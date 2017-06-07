Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.
Отдельная статья касается вовлечения детей в так называемые «игры смерти». Санкция – лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 100 тысяч рублей.
Уголовно наказуемым также становится деятельность, которая сопряжена с побуждением к самоубийству.
Кроме того, депутаты увеличили срок наказания для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства» до шести лет. Если речь идет о доведении до самоубийства детей, беременных женщин и групп граждан, то срок может быть продлен до восьми лет.
Законопроекты были внесены в Госдуму депутатом Ириной Яровой и приняты в третьем чтении 26 мая.