Путин ввел уголовную ответственность за создание «групп смерти»

7 июня. ПРАВМИР. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение детей к суициду.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.

Отдельная статья касается вовлечения детей в так называемые «игры смерти». Санкция – лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 100 тысяч рублей.

Уголовно наказуемым также становится деятельность, которая сопряжена с побуждением к самоубийству.

Кроме того, депутаты увеличили срок наказания для действующей статьи УК «Доведение до самоубийства» до шести лет. Если речь идет о доведении до самоубийства детей, беременных женщин и групп граждан, то срок может быть продлен до восьми лет.

Законопроекты были внесены в Госдуму депутатом Ириной Яровой и приняты в третьем чтении 26 мая.