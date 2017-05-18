Рассмотрение законопроектов об изменении статуса Церкви на Украине перенесут

18 мая. ПРАВМИР. На рассмотрение законопроектов об изменении статуса Украинской Православной Церкви у депутатов Верховной Рады не хватило времени.

Об этом сообщил собравшимся у стен Рады верующим депутат Вадим Новинский. Он добавил, что рассмотрение законопроектов перенесут, на какое время – пока неизвестно.

“Еще будут попытки поставить нашу Церковь под контроль государства, но мы верим, что Господь нас не оставит. Все мы патриоты, и любим свою страну“, – сказал депутат собравшимся на молебен.

Он поблагодарил всех за поддержку и участие в молебне, сообщает корреспондент Правмира с места событий.

18 мая 2017 года под стенами Верховной Рады Украины около десяти тысяч верующих Украинской Православной Церкви из разных регионов Украины совершили молитвенное стояние, вознося молитвы о мире и Церкви «в скорби и обстоянии сущей».

Участники молитвенного стояния выступают против принятия скандального законопроекта № 4128, который может узаконить «церковное рейдерство», и законопроекта № 4511, который предусматривает государственный контроль в делах Украинской Православной Церкви.