О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Протоиерей Александр Ильяшенко: Надеюсь, отца Кирилла когда-нибудь причислят к лику святых

, |
Настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря, председатель редакционного совета «Правмира» протоиерей Александр Ильяшенко вместе с тысячами людей побывал 23 февраля в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где Святейший Патриарх Кирилл совершил отпевание архимандрита Кирилла (Павлова). Мыслями о почившем старце отец Александр делится с читателями портала.
Протоиерей Александр Ильяшенко: Надеюсь, отца Кирилла когда-нибудь причислят к лику святых
Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова). Фото: patriarchia.ru
Протоиерей Александр Ильяшенко

Протоиерей Александр Ильяшенко

– Проститься с замечательным старцем, которому Господь ниспослал множество духовных дарований, собралось огромное количество людей, храм был полон. На Божественной Литургии и на отпевании присутствовало около 40 архиереев и множество духовенства. Были священники из Москвы, Московской области и даже из других епархий.

Удивительно – казалось бы, простой человек преклонного возраста, а столько собралось его почитателей и любящих его людей. Значит, не простой монах, не простой архимандрит, а духоносный старец, который на своих плечах вынес тяготы XX века. Жил в эпоху гонений, сражался на полях Великой Отечественной войны, на войне пришел к Богу и всю свою жизнь служил Господу нашему Иисусу Христу. Причем служил подвигом очень и очень трудным.

Сейчас многое изменилось, а в советское время поток людей в Лавру был больше, потому что духовных центров практически не осталось, и весь народ шел к таким немногим оставшимся удивительным старцам. Их и сейчас совсем немного, может, даже меньше, чем тогда. Старец Иоанн Крестьянкин говорил, что «мы ходим по лезвию бритвы». Ведь такие люди принимали множество людей и общались с этими людьми очень близко, за что советская власть преследовала и карала. Нужно было вести очень тонкую, очень умную и одухотворенную линию, потому что среди посетителей попадались и нездоровые, и недобросовестные люди. Нельзя было говорить ничего, что могло быть хоть как-то использовано против Церкви или против старца.

К отцу Кириллу каждый день приходило множество людей, и с каждым ему нужно было установить глубокий, искренний контакт, выслушать, не ошибиться с ответом, помочь советом и молитвой. Ведь порой даже выбор пути человеком зависел от отца Кирилла и таких старцев, как он.

pjjusjehqlu

Святейший Патриарх вспоминал, как 50 лет назад, в далеком 1966 году, его духовный наставник митрополит Никодим (Ротов) благословил его отправиться на исповедь к отцу Кириллу (Павлову). Сослуживший Святейшему Патриарху Блаженнейший митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви, был близким учеником отца Кирилла. От ребенка до архиерея и Предстоятеля Церкви – все приходили к нему. Вот каков масштаб этого тихого, незаметного, очень скромного подвижника, продолжателя дела преподобного Сергия Радонежского.

Непрерывный поток людей, шедших проститься с отцом Кириллом, свидетельствует, как высока была его жизнь в очах Божиих и в глазах людей, как действенна была его молитва, как важно было слово его назидания и помощи, которую он оказывал всем без исключения приходящим к нему людям.

Такие старцы отвечают на вопросы, которые для человека кажутся неразрешимыми. Этот дар Божий, бесценный дар духовного рассуждения, духовничества, старчества существует только в Православной Церкви, бережно хранится и передается из поколения в поколение. И этот дар отец Кирилл за свою долгую земную жизнь реализовал в полной мере.

Митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что отец Кирилл, как и другие подвижники современности – архимандрит Софроний (Сахаров), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – когда-нибудь будет причислен к лику святых. Мне кажется, владыка митрополит верно отразил духовную реальность, потому что это действительно великие и духоносные старцы, чья святость кроется в высокой духовной традиции Православия. По слову апостола Павла: «Подражайте наставникам вашим», они хранили эту традицию, сохранили и явили ее миру. Это люди, действительно угодившие своей жизнью Богу. И я надеюсь, что слова владыки Илариона со временем сбудутся.

Записал Артем Левченко

 

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)
Архимандрит Кирилл (Павлов) – в жизнь вечную (фото)
Редакция портала "Православие и мир"

Как отпевали великого старца

Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым
Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым
Святейший Патриарх Кирилл

Многие не понимали, почему так произошло со старцем. Но это тоже был некий Божий знак

Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла
Человек обоженный – памяти архимандрита Кирилла
Митрополит Иларион (Алфеев)

Для двух или трех поколений церковных людей он стал выразителем воли Божией

Благотворительный фонд
Розе срочно нужны лекарства!
Розе срочно нужны лекарства!
28% собрано / 1051546 руб. осталось
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
Дорога в большой мир для Юленьки Фединой
88% собрано / 120699.65 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Протоиерей Александр Ильяшенко: Трагедия – это какой-то знак для нас
Протоиерей Александр Ильяшенко

Разве можно сравнить то, как жила Доктор Лиза, и как живем мы?

"
Жить по-христиански гораздо труднее, чем кажется
Протоиерей Александр Ильяшенко

Если люди не хотят иметь детей и не могут воздерживаться, частое причащение для них невозможно, да и не…

"
-Я обманул адмирала! – или Безнадежное предприятие
Протоиерей Александр Ильяшенко

Сражение между русскими и французами на Березине

Все статьи автора
Статьи Дня
“Он, взяв в руки крест, без оружия повел солдат в контратаку”
Дарья Рощеня

Все награды Русской Православной Церкви на одной выставке

Что же на самом деле открыли в NASA?
Алексей Паевский

Три планеты, похожие на Землю, на которых, скорее всего, есть жизнь? Да…

«Я был для этой девочки ветром, который врывался в ее мир»
Мария Королева

Четыре истории о мужчинах-волонтерах, способных выдержать детскую боль

самое читаемое

Патриарх Кирилл: Старец ушел из этого мира, оставаясь еще физически живым28,132

Крестное знамение архимандрита Кирилла27,735

«Цесаревича носили, будто он не был способен ходить»11,113

Патриарх Кирилл отпевает архимандрита Кирилла (Павлова)10,330

“Я в прицел видела, что у него рыжая борода”8,794

Отпевание архимандрита Кирилла (Павлова) состоится 23 февраля в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре7,551

Патриарх: В последние годы жизни Господь посетил отца Кирилла (Павлова) недугом, который он переносил со смирением и кротостью5,957

Скакать в дыму и махать шашкой, или – не мужик4,069

Дочь Макаревича решила отказаться от выпускного, перечислив средства на благотворительность3,870

Как моряки на «Адмирале Кузнецове» молились3,479

лучшие авторы

Новостная служба43,931

Редакция портала "Православие и мир"31,124

Святейший Патриарх Кирилл28,132

Джон Бюргер26,877

Пьер Жильяр11,113

Митрополит Святогорский Арсений9,426

Виктория Петракова8,794

Протоиерей Алексий Уминский6,560

Оксана Головко5,344

Виктор Судариков4,307

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть