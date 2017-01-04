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Пять книг для зимнего чтения с детьми

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«Для чего такие длинные зимние каникулы?», - так сетуют, скорее всего те, кто не любят читать. Потому что написано столько всего интересного и для взрослых, и для детей, и того, что можно читать всей семьей холодными зимними днями. Своими рекомендациями делится писатель и сценарист Ася Гусева, мама шести детей.
Пять книг для зимнего чтения с детьми
depositphotos

На Новый год мы обычно уезжаем на дачу. Там тихо, снежно, даже, когда в Москве оттепель, слякоть и грязь. У нас там горка прямо рядом с домом, на которую ходит весь поселок кататься, у нас Абрамцевский музей и лес, и много друзей.

И ничего, наверное, нет лучше, чем накатавшись на лыжах и с горки, хохотать и валяться в снегу, а потом приходить в теплый дом, есть борщ, радоваться, что Рождество, сонно лежать на огромном диване и на полу. В доме пахнет мандаринами, елкой, дымом и пирогами. За окнами темнеют огромные деревья – в Москве таких нет.

А мы смотрим хорошее кино или читаем вслух.

Мы очень всё это любим, поэтому готовимся заранее – подбираем фильмы и книги.

Ася Гусева с детьми. Фото: Анна Гальперина

Ася Гусева с детьми. Фото: Анна Гальперина

И вот, в этом году мы выбрали вот что.

Кроме воспоминаний Миклухо-Маклая, которые мы собирались почитать уже давно, мы берем с собой еще несколько новых книг.

У меня есть подруга – детский писатель и литературный агент Ирина Горюнова. Кроме того, что она подарила мне свои книги, которые мы обязательно возьмем с собой – это фэнтези “Король-рысь” и “Король-дракон”, – она посоветовала мне еще нескольких своих авторов.

Это Алексей Лисаченко и его “Алфавитные сказки” (издательство Клевер-Медиа-Групп). Я пролистала книгу и мне сразу понравились иллюстрации (художник – Мария Муравски), поняла, что это очень симпатичные небольшие сказки про буквы. Для моих детей, наверное, это уже чуть поздновато, они взрослые, но мы все равно почитаем. Когда смешно и хорошо написано, можно почитать и совсем детское. Мы, например, любим Маршака. Недавно даже поставили домашний спектакль про Королевский бутерброд, было весело! Алексей Лисаченко автор уже признанный, он лауреат IV Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого (2012), национальной литературной премии “Рукопись года” (2013-2014), а его “Алфавитные сказки” награждены премией Маршака за 2016 год.

"Алфавитные сказки"

Разворот книги “Алфавитные сказки”

Берем с собой “Драуген. История мальчика, который стал “звездой”” Петра и Ольги Власовых. Это уже чтение для детей постарше. Действие происходит в норвежской рыбацкой деревне. Обычный мальчик Оле Ларсен волшебным образом получает то, о чем не смел и мечтать – неожиданное богатство и славу. Но цена сбывшейся мечты – утрата радости жизни, легкости, счастья, любви. Эта книга чем-то напомнила мне любимого нами “Тима Талера”. Будем читать!

"Драуген. История мальчика, который стал "звездой"

“Драуген. История мальчика, который стал “звездой”

Берем “Великолепную Гилли Хопкинс” Кэтрин Патерсон (издательство “Центр Нарния”). Мы любим фильм “Мост в Террабитию”, Кэтрин Патерсон – автор книги, по которой снят этот фильм. Надеюсь, новая книга нас не разочарует.

"Великолепная Гилли Хопкинс"

“Великолепная Гилли Хопкинс”

Мы возьмем обязательно книги Дмитрия Емца “Бунт пупсиков” 2 и 3, которые еще не успели прочитать. Читаем, как про себя. очень смешно и вдохновляюще! Ждем с нетерпением 8-ю часть “Школы ныряльщиков” – это вообще наша любимая семейная серия.

"Бунт пупсиков"

“Бунт пупсиков”

Еще обязательно почитаем с детьми замечательный сборник, который только что вышел в издательстве ЭКСМО “Трава была зеленее”. Это сборник рассказов современных писателей о своем детстве. Идея была моя, я подумала, что мне было бы очень интересно такое почитать про Андрея Битова, Юрия Мамлеева, Алексея Варламова, Диму Емца, Ксюшу Драгунскую, Юру Нечипоренко… И вот – спустя год сборник вышел! В книге собраны 46 авторов с прекрасными, очень теплыми, иногда пронзительными рассказами. Здесь – замечательные Валерий Попов, Платон Беседин, Даниэль Орлов, Дина Рубина, Маша Трауб, Сергей Шаргунов, Александр Дорофеев и многие другие. Мне кажется, очень ценно, что это не просто хорошо написанные рассказы – это правда, достоверные истории про детство, время, куда так часто хочется вернуться.

"Трава была зеленее"

“Трава была зеленее”

Ну, и, конечно, классика – наше все! “Пиковую даму” Пушкина попробуем прочитать с младшими, “Севастопольские рассказы” Толстого, Стивенсон, Жуль Верн – куда без них?

Записала Оксана Головко

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