеть там и получить зарплату. Под работой подразумевается любой труд, включая домашнее хозяйство. Если семья обеспечена и муж не возражает, чтобы жена тратила свое время и силы, например, на волонтерство, на добрые дела, то – полный вперед! Можно заниматься благотворительностью. Это вообще замечательно!

– Бывает такая ситуация, когда жена годами не работает, а лет в 40-50 муж ее бросает, она остается одна, с детьми, но – без малейшего навыка себя содержать…

– Бывает. Это практически катастрофа. Хотя, с другой стороны, на стрессе очень легко менять не только саму ситуацию, но и свои жизненные установки и жизненные цели. Стрессовая ситуация – это, например, ситуация смены работы, ухода мужа или, наоборот, женитьбы. Стресс очень часто связан с изменениями в жизни, в этом состоянии легче что-то изменить. А когда все течет, как течет, то, например, взять и бросить курить, или пить, или играть в компьютерные игры намного сложнее, чем когда у человека колоссальный стресс, и на этой почве он берет и бросает вредную привычку, заодно с капитальными изменениями в образе жизни.

То есть переход из одного образа жизни в другой – это шанс измениться, вырасти. Он может помочь какие-то нехорошие вещи оставить позади и, наоборот, приобрести то, что раньше, казалось, недостижимо. Например, выучить иностранный язык.

Поэтому если жена не работает и вдруг осталась одна с детьми – это стресс, но эта тяжелая ситуация может ее резко простимулировать на то, чтобы прорваться. Хотя да – это, возможно, будет через боль, через внутреннюю травму. Но в итоге она шагнет на следующий уровень своего интеллектуального и духовного развития.

– Получается, все-таки для женщины работа – скорее, для развития, для того, чтобы не закостенеть, а для мужчины – обязанность?

– С точки зрения библейской – да, это правильно, потому что в Библии сказано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб» (Быт. 3:19). То есть добыча пропитания действительно во многом возложена на мужчину.

Девочки играют в мам, но не играют в жен

– Почему женщина часто склонна все брать на себя?

– Есть такое понятие – треугольник Карпмана. Допустим, муж не работает, а жена его спасает: зарабатывает, кормит, поит и пытается за него решить его проблемы. Таким образом мужчина не пожинает последствия того, что он делает, он не развивается, не меняется, потому что есть некий спасатель. В такой ситуации он просто должен бы однажды не получить обед. Но обед все равно будет, потому что жена заняла позицию спасателя, а муж не собирается меняться.

Но это еще не все. Бесконечно чувствовать себя жертвой обстоятельств сложно, хочется чувствовать себя мужчиной. В глубине души практически для любого мужчины несколько унизительно, когда его содержит и кормит женщина, или когда жена получает больше, чем он.

Кто-то скажет: «Мне безразлично», но в глубине души все равно эти чувства испытывает. Эти переживания начинают накапливаться, встает вопрос: «Мужчина ли я?» Все равно психологически есть такая фраза – «кто девушку ужинает, тот ее и танцует».

То есть если женщина приносит домой хлеб насущный, то в конце концов она и начинает говорить, чего, куда и как, распоряжаться. Тот, у кого финансы, принимает решения, несет ответственность, тот, собственно говоря, и есть главный.

Стало быть, главной становится женщина. А мужу это не нравится, он хочет быть мужчиной, но… не готов изменить ситуацию. И тогда как ему стать мужчиной? Проявить «мужскую силу»! Он пытается как-то командовать и из жертвы превращается в преследователя, который нападает на собственного спасателя. Часто происходит, что он пытается «быть мужчиной» через насилие – физическое или эмоциональное. На самом деле, насилие, особенно физическое, – это всегда признак слабости.

– А почему женщины позволяют так с собой поступать?

– Часто у женщины тоже срабатывает установка: «Я должна быть сильной», и она все тащит на себе. По сути, ведет себя как мама по отношению к своему мужу.

