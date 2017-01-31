Проводники поезда Хабаровск – Москва приняли роды у пассажирки

31 января. ПРАВМИР. Проводники скорого поезда №43 сообщением Хабаровск – Москва помогли принять роды у пассажирки.

Это произошло в ночь с 19 на 20 января. Галина Зыкина из Чернышевска ехала вместе с мужем в Читинский городской роддом для плановой госпитализации. Врачи ожидали роды через неделю, пишет газета «Гудок».

«Пассажиры сели в наш вагон на станции Чернышевск. Примерно через полтора часа после отправления ко мне подошел мужчина и сообщил, что его супруге плохо и нужно вызвать «скорую», – рассказал проводник плацкартного вагона Василий Ефременко.

Проводник разбудил напарницу и сообщил о случившемся начальнику поезда.

«Сами роды прошли достаточно быстро. Примерно за 15 минут до прибытия поезда на станцию Шилка на свет появилась девочка. На перроне вокзала семью Зыкиных уже ждала машина «скорой помощи», – пишет газета.

«В моей практике подобной ситуации еще не было. Но я не вижу здесь ничего особенного, мы просто выполняли свою работу. Для нас главное, чтобы пассажиры доехали до пункта назначения живыми и здоровыми», – говорит Оксана Серебрянникова, второй проводник поезда.

Пассажиры отнеслись к ситуации с пониманием: освободили полки вагона, завесили отсек простынями, помогли спустить носилки с Галиной и донести их до машины «скорой помощи».

Родители решили назвать новорожденную в честь проводника – Оксаной.