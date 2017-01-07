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Пять человек погибли при стрельбе в аэропорту во Флориде

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7 января. ПРАВМИР. Пять человек погибли в пятницу при стрельбе в аэропорту американского города Форт-Лодердейл (штат Флорида), 37 получили ранения.
Пять человек погибли при стрельбе в аэропорту во Флориде
Фото: AP Photo/Lynne Sladky

«Пять человек мертвы; восемь ранены и доставлены в местную больницу», – отмечается в публикации в Twitter управления шерифа округа Броуард, где находится город. Позже на странице управления в микроблоге появилась информация о 37 пострадавших.

Мэр округа Барбара Шариф выступила в эфире телеканала CNN, заявив, что стрелявший задержан и ситуация в аэропорту под контролем.

По словам сенатора от штата Флорида Билла Нельсона, человек, задержанный за стрельбу в воздушной гавани, имел при себе удостоверение военного на имя Эстебана Сантьяго.

«Это имя значится в удостоверении, однако сейчас нет информации о том, действительно ли это удостоверение принадлежит этому человеку», – рассказал он.

ТАСС, ссылаясь на данные СМИ, пишет, что стрельбу открыл бывший военнослужащий, ранее участвовавший в военных операциях США в Ираке.

Associated Press сообщило, что в ноябре прошлого года подозреваемый во вчерашней стрельбе беседовал с сотрудниками ФБР в американском городе Анкоридж (штат Аляска) и во время разговора заверил, что его разум контролирует правительство США, которое якобы заставляет его смотреть видеозаписи, размещаемые в интернете террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Сотрудники ФБР вызвали полицию, которая отвезла мужчину на психиатрическую экспертизу, о ее результатах не сообщается.

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