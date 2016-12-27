Россияне одобряют повышение возрастного ценза для продажи алкоголя

27 декабря. ПРАВМИР. Три четверти россиян выступают за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос о том, каково мнение россиян о повышении минимального возраста для продажи алкоголя в нашей стране.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте центра, за повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77%). Негативно воспринимают идею 17% опрошенных.

Рассматривая более подробно ответы в срезе различных социально-демографических групп, можно отметить, что женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних). В возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет 61%.

Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Питера) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).

Опрос проведен по инициативе команды Федерального проекта «Трезвая Россия» при поддержке Минздрава России 23 августа-19 сентября 2016 г. в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в 8 федеральных округах. Объем выборки 6 тысяч человек.