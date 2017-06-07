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Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»

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7 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение детей к суициду.
Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Отдельная статья касается вовлечения детей в так называемые «игры смерти». Санкция – лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 100 тысяч рублей.

Уголовно наказуемым также становится деятельность, которая сопряжена с побуждением к самоубийству.

Кроме того, депутаты увеличили срок наказания для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства» до шести лет. Если речь идет о доведении до самоубийства детей, беременных женщин и групп граждан, то срок может быть продлен до восьми лет.

Законопроекты были внесены в Госдуму депутатом Ириной Яровой и приняты в третьем чтении 26 мая.

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