Пять книг для зимнего чтения с детьми

«Для чего такие длинные зимние каникулы?», - так сетуют, скорее всего те, кто не любят читать. Потому что написано столько всего интересного и для взрослых, и для детей, и того, что можно читать всей семьей холодными зимними днями. Своими рекомендациями делится писатель и сценарист Ася Гусева, мама шести детей.

На Новый год мы обычно уезжаем на дачу. Там тихо, снежно, даже, когда в Москве оттепель, слякоть и грязь. У нас там горка прямо рядом с домом, на которую ходит весь поселок кататься, у нас Абрамцевский музей и лес, и много друзей.

И ничего, наверное, нет лучше, чем накатавшись на лыжах и с горки, хохотать и валяться в снегу, а потом приходить в теплый дом, есть борщ, радоваться, что Рождество, сонно лежать на огромном диване и на полу. В доме пахнет мандаринами, елкой, дымом и пирогами. За окнами темнеют огромные деревья – в Москве таких нет.

А мы смотрим хорошее кино или читаем вслух.

Мы очень всё это любим, поэтому готовимся заранее – подбираем фильмы и книги.

И вот, в этом году мы выбрали вот что.

Кроме воспоминаний Миклухо-Маклая, которые мы собирались почитать уже давно, мы берем с собой еще несколько новых книг.

У меня есть подруга – детский писатель и литературный агент Ирина Горюнова. Кроме того, что она подарила мне свои книги, которые мы обязательно возьмем с собой – это фэнтези “Король-рысь” и “Король-дракон”, – она посоветовала мне еще нескольких своих авторов.

Это Алексей Лисаченко и его “Алфавитные сказки” (издательство Клевер-Медиа-Групп). Я пролистала книгу и мне сразу понравились иллюстрации (художник – Мария Муравски), поняла, что это очень симпатичные небольшие сказки про буквы. Для моих детей, наверное, это уже чуть поздновато, они взрослые, но мы все равно почитаем. Когда смешно и хорошо написано, можно почитать и совсем детское. Мы, например, любим Маршака. Недавно даже поставили домашний спектакль про Королевский бутерброд, было весело! Алексей Лисаченко автор уже признанный, он лауреат IV Международного конкурса детской и юношеской литературы имени А. Н. Толстого (2012), национальной литературной премии “Рукопись года” (2013-2014), а его “Алфавитные сказки” награждены премией Маршака за 2016 год.

Берем с собой “Драуген. История мальчика, который стал “звездой”” Петра и Ольги Власовых. Это уже чтение для детей постарше. Действие происходит в норвежской рыбацкой деревне. Обычный мальчик Оле Ларсен волшебным образом получает то, о чем не смел и мечтать – неожиданное богатство и славу. Но цена сбывшейся мечты – утрата радости жизни, легкости, счастья, любви. Эта книга чем-то напомнила мне любимого нами “Тима Талера”. Будем читать!

Берем “Великолепную Гилли Хопкинс” Кэтрин Патерсон (издательство “Центр Нарния”). Мы любим фильм “Мост в Террабитию”, Кэтрин Патерсон – автор книги, по которой снят этот фильм. Надеюсь, новая книга нас не разочарует.

Мы возьмем обязательно книги Дмитрия Емца “Бунт пупсиков” 2 и 3, которые еще не успели прочитать. Читаем, как про себя. очень смешно и вдохновляюще! Ждем с нетерпением 8-ю часть “Школы ныряльщиков” – это вообще наша любимая семейная серия.

Еще обязательно почитаем с детьми замечательный сборник, который только что вышел в издательстве ЭКСМО “Трава была зеленее”. Это сборник рассказов современных писателей о своем детстве. Идея была моя, я подумала, что мне было бы очень интересно такое почитать про Андрея Битова, Юрия Мамлеева, Алексея Варламова, Диму Емца, Ксюшу Драгунскую, Юру Нечипоренко… И вот – спустя год сборник вышел! В книге собраны 46 авторов с прекрасными, очень теплыми, иногда пронзительными рассказами. Здесь – замечательные Валерий Попов, Платон Беседин, Даниэль Орлов, Дина Рубина, Маша Трауб, Сергей Шаргунов, Александр Дорофеев и многие другие. Мне кажется, очень ценно, что это не просто хорошо написанные рассказы – это правда, достоверные истории про детство, время, куда так часто хочется вернуться.

Ну, и, конечно, классика – наше все! “Пиковую даму” Пушкина попробуем прочитать с младшими, “Севастопольские рассказы” Толстого, Стивенсон, Жуль Верн – куда без них?

Записала Оксана Головко