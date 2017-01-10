Робот для общения с детьми с аутизмом создан в США

10 января. ПРАВМИР. В США создали робота для детей с аутизмом и синдромом Дауна.

Робот помогает таким ребятам развивать навыки общения, мышление и самостоятельность, сообщает Mel.fm со ссылкой на Daily Mail.

Робота выпустила компания Leka. «Робот одновременно предсказуем и стабилен, что очень важно для безопасности и спокойствия ребенка. Лека обслуживает конкретные потребности детей. Его цвета, звуки и вибрации помогают улучшить навыки сенсорных взаимодействий и снизить беспокойство», — рассказал создатель компании Ладислас де Тольди.

С помощью специальных датчиков робот реагирует на поведение ребенка. Например, если его бросают на землю, он «грустит» и становится красного цвета, а если с ним играют, то на дисплее появляется веселая улыбка.

Родители или педагоги могут запрограммировать робота под конкретные особенности и предпочтения ребенка. Управлять роботом можно через Bluetooth, а также со смартфонов.