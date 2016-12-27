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Россияне одобряют повышение возрастного ценза для продажи алкоголя

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27 декабря. ПРАВМИР. Три четверти россиян выступают за повышение возрастного ценза для продажи алкоголя.
Россияне одобряют повышение возрастного ценза для продажи алкоголя
Фото: kaliningradnews.ru

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос о том, каково мнение россиян о повышении минимального возраста для продажи алкоголя в нашей стране.

Согласно результатам исследования, опубликованным на сайте центра, за повышение в России минимального возраста покупателя алкоголя с 18 до 21 года высказываются три четверти граждан (77%). Негативно воспринимают идею 17% опрошенных.

Рассматривая более подробно ответы в  срезе различных социально-демографических групп, можно отметить, что женщины (82%), люди средних лет и пенсионного возраста (80% среди 45-65-летних) чаще одобряют идею повышения возраста продажи алкоголя, нежели мужчины (71%) и молодежь (68% среди 18-24-летних). В возрастной группе от 18 до 21 года доля одобряющих предложение составляет 61%.

Среди жителей различных городов и населенных пунктов больше всего доля поддержки среди респондентов городов-миллионников (кроме Москвы и Питера) – 82%, меньше – среди москвичей и петербуржцев (74%) и жителей малых городов (74%).

Опрос проведен по инициативе команды Федерального проекта «Трезвая Россия» при поддержке Минздрава России 23 августа-19 сентября 2016 г. в 272 населенных пунктах, в 69 областях, краях и республиках, в 8 федеральных округах. Объем выборки 6 тысяч человек.

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