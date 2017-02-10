Протоиерей Георгий Митрофанов: «У всех святых можно найти теневые стороны»

Цесаревич Николай вращался в гвардейской среде, где существовали неписаные правила: молодой гвардейский офицер мог участвовать в пирушках, иметь любовниц, но только, пока он был холостым. Как только он вступал в брак, связь с женщиной на стороне могла стоить ему пребывания в гвардии.

– Я не являюсь поклонником творчества Учителя, но вкусы у людей разные. Также трудно что-то сказать что-то исчерпывающее о самом фильме, так как, кроме трейлера, никто пока ничего не видел.

Что касается истории взаимоотношений императора Николая II и Матильды Кшесинской, такая история была, и Учитель не делает никакого открытия, рассказывая о том, что между ними существовала любовная связь.

Но, будучи церковным историком, готовившим материалы к канонизации Николая II, я могу сказать, что это история, в которой будущий государь проявил себя как человек грешный, но при внимательном рассмотрении предстает в совершенно ином ключе.

Николай Александрович был очень послушным сыном, дисциплинированным офицером, человеком, который очень любил свою службу в гвардии. У него была мечта: вступить в брак с Алисой Гессен-Дармштадтской. Но он знал о категорическом нежелании родителей это допустить, у них был другой кандидат для его будущего венценосного брака. Он от этого очень переживал, но не решался даже представить, что родители ему уступят.

При этом он вращался в гвардейской среде, где существовали неписаные правила: молодой гвардейский офицер мог участвовать в пирушках, иметь любовниц, но только, пока он был холостым. Как только он вступал в брак, связь с женщиной на стороне могла стоить ему пребывания в гвардии.

Это всегда считалось скандалом, и в таком случае он мог попасть в обыкновенную армейскую часть.

Кроме того, гвардейские офицеры должны были жениться только на дочерях потомственных дворян. Вступление в брак означало для офицера прекращение свободной жизни, но пока офицер был молод, любовные связи рассматривались как нечто вполне допустимое.

С любовницей нужно было вести себя в соответствии с определенными правилами, это должно было быть в определенной степени прикровенно.

Что касается Николая II, он, будучи очень чистым юношей, оказался в руках этой коварной женщины, и она нарочито пыталась утвердить себя в их отношениях. Были ситуации, когда он, боясь как-то оскорбить или унизить ее, вел себя с ней почти как с невестой. Это было вопиющим нарушением всех неписаных правил. Стояла за этим его чистота, некоторый инфантилизм.

В ситуации, когда он, не чая обрести свое счастье с Алисой Гессен-Дармштадтской, оказался в связи с этой дамой, он пережил очень большую драму. Есть свидетельство о том, что обер-прокурор Константин Петрович Победоносцев, который был его учителем в детские годы, успокаивал государя и государыню, говоря, что, мол, пусть юноша ощутит себя мужчиной, ведь они его держали при себе до такого возраста, скоро все пройдет, а заодно и Алису забудет.

Поэтому в этой неприятной истории проступает то, что цесаревич, будучи молодым гвардейским офицером, в возрасте 23 лет – был при этом очень чистым юношей.

Однако, отправленный в кругосветное путешествие, он вернулся с твердым убеждением, что добьется брака со своей любимой Алисой Гессен-Дармштадтской, что и случилось. К несчастью для бедной Алисы, которая попала в страну, где с ней, ее детьми и мужем так жутко расправились. Но прожил он с ней действительно счастливую семейную жизнь, и эта история юности не омрачала его отношения с очень волевой, ревнивой Александрой Федоровной.

В принципе, можно было бы поставить фильм на эту тему, но подавать эту тему нужно объективно, и дело здесь не в том, что Николай II – канонизированный святой. У всех святых можно найти теневые стороны. Важно другое — что и в этой истории его личность проявила себя вполне определенным образом: это человек, который не просто так на пустом месте создал свою очень хорошую семью. И это падение юношеское — свидетельство того, что личность его развивалась, в том числе в отношении семейной, личной жизни, в позитивном христианском ключе.

И если мы действительно считаем, что Николай Александрович — святой, не надо бояться отражать какие-то греховные пятна в его судьбе. Они потому и даются, чтобы мы поняли, что святыми становятся обычные, простые, нормальные люди, преодолевая свои немощи.

Это не терминаторы благочестия, которые рождаются сразу святыми, по средам и пятницам материнскую грудь в младенчестве не берут, и так далее. Таким был Николай Александрович.

Но, мне кажется, судя по трейлеру, это будет очередная развесистая клюква, которая не делает чести ни режиссеру Учителю, ни нашему кинематографу. А черпать знания по истории, о жизни святых Русской Церкви лучше не из кино, а из литературы.

Устраивать какие-то протестные акции, сжигать кинотеатры — это полный бред. Не говоря уже о том, что это безнравственно и греховно.

Что касается просмотра, то, как говорил святой апостол Павел: «Все мне можно, но не все полезно». Зачем тратить время на сомнительный фильм? Пускай лучше христиане посмотрят британский фильм «Король говорит» – гораздо больше получат интересной информации о личности государя. Правда, британского.