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Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
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«Раз мы расстались, пусть она никогда не будет счастлива»

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Мы любим, только пока нас любят, а настоящая любовь несправедлива и великодушна даже к злу – говорит архимандрит Андрей (Конанос).
«Раз мы расстались, пусть она никогда не будет счастлива»
Архимандрит Андрей (Конанос)

«Раз мы расстались, пусть она никогда не будет счастлива»

Один молодой мужчина был вынужден развестись со своей супругой, но его любовь к ней никуда не исчезла. Он говорил: «Я желаю ей счастья, где бы и с кем бы она ни была. Пусть будет счастлива! Она этого достойна. Я очень люблю ее и хочу, чтобы она была счастлива».

А другой мужчина, тоже недавно разведясь с женой, сильно переживал и с обидой говорил: «Раз мы расстались, пусть она уже никогда ни с кем не будет счастлива! Пусть пройдет через то, что пережил я из-за нее!» И кто-то сказал ему: «Погоди! Ты ведь так сильно любил ее, говорил про нее такие прекрасные слова! Что случилось? Когда твоя любовь успела превратиться в ненависть, злорадство, чувство мести? Куда она исчезла?»

Видите, как бывает? Мы любим, пока нас любят. На наших условиях, сообразно с нашими желаниями и требованиями. Любим, пока человек нас устраивает, пока он только наш. То есть мы вращаемся вокруг собственного «я». Ведь так легко любить, когда тебя любят!

Я, например, не могу сказать, что люблю тебя по-настоящему. И знаешь, почему? Потому что как только между нами возникнет какое-то недоразумение и ты скажешь мне что-нибудь неприятное, мы тут же разругаемся.

И только если я постараюсь разглядеть в этой ситуации промысл Божий – что Бог специально попустил это недоразумение, для нашего смирения и спасения, – если буду помнить, что твоя душа прекрасна, несмотря на твои слова и поступки; иными словами – если не перестану любить тебя после всего этого, то в таком случае да, я могу сказать, что люблю тебя. Любовь – это подвиг, который не дается легко, а результат при этом может быть мгновенно утерян.

Настоящая любовь несправедлива

Нельзя любить лишь тех, кто нам угождает и исполняет все наши прихоти. Это человеческая любовь, любовь «ты мне – я тебе», любовь на равных. Но настоящая любовь несправедлива. Несправедлива, потому что ты проявляешь великодушие по отношению к человеку, причинившему тебе зло. Но это возможно лишь в том случае, когда идет изнутри.

Если же нет, то на поверхность выходит другое: нервы, озлобленность, проклятия, крики, ругань. Однако если обратить на это внимание, то можно помолиться и сказать: «Господи, благодаря посланному Тобой испытанию я смог узнать себя получше и понять, что живу не так, как надо. Потому что стоило мне услышать критику в свой адрес, я тут же разгневался. А когда со мной поступили несправедливо, – рассердился. Обругали – начал негодовать».

Господь учит нас: «Любите врагов ваших» (Мф.5:44). Врагов? Да мы близких-то своих любить не в состоянии, какие уж тут враги… Это очень трудно, и если кто-то из вас может сказать, что у него есть такая любовь, – пусть молится за всех нас, тех, кто так любить не умеет. И в таком случае, возможно, когда-нибудь и мы научимся истинной любви, потому что в общем-то это совсем не сложно, если посмотреть на ситуацию глазами Господа.

В таком случае любовь сможет спасти нас в последний час, когда мы вдруг осознаем, какими же глупыми детьми были когда-то.

Да, кто-то тебя ненавидит. Ну и что? Возьми и полюби этого человека! Что ты здесь теряешь? Ничего. Наоборот, исцелишь свою душу.

А плохого ничего с тобой не случится. Ты даже спать начнешь лучше, если полюбишь по-настоящему.

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

«Ненавидь, мсти и не удивляйся, что повысилось давление»

К одному священнику как-то пришел человек, который никак не хотел согласиться с подобными доводами. И священник наконец сказал: «Хорошо, дитя мое. Не будем спорить. Поступай как знаешь. Не люби. Ненавидь. Мсти. И увидишь, каково тебе будет спать по ночам. А если поднимется давление, не спрашивай, отчего это случилось. Ведь ты сам не хочешь любить, прощать, принимать людей такими, какие они есть, не хочешь понимать их».

Только любовь может нас спасти. Ведь она – плод Духа Святого. То есть в душе появляется дыхание Утешителя, ветер меняет направление, и так мы учимся любви. Это нелегко. Но Господь призвал нас к этому.

Будем стараться любить, и тогда спустя годы, когда нас уже не будет на этом свете, в нашей семье, на нашей улице, в нашем монастыре можно будет услышать: «Он умер, но был таким замечательным человеком! Всех любил…»

Конечно, если нас будут вспоминать, к примеру, как великих постников, это тоже неплохо. Но и пост должен совершаться по любви. Мы постимся, потому что очень любим Господа. То же и с милостыней, и с воздержанием – все должно делаться с любовью. Как говорится, «любовь любовью побеждается»: то есть для того, чтобы преодолеть земное чувство любви (обычную, человеческую любовь, о которой я говорил выше), нужно полюбить Господа. И ради Него оставить прежнюю, земную любовь.

Люби и не переживай, если в ответ не увидишь любви

Любовь объединяет в себе все остальные добродетели. Что бы мы ни делали – без любви все это не имеет смысла, говорит нам апостол Павел. Ведь о добродетелях говорится и в разных философских учениях, последователи которых постились, воздерживались, подвизались. Но это не значит, что они умели по-настоящему любить.

Люби. Пусть твою любовь видят окружающие. Светись любовью. И тогда люди, придя к тебе на могилу, будут также с любовью вспоминать тебя, говоря: «Какую же любовь и благодать нес в себе этот человек! Никого не осуждал, ни с кем не ругался, не помнил зла! Всем помогал, всех утешал, поддерживал! Вот бы нам стать такими же!» Как говорится, три добродетели существуют в мире – вера, надежда и любовь. Но любовь – главнее всех.

Сделай шаг к тому, чтобы обогатить свою душу. Не печалься, если тебя кто-то не любит. Не думай об этом, а лучше попробуй полюбить сам.

Попробуй не брать, а отдавать – по примеру Господа. Попытайся стать лучом света для людей. И не переживай, если в ответ не увидишь любви. Ничего страшного. Ведь и ты любишь не всегда и не всех.

Да, если научиться любви, то будешь любить всех, но на пути к этому будет еще масса ошибок. Поэтому не нужно ожидать от других многого, не нужно требовать любви. Пусть тебя питает то, что живет в твоей душе. И если на твою любовь другой человек ответит любовью, – очень хорошо. Если нет – ничего страшного, не нужно обижаться, потому что в противном случае то добро, которое ты сделал для этого человека, растворится в воздухе, и от него почти ничего не останется.

Люби. Люби всем сердцем и говори слова любви своим детям, родным и всем тем, кому еще не успел сказать, потому что не хотелось. Просто скажи: «Я люблю тебя!» И если в ответ человек начнет смеяться над тобой, не смущайся, а просто скажи: «Спасибо тебе за все то, что ты сделал для меня. Спасибо за то, что ты есть, за то, что помогаешь мне, поддерживаешь и укрепляешь меня. И за то зло, которое ты мне причиняешь, – отдельное спасибо. Ведь благодаря этому я учусь терпеть и прощать – с любовью».

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