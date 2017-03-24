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Дня независимости Греции отпразднуют в Москве

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24 марта. ПРАВМИР. Ресторан ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ в субботу, 25 марта, в День независимости Греции, устраивает большой праздник.
Дня независимости Греции отпразднуют в Москве

25 марта 1821 года в день Благовещения в монастыре Святая Лавра около Калавриты впервые прозвучал призыв «Свобода или смерть», и митрополит Герман Патрский поднял знамя революции. Последовали годы победоносной борьбы за независимость от османского владычества.

За восемь лет революции в Греции было мобилизовано более 100 тысяч солдат, около 50 тысяч из них погибли. Однако жертвы эти не стали напрасными – в 1829 году Турция признала независимость Греции.

В программе праздника, приуроченного к исторической дате, – торжественный ужин с угощениями от шефа, веселые танцы с битьем тарелок, а также розыгрыш VIP-пригласительных на концерт, посвященный Дню независимости Греции, который состоится 26 марта в «Известия Hall».

Подробности по телефону +7 (495) 272 00 47.

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