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Протоиерей Александр Ильяшенко: К злорадству нужно стараться относиться без гнева

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После каждой трагедии - катастрофы с жертвами или убийства в соцсетях можно видеть некрасивые вещи. Люди злорадствуют, торжествуют, поносят умерших за мнимые или реальные грехи. Вот и сейчас, после убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сети сочатся комментариями вроде "так ему и надо, это Бог наказал за предательство Родины". Как христианину стоит относиться к такой реакции публики на человеческую смерть? Об этом - протоиерей Александр Ильяшенко.
Протоиерей Александр Ильяшенко: К злорадству нужно стараться относиться без гнева
Протоиерей Александр Ильяшенко

Почему так страшна расслабленность? Она способствует развитию какой-то невероятной озлобленности. Люди выливают на окружающих удручающее количество черного негатива и оголтелой агрессии и, что удивительно, не стыдятся демонстрировать самые темные, дремучие закоулки своей души.

Не все злословят, кто-то промолчал, большинство высказали сочувствие. Но нам всем должно в преддверии грядущего столетия революции, которая опрокинула нашу страну в чудовищный хаос страшных блужданий, мучительных падений и великих озарений, оценить пройденный путь, тяжелые, невосполнимые утраты, и в то же время проявления невероятного героизма и благородства – и на фронтах войны, и за колючей проволокой.

Мы часто судим о себе во многом по нашим великим предкам и думаем, что и мы великие. Но они были великие многими христианскими добродетелями, в том числе, и кротостью. Господь заповедовал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5, 5). И вот получается, что великие предки обрели огромные земли, а потомки, утратившие кротость, эти земли теряют.

Наши великие предки во времена испытаний и бед находили силы отмести все второстепенное и ненужное, находили силы и мудрость, чтобы совместно противостоять злу, перед лицом чудовищного зла проявляли великодушие и сострадание и не только к своим, но и к врагам.

Недавно я прочитал книгу Евфросинии Керсновской «Сколько стоит человек». Название довольно провокационное, но автор, вместе с народом вынесший тяготы страшного ХХ века, дает ответ на этот вопрос: человек стоит ровно столько, сколько стоит его слово. Сама она никогда не кривила душой, никого не боялась – ни лагерное начальство, ни уголовников.

Так сколько стоит наше слово?

На протяжении всей своей жизни мы, может, и бесконтрольно, допускаем в свою душу или разумное, доброе, вечное или же черное, гадкое, злобное. И эти процессы идут одновременно. Господь призывал нас быть бдительными, в том числе, и на пути зла, которое исподволь, постоянно проникает в наши души, а потом в минуту большого стресса, когда человек себя плохо контролирует, это зло выплескивается на окружающих.

Вот тут и выходит наружу то, что ты приобрел, что считал ценным для себя, или чему не смог или не пытался противостоять. Уступил, приоткрыл душу злу, а потом оно становится твоей сущностью.

Хочу еще сказать, что к проявлениям жуткого злорадства нужно стараться относиться благородно. Не пускать зло в душу и не поддаваться ответному гневу, пусть и праведному. Кто такой благородный человек? Это объединение очень гармоничных, высоких человеческих качеств. Я таких людей встречал. Как бы они среагировали на агрессию и злость? Не знаю. Но могу сказать, что это люди творческие, мужественные, очень высокой культуры, высочайшего самообладания, наделенные отменным чувством юмора.

Наша жизнь – это мы сами. Мы создаем жизнь и сами ее строим. Самое трудное – действовать в этой жизни по воле Божией. И Господь для нашего вразумления и спасения решительно и властно нас встряхивает, когда мы явно уклоняемся от праведного пути.

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