Росархив готовит выставку о семье Романовых совместно с секретным архивом Ватикана

10 марта. ПРАВМИР. Росархив планирует организовать выставку о семье Романовых вместе с секретным архивом Ватикана.

На пресс-конференции в пятницу об этом рассказал руководитель федерального архивного агентства Андрей Артизов, слова которого приводит РИА Новости.

“С секретным архивом и библиотекой Ватикана будет большая выставка в конце нынешнего года. Это будет новое слово, там будут подняты документы, связанные с взаимоотношениями Романовых и Святейшего престола”, — сказал он.

Также на восточном направлении совместно с архивными службами Вьетнама, Монголии, Ирана готовятся самостоятельные сборники документов, сообщил руководитель Росархива.

“Целый ряд этих сборников будут новым словом в исторической науке”, — сказал Артизов.

Он добавил, что в планах агентства также работа с израильскими коллегами по созданию сборника о Варшавском восстании 1943 года.