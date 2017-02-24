Протоиерей Александр Ильяшенко: Надеюсь, отца Кирилла когда-нибудь причислят к лику святых

Настоятель храма Всемилостивого Спаса б. Скорбященского монастыря, председатель редакционного совета «Правмира» протоиерей Александр Ильяшенко вместе с тысячами людей побывал 23 февраля в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, где Святейший Патриарх Кирилл совершил отпевание архимандрита Кирилла (Павлова). Мыслями о почившем старце отец Александр делится с читателями портала.

– Проститься с замечательным старцем, которому Господь ниспослал множество духовных дарований, собралось огромное количество людей, храм был полон. На Божественной Литургии и на отпевании присутствовало около 40 архиереев и множество духовенства. Были священники из Москвы, Московской области и даже из других епархий.

Удивительно – казалось бы, простой человек преклонного возраста, а столько собралось его почитателей и любящих его людей. Значит, не простой монах, не простой архимандрит, а духоносный старец, который на своих плечах вынес тяготы XX века. Жил в эпоху гонений, сражался на полях Великой Отечественной войны, на войне пришел к Богу и всю свою жизнь служил Господу нашему Иисусу Христу. Причем служил подвигом очень и очень трудным.

Сейчас многое изменилось, а в советское время поток людей в Лавру был больше, потому что духовных центров практически не осталось, и весь народ шел к таким немногим оставшимся удивительным старцам. Их и сейчас совсем немного, может, даже меньше, чем тогда. Старец Иоанн Крестьянкин говорил, что «мы ходим по лезвию бритвы». Ведь такие люди принимали множество людей и общались с этими людьми очень близко, за что советская власть преследовала и карала. Нужно было вести очень тонкую, очень умную и одухотворенную линию, потому что среди посетителей попадались и нездоровые, и недобросовестные люди. Нельзя было говорить ничего, что могло быть хоть как-то использовано против Церкви или против старца.

К отцу Кириллу каждый день приходило множество людей, и с каждым ему нужно было установить глубокий, искренний контакт, выслушать, не ошибиться с ответом, помочь советом и молитвой. Ведь порой даже выбор пути человеком зависел от отца Кирилла и таких старцев, как он.

Святейший Патриарх вспоминал, как 50 лет назад, в далеком 1966 году, его духовный наставник митрополит Никодим (Ротов) благословил его отправиться на исповедь к отцу Кириллу (Павлову). Сослуживший Святейшему Патриарху Блаженнейший митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви, был близким учеником отца Кирилла. От ребенка до архиерея и Предстоятеля Церкви – все приходили к нему. Вот каков масштаб этого тихого, незаметного, очень скромного подвижника, продолжателя дела преподобного Сергия Радонежского.

Непрерывный поток людей, шедших проститься с отцом Кириллом, свидетельствует, как высока была его жизнь в очах Божиих и в глазах людей, как действенна была его молитва, как важно было слово его назидания и помощи, которую он оказывал всем без исключения приходящим к нему людям.

Такие старцы отвечают на вопросы, которые для человека кажутся неразрешимыми. Этот дар Божий, бесценный дар духовного рассуждения, духовничества, старчества существует только в Православной Церкви, бережно хранится и передается из поколения в поколение. И этот дар отец Кирилл за свою долгую земную жизнь реализовал в полной мере.

Митрополит Волоколамский Иларион выразил уверенность в том, что отец Кирилл, как и другие подвижники современности – архимандрит Софроний (Сахаров), архимандрит Иоанн (Крестьянкин) – когда-нибудь будет причислен к лику святых. Мне кажется, владыка митрополит верно отразил духовную реальность, потому что это действительно великие и духоносные старцы, чья святость кроется в высокой духовной традиции Православия. По слову апостола Павла: «Подражайте наставникам вашим», они хранили эту традицию, сохранили и явили ее миру. Это люди, действительно угодившие своей жизнью Богу. И я надеюсь, что слова владыки Илариона со временем сбудутся.

Записал Артем Левченко