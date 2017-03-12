Родители купили гроб: сын родился без мозга

«Когда Ной родился, у него было меньше 2 процентов от мозга. Кроме практически полного отсутствия мозга, у него была также парализована нижняя часть туловища от груди. Врачи провели 5-часовую операцию, зашивая отверстие в спине Ноя...» Им предлагали прервать беременность, они отказались, и вот что из этого вышло.

Они купили детский гроб и приготовились…

Находясь на третьем месяце беременности, Шелли Уолл узнала, что у ее ребенка расщепление позвоночника, редкие хромосомные аномалии и гидроцефалия – скопление жидкости в мозгу.

Состояние ребенка было настолько серьезным, что врачи предупредили родителей мальчика, Шелли и Роба – их сын вряд ли выживет или родится с серьезными умственными и физическими недостатками. Врачи также рассказали супружеской паре, что у ребенка останется массивное отверстие в позвоночнике.

Пять раз Шелли предлагали прервать беременность, но семья решила оставить ребенка.

Шелли рассказывает, что они купили маленький детский гроб для Ноя и приготовились к худшему.

Мозг начал расти!

Когда Ной родился, у него было меньше 2 процентов от мозга. Кроме практически полного отсутствия мозга, у него была также парализована нижняя часть туловища от груди. Врачи провели 5-часовую операцию, зашивая отверстие в спине Ноя, а затем установили шунт в череп, чтобы откачивать лишнюю жидкость из мозга.

Через десять дней после рождения Ноя выписали из больницы. Родители продолжали регулярно посещать с Ноем медицинский центр, чтобы откачивать жидкость из мозга мальчика, и не переставали верить, что Ной выживет.

Шелли и Роб окружали мальчика любовью, лаской и заботой. И мозг Ноя начал расти, расти и расти – занимая пространство, в котором раньше была жидкость.

Когда Ною исполнилось 3 года, сканирование мозга показало, что его мозг «расширился до 80% от состояния нормального мозга».

«Мам, все в порядке?» – он считает и ходит в школу

На снимках видно, каким был мозг Ноя при рождении, и каким стал в возрасте 3-х лет.

Нейрохирург Клэр Николсон, наблюдающая Ноя с рождения, называет его «необыкновенным ребенком с необыкновенными родителями» и подчеркивает, что история Ноя стала открытием для медицинского сообщества.

Сегодня Ною 4 года, и его мозг продолжает развиваться. Родители и старшая сестра Ноя Стеф помогают стимулировать его мозг, они называют это «тренировкой». Благодаря постоянному вниманию и заботе Ной научился считать до десяти, может держать ручку и даже посещает местную начальную школу – невероятный успех, о котором никто даже не мог мечтать.

Ной очень улыбчивый и заботливый мальчик, – когда Шелли начинает плакать, рассказывая о нем, он спрашивает: «Мам, все в порядке?»

Отец верит, что Ной сможет ходить

Аномалия развития позвоночника спина бифида привела к параличу от груди до ног, поэтому Ной вынужден передвигаться в инвалидном кресле. Но после серии болезненных и сложных операций появилась надежда, что в один прекрасный день он сможет ходить.

Отец Ноя Роб говорит, что «верит в то, что Ной сможет ходить, – либо с помощью механических средств, либо самостоятельно».

И вера родителей творит чудеса – спустя четыре года после рождения Ной продолжает жить и радовать своих близких вопреки прогнозам врачей.

По материалам Aleteia.org и UK’s Mirror

Перевод Марии Строгановой специально для портала «Православие и мир»