Обратите внимание, очень часто девочки играют в куколок, ставят себя на роль мамы: «Это моя ляля, я за ней ухаживаю». Девочки играют в мам, но не играют в жен. Во взрослой жизни это выражается в неумении расслабиться, в контроле за мужем как за собственным ребенком, в попытках сделать его таким своеобразным пупсиком, в неумении отдавать ответственность. А с другой стороны, вместе с этим начинается вечное навешивание ярлыков: «ты должен, ты должен, ты должен». «Ты что, не мужик, что ли?»

– Без слов «Ты что, не мужик?» – как отдать ответственность, как перестать быть мамой мужу?

– Человек должен испытать последствия своих решений, своего поведения. Но, допустим, собрать вещи, забрать детей и уйти – это может быть слишком сильным ударом, который может мужчину простимулировать. Но на самом деле это будет насилие над ним, а не взвешенное, ответственное решение. Мы все равно его толкаем на такое детское решение фактически через шантаж: «Я к тебе вернусь, только когда ты найдешь работу».

Можно договориться: «Хорошо, давай так. Сейчас ты не зарабатываешь, зарабатываю я. Я готовлю еду из тех продуктов, которые купила на заработанные деньги. Тогда ты моешь посуду, готовишь обеды и ужины, делаешь уроки с детьми». Мужчине вряд ли понравится вести домашнее хозяйство. Но это – его выбор. Ведь он может изменить ситуацию.

Вообще в таком случае было бы очень правильно пойти к священнику или к психологу – и мужу, и жене. Задача священника или психолога, по сути дела, не решить проблемы человека за него, а простимулировать его на развитие, на то, чтобы он сам начал видеть и понимать свои проблемы.

– Если один из супругов пойдет к священнику или к психологу, а другой нет, разве это в конце концов не приведет к разрыву? Ведь получается: один развивается, другой – стоит на месте.

– Это может привести к разрыву. Но когда оба не развиваются, вроде как для сохранения семьи, обоим будет дискомфортно. Люди так живут годами, но счастливы ли они? Хочется всю жизнь быть несчастным? Это выбор человека.

Я могу сказать, что для многих участие в выездах по программам Православного объединения «Супружеские встречи» становится тем стимулом, который стимулирует самостоятельно двигаться дальше, причем открывает, в какую именно сторону двигаться. Выбираться надо вдвоем.

Человек начинает идти к совершенству, лишь когда он начинает видеть свое несовершенство. Если он своих проблем не видит, разговоры о них его просто обижают. А когда он считает, что всего достиг и ему больше ничего не надо, это признак того, что он остановился в своем развитии и начал деградировать. Это очень нехороший признак.

Я такое у священников встречал.

Пока человек учится в семинарии, он читает книжки, готовится к сессии, что-то новое узнает, развивается. Но вот на него возлагает руки архиерей, он становится священником – и всё…

Он может потом годами правильно махать кадилом, говорить правильные возгласы, на основе тех книг, которые ранее прочитал, произносить неплохие проповеди и ничего в себе не менять, ни внутренне, ни внешне.

Его всё устраивает, он считает, что всего достиг, он почти что святой, только потому, что он священник. Проповеди других священников он не слушает, или слушает через внутреннее отторжение, типа: «Ну-ну. Чему ты меня научишь? Я – такой же, как и ты, сам красивые проповеди умею говорить».

То есть – останавливается личностный рост, человек перестает слышать людей, хотя я много раз убеждался, что Бог может научить иерея и через простое слово простой прихожанки.

В ситуации, когда духовный и личностный рост остановился, человек очень часто, сам не понимая, почему, может, например, начать пить, в итоге совсем спиться, потерять семью, лишиться сана… Потому что его душа к чему-то стремится, а к чему, он понять не может. Целей в жизни нет, но нет и осознания, что причина моих проблем – во мне самом…

– Если человек проблему не осознает, как помочь ему? Слова, советы только обидят, вы сказали…

– Советы – это одна из сложных ситуаций. Прежде всего, может быть, стоит спросить мнение самого человека: «Если хочешь, я могу сказать тебе свое мнение. Не хочешь – как хочешь!». «Я не настаиваю, и ты можешь иметь свое мнение. Но мне кажется, лучше было бы вот так».

И опять же – стараться избегать слова «ты» в привязке к совету: «Если ты бы вот так бы сделал…», потому что это может тоже задеть. Задеть, кстати, может как женщину, так и мужчину. Но мужчина в каком-то плане более раним. Потому что у него есть внутреннее убеждение: «Я должен быть сильным. Я же мужчина».

И если женщина что-то советует, подсказывает, на чем-то настаивает, то послушаться ее – значит, в понимании многих мужчин, унизиться перед женщиной, «попасть под каблук». «Она решила, я сделал» – для мужчины это унизительно, в таком случае он все равно будет настаивать на своем, даже если это полная глупость. Этакое детское «нет»…

Как удобно свалить все на Бога

– «Я возьму кредит/создам семью, а Господь все устроит» – это православный вариант безответственности, или все-таки это и есть вера? Ведь мы же молимся: «Сами себя и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим».

– Свалить все на Бога – да, это часто встречается. «Бог мне не помогает, потому что я маловерный». Кажется, в этой фразе я виноват, но на самом деле получается, что «Бог мне не помогает». А то, что решение проблемы изначально Богом возложено на меня, человеку не приходит в голову. Бог мистическим образом должен за него это как-то решить.

– Фраза «На Бога надейся, а сам не плошай» – про маловерие и желание «подстелить соломку» или про зрелость?

– Фраза совершенно правильная. Девиз преподобного Бенедикта Нурсийского, например, был: ore et labore. Молитва и труд. Древний монашеский принцип.

Если бы нужно было только надеяться на Бога, была бы такая заповедь: «Надейся на Бога. Точка».

Не было бы Нагорной проповеди и всего прочего – ведь в Евангелии помимо слов о надежде на Бога говорится и о том, что самому человеку делать, а чего не делать в своей жизни.

Есть такое слово – синергия. Совместное действие. Так вот дело спасения человека – это синергия Бога и человека. Бог спасает нас не без нас. Это и подразумевает фраза «На Бога надейся, а сам не плошай».

– И не только в плане спасения, а в плане жизни как таковой…

– А наше спасение напрямую от нашей жизни и зависит. Бог судит нас по тому, что мы делаем, что мы говорим, как поступаем… любим, не любим.

Еще раз повторю, одна из больших ошибок – все сваливать на Бога. Первым это сделал Адам: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне, и я ел». А в наши дни, когда у человека начинаются проблемы, он может исповедоваться, причащаться и при этом роптать на Бога. Он может осуждать тех, у кого что-то не так – ты плохо молишься, редко причащаешься – а сам, когда начинаются проблемы… Кстати, очень часто такие гипер-верующие люди потом от Бога и уходят. Я был свидетелем подобной ситуации, когда человек был такой верующий!.. И вдруг узнал, что он ушел из Церкви, потому что в какой-то ситуации молился, молился, просил, а Бог не дал, и все – Бог виноват.

А что сделал ты? Плюс ты уверен, что Бог тебе не ответил? Разве Он обязан делать всё именно в том виде, как ты ожидаешь? А может, ты просил у Него рыбу, а Он дал тебе удочку, ты же этого не понял, и удочку не взял, и без рыбы остался…

Мне, например, приходится слышать и про «Супружеские встречи» такие слова, даже от священников: «Зачем отец Александр придумал какую-то программу для решения семейных проблем? Надо молиться, причащаться, и все будет нормально, все само устроится».

Но семейное счастье с небес не падает, хотя Бог дает для него все, что необходимо.

Инфантилизм в нас появляется не всегда по нашей вине – это очень часто, к сожалению, результат действий наших родителей. Он нормален до определенного возраста, но по-настоящему мужчина должен становиться мужчиной лет в 25. На практике в современном мире это происходит лет в 40-45, плюс-минус. Но бывает, что и до 60 доживают в инфантилизме. И за это уже человек несет ответственность.

Если человек осознал свою проблему, ему надо, во-первых, не осудить родителей, не осудить предков, во-вторых, сделав выводы, самому развиться. А в-третьих, помочь развиться своим детям, дав им иной пример. За это тоже человек несет ответственность. Поэтому просто исповедоваться, причащаться и спихивать на Бога решение своих житейских проблем: «Вот я причащаюсь, а Ты, Боже, все Сам за меня реши и устрой» – это некорректно.

Беседовала Валерия Михайлова