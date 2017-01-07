Родиться от Бога

Мы глубоко ошибаемся, думая, что причастие на Рождество – это финал и смысл Рождества, утверждает священник Константин Камышанов. И объясняет, почему.

Что такое Рождество с точки зрения человека? Это сухоядение два раза в день, молитвы, Сочельник, первая звезда, коливо, святки и вершина поста – служба и причастие. Причастившись, мы глубоко уверены, что исполнили долг христианина и приняли участие в замысле домостроения Божьего.

Это не так. Это не Рождество.

Что такое Рождество с точки зрения одной из версий истории? Это явление кометы, поход волхвов, удивление Иосифа, смирение Марии, рождение Младенца в яслях и злоба Ирода.

Это не так. Это не Рождество.

Что же такое Рождество?

Мы плохо слышим Бога. Мы вообще плохо слышим кого-то кроме себя. Мы, по большей части, люди монолога о себе.

Чтобы восполнить представление о Рождестве, нужно встать на точку зрения Бога.

И вот поэт Бродский пишет и некоторые батюшки согласны, что Рождество, такое радостное для нас, состояло совсем не в том, о чем мы думаем, а было тем, что случилось с Христом Младенцем в убогой пещере. Для нас оно было радостным, а для Бога было печальным! Как будто любовь – это одна жертва, без восторга благодати и восхищения в духе.

Поэт пишет:



Рождество 1963 года Спаситель родился

в лютую стужу.

В пустыне пылали пастушьи костры.

Буран бушевал и выматывал душу

из бедных царей, доставлявших дары.

Верблюды вздымали лохматые ноги.

Выл ветер.

Звезда, пламенея в ночи,

смотрела, как трех караванов дороги

сходились в пещеру Христа, как лучи. * * * Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Звезда светила ярко с небосвода.

Холодный ветер снег в сугроб сгребал.

Шуршал песок. Костер трещал у входа. Дым шел свечой. Огонь вился крючком.

И тени становились то короче,

то вдруг длинней. Никто не знал кругом,

что жизни счет начнется с этой ночи. Волхвы пришли. Младенец крепко спал.

Крутые своды ясли окружали.

Кружился снег. Клубился белый пар.

Лежал Младенец, и дары лежали.

И это не так. Это тоже не Рождество.

Это тоже не точка зрения Бога, а точка зрения хорошего поэта, которому показалось, что он сможет посмотреть на Рождество глазами Бога.

Это человеческое.

Рождество как тоска, унылый мрак, холод и ветер было таковым только для этих людей, которые ничего в нем не поняли. Ложь, но красивая, чувственная, изящная, душевная и… пустая. Поэт как бы не рад Рождеству. Рождество для него – горе и бездна сочувствия… Богу! Прекрасные стихи прекрасного пиита и не более.

Мы пропустили начало истории. Это как зайти в театр на пятом акте и думать, что знаешь весь сюжет.

Нам незачем гадать, что и как. Просто надо чаще читать Евангелие. Это журналы хорошо читать с конца, а священную историю лучше читать с начала.

В Евангелии от Иоанна содержится краткий конспект замысла Бога о Рождестве и вообще о смысле Боговоплощения. Вот он, сценарий, вкратце:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.

И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн.

Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.

Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете. Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.

В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал.

Пришел к своим, и свои Его не приняли.

А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,

которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.

Удивительно, как можно было проскочить мимо того, что хотел сказать Бог, и обменять на то, что придумали сами: костер, ветер, сухоядение, коливо, святки, первую звезду и Бродского?

Ведь черным по белому написано: Он пришел исключительно для того, чтобы дать власть ТЕМ, КОТОРЫЕ НИ ОТ КРОВИ, НИ ОТ ХОТЕНИЯ ПЛОТИ, НО ОТ БОГА РОДИЛИСЬ.

Что такое «родились от Бога»?

Эта тема рождения свыше звучит и в финале Евангелия в беседе Иисуса с Никодимом:

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие.

Смысл предвечного совета Троицы, Боговоплощения, крестной смерти и Вознесения – один, и он прост: вернуть человеку достоинство и обязанности Адама, жившего в Раю. Вернуть ему власть и жизнь в Раю.

Что мы об этом думаем?

Мы-то думаем, что вершина празднования Рождества – это причастие на службе, а это только условие и начало нашего возвращения. Если жизнь христианина зацикливается только на Таинстве Причастия, которое не проецируется на Царство Небесное, оно остается бесплодным. Что мы можем и наблюдать. Ни частое, ни редкое причастие нас почти не меняет. Мы так же сварливы, осудительны, немилосердны, жадны, неблагодарны и забывчивы по отношению к Богу.

Сложилось какое-то странное поверье, что причастие сделает все само. Нам стоит помучить себя на службе, открыть рот – и Святые Дары сами собой нас изменят и дадут право на жизнь в Раю. Закрыл глаза, открыл рот, и порядок.

Можно так вот причащаться годами и становиться только менее годными для Царства Небесного. Человеку, далекому от храма, будет простительней на Страшном Суде. Он-то ничего не знал и жил, как живем мы. А мы все знаем и живем, как живут безбожники. Мы симулируем праведность, мы становимся скрытными и лукавыми пред людьми, ради веры, но перед Богом, Который все видит, мы, в лучшем случае, набираем опыт скрывать свой гнев, телесные движения, гордость и прочие грехи глубоко внутрь себя. Не уничтожать, а лукаво прятать. Про таких говорил Иоанн Лествичник: «Человек, который скрывает в себе гнев, хуже того, кто его выказывает, и похож на змею, а не на человека».

Причастие совсем не максимум нашей жизни. Оно только ее начало, авансированное Богом. А финал – рождение свыше. Причастие – только аванс, позволяющий сделать рывок к Богу.

Здесь надо остановиться и повторить: максимум нашей жизни – в рождении свыше и восприятии благодати и ответственности Адама по уходу за Раем и в служении Богу. Без этой перспективы все наши сухоядения, святки, вечерние правила, стояние на службе и даже причастие – пустое дело. В чем нетрудно убедиться.

А теперь мы должны спросить себя:

– А точно ли то, что я родился свыше?

Царство Небесное нельзя проспать, проморгать, не услышать, заболтать или не увидеть. Оно приходит, потрясая душу, как солнечное затмение, как землетрясение, как гром, как молния.

Христос также обозначил, что Царствие Божие начинается в нашем сердце.

Внимание.

Я пережил это землетрясение в сердце? Когда? Где? В какой день и в каком часу? Или я просто крестился, мне надели на шею крест, и я пошел домой довольный и счастливый?

Кажется, просто? Нет. Даже тот человек, которому Бог судил принять Его пречистое тело, обвить пеленами и положить во гроб, член синедриона Никодим (а это не просто так и дано было не простому человеку) ничего не понял о рождении себя свыше ни от хотения мужа, ни от хотения крови.

Родиться от Бога. Многие впервые слышат об этом и недоумевают, как этот Никодим: «Что это?»

Недавно пришла одна дама и говорит:

– Батюшка, мой племянник не крещен. Его родители безбожники. Но мне доверяют с ним гулять. Давайте, я его украду на три часа и мы его окрестим?

– А зачем? Мы крестим младенцев под поручительство старших христиан. Под их обязательство научить малыша основам веры и жизни в Боге. Вот мы повесим на его шею крестик. Потом снимем и спрячем, чтобы не увидела мама. А он по младости не узнает ничего о том, как душа рождается свыше. Ничему не научится, а волшебной защиты не будет, и он поймет на свой лад: вера есть обман.

Когда человек осознанно принимает крещение, то он настолько поражается силой и благодатью Святого Духа, что полностью меняется сам и меняется его характер. А мы обкрадем малыша. Он, по малости лет, никогда не ощутит действия могучей волны Духа, поднимающей душу к Небу без всяких заслуг и происходящей в Таинствах. А в зрелом возрасте поди найди нечто равное Крещению и Миропомазанию.

Ты-то сама пережила это рождение в Боге?

– Что это?

– Ну вот. А что ты хочешь сделать? «Поставить защиту на здоровье и удачу»? Да не в этом дело. Дело в отношениях мальчика и Бога.

Ты думаешь, что Бог любит этого малыша меньше нас с тобой, и что Он позволит ему пропасть, если родители против Бога? Ты думаешь, наши уставы Ему указ? Бог Сам себя знает. И когда хочет, отменяет естества чин. Он любит этого мальчика и сохранит его в тысячу раз лучше, чем мы с тобой. Ты вообще за кого держишь Бога? Он не такой, как мы. Он этому мальчику Отец, а ты говоришь – давай украдем! У кого, у Бога? Крестить и бросить – такой поступок чисто преступление.

Бог и наше причастие Богу и Его замыслу домостроительства – не в формальном участии, а в живом со-работничестве.

Мы сами по себе абсолютно не нужны Богу. Мы ценны для Него только как участники грандиозного Вселенского проекта Творения.

Мы глубоко ошибаемся, думая, что причастие на Рождество – это финал и смысл Рождества. Причастие очень важно, но оно не самоцель. Цель – соединение с Богом словом, делом, помышлением и сердцем. Причастие – есть аванс Бога. А вторую часть со-растворения Бога и человека надлежит выполнить нам самим. Со-растворением в духе и деле. Не в мечтах, а в деле.

Все просто.

Мы должны, если только слово «должны» уместно для тех, кто любит, вспомнить, с чего все начиналось. Первая заповедь, данная Богом Адаму, потрясающе проста и невероятна для нас, привыкших к сложности в отношениях с Богом. Она звучит так:

– Плодитесь и размножайтесь.

Несколько неожиданно и странно для тех, кто редко берет в руки Библию и невнимателен к слову Божию. Нам это совершенно непонятно, как там в Раю Адам должен был плодиться и размножаться, не имея земного тела. Тем более что Христос сказал:

– В Царстве Небесном не женятся и не выходят замуж.

Святые отцы ничего не пояснили. Значит, это настолько далеко от нашего существования, что нет необходимости сейчас говорить об этом, а нужно отложить до тех пор, пока Господь не откроет тайны тем, кого примет в Рай.

Вторая заповедь также проста и ясна:

– Хранить и ухаживать за Раем.

Хранить – это сберегать тот фундамент, который дал Бог.

Умножать – это процесс авторского творческого со-работничества с Богом. Каждый что-то умеет и каждому по силам будет там дана возможность создавать нечто новое из небытия. Это, наверное, самое интересное, при таких неограниченных возможностях.

Полнота нашего соединения с Богом не есть причастие церковное. Адам до грехопадения был абсолютно причастен Богу. И Господь не повелевал ему причащаться, в этом не было нужды, а повелевал то, что дал в заповедях. И финал нашего развития не в причастии вообще, а в причастии работы по домостроительству.

Рождество Господа – это начало нового этапа в этом проекте. Оно заключается в том, что в мир вторгается Дух, обожая его и готовя к существованию в новой формации. В этом проекте Богу нужны помощники. Для того, чтобы помощники были способны выполнить миссию, им дается восполнение естества через причастие и рождение от Бога.

Процесс пошел.

Наш мир не до конца утратил подобие с Раем. Люди не до конца утратили богоподобие. И наша жизнь не совсем безбожна. Наш мир – есть проекция Рая. И мы уже тут можем смело приступать к делу хранения и умножения Божиего наследия, упражняясь в обожении и показывая Богу, что мы готовимся к возвращению Домой.

Бог дает нам к этому все потребное, но мы можем забыть. Забывают не все.

Пишут, что на Афоне был монах. Он, как увидит любого человека, так падает ему в ноги. Его спрашивают:

– Ты зачем падаешь?

А он отвечает:

– Как же! Я вижу на людях знак благодати крещения и миропомазания!

Он увидел. И было правильно не только увидеть Христа в глазах жены или мужа, работников, клиентов или просто прохожих, но и послужить им всем, как Христу, сохраняя домашнюю церковь и умножая Церковь земную.

Вот в принесении этих плодов праведности к ногам Христа и было истинное совместное празднование Рождества.

Ты – Бог, дал мне силу и благодать в Таинствах. А я возвратил Тебе их, обращенными в дела.

А Бог отвечает таким людям:

– Раб верный! Верный ты был в малом. Поставлю тебя над многим.

Бог родился в этом мире исключительно только для того, чтобы мы могли родиться в мире горнем, для возобновления трудов адамовых в Раю, и ни для чего другого.

Наша миссия обозначена Христом с разных точек зрения и в разных образах. Все Евангелия говорят об одном и том же.

Наше сегодняшнее положение – это положение наемника в винограднике. Нам дан виноградник жизни. Время от времени в него заходит Хозяин и смотрит на результаты труда. Такие праздники, как Рождество и Пасха – смотр и проверка плодов наших трудов. Они также время координирования нашего положения относительно Бога и оценки состояния нашей собственной миссии, длиною в жизнь.

Нам хорошо такими праздниками давать Богу отчет и слышать от Него:

– Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.

Или, наоборот, слышать Господне осуждение:

– Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

Заметьте, никакого миндальничанья или толерантности:

– Негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

Что же нам делать, если мы до сих пор так и не родились свыше, не послужили Богу, как Он того ожидал, но осознали и желали бы примириться с Господом?

Поражаешься, что все Евангелие крутится вокруг одного и того же сюжета – работа Богу или нет? Вошла ли она в этот мир с миссией вместе с Богом или нет? Освятили ли мы мир своим существованием или нет?

Вот в чем вопрос. А мы все о куличах, коливе и купаться ли 19 января, или не надо. Вопрос в том, плодоносит ли моя душа, или стоит как бесплодная смоковница?

Предположим, мы – как бесплодная смоковница, до сего дня жили собой и для себя. Но жизнь еще не окончена:

И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;

и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?

Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

Да не будет того с нами. Потерпи на нас еще немного, Господи, и наша душа принесет Тебе добрый рождественский плод.

Лучшим подарком Господу в день Рождества станут плоды, собранные Его работниками, рожденными свыше, в работе в нашем малом земном Раю, как знак того, что мы уже начали эту самую Адамову работу и добровольно сами восстановили завет с Богом.

А если кто-то крестился, освятился, миропомазался, причастился и не ощутил себя рожденным в Боге, стоит в этот день великой милости Бога к человеку с умилением сердца помочь ему пережить рождение свыше.

Ошибочно думать, что признаком рождения свыше есть спонсорство, безбрачие, вычитка молитв, хождение в храм. Эти добродетели вторичны.

Прямым признаком рождения в Боге есть открытие в сердце неиссякаемого источника любви к Богу и людям, от которой уже происходят другие добродетели.

Обоженное сердце начинает творить дела обожения мира и приносить Христу плод сторичный.

Бог не навязывается со Своей любовью. Жить можно везде. Жить можно и без Него. Бесы давно живут без Бога.

Господь добр. Он как-то помилует и простых невредных людей и отделит их от яростных безбожников и совсем лютых бесов. Даст им тихие сумеречные обители, в которых, возможно, будет какое-то Солнце без Бога и теплота без благодати.

Но разве это жизнь?

Убери с Соловков святыню и Бога, и что это будет? Пустынный остров, развалины, свирепый ветер, ночь полгода, камни и тоска в тишине.

Зачем же нам оставаться в мире, который, в конце концов, будет лишен Солнца, Луны и неба, которое ангелы совьют как пергамент? Зачем мы идем в тот мир, который будет навсегда лишен источника любви? Жизнь без любви? Мы точно идем туда, куда хотим? Мы точно ясно представляем, что такое Рождество, и точно ли верно его встречаем?

Снова смотрим в сценарий Бога о Рождестве Господнем и рождестве нашем.

Но мы не в силах родить сами себя. Рождение свыше происходит силой Бога при искреннем нашем желании жить с Богом и искреннем нежелании жить без Бога.

Возможно, мы не будем ощущать этого физически, но мы определенно будем прекрасно это чувствовать духовно. Быть рожденным свыше означает, что грех в сердце человека был смыт посредством веры во Христа воды и Духа.

Но и рождение свыше тоже не самоцель.

Мы сотворены Богом не для того, чтобы Богу стоило участвовать в наших планах. А наоборот, Он твердой рукой берет нас к Себе на Свое дело. Если мы не согласны, то Его ангелы нас провожают в страну далече.

Вместе с Богом мы приходим в мир. Вместе работаем здесь. Вместе восходим на небо и вместе обретаем жизнь и любовь, притом вечную. А Рождество есть первый осознанный шаг в направлении Рая.

Да – да. Нет – нет.

Да? Нам помогут родиться свыше и обрести настоящую Родину и Бога. Нет? Ну что ж. Вольному воля, а спасенному Рай.

И каждое новое Рождество может и должно стать еще одной новой ступенью на небо, по которой мы медленно, но верно восходим в Царство Небесное, с помощью Бога, за что Ему честь и слава во веки веков.

Помолим Бога, чтобы Он снова и снова простил нам наше неразумие, обложил нас милостью, как обложил заботливый хозяин удобрением ту бесплодную смоковницу, и подождал того времени, когда мы смогли бы родиться от Бога и послужить Ему так, как это задумывалось при сотворении мира, и мы стали теми, о ком писано в сценарии Рождества